Weitere Lebensversicherer geben Überschussbeteiligung bekannt

12.12.2018 – Die Ideal und die DEVK-Lebensversicherer erhöhen die laufende Verzinsung für 2019, die Ergo Direkt nimmt eine Absenkung vor. Alle anderen Anbieter (Stand: 11. Dezember) halten die Überschussbeteiligung konstant. Die Ideal liegt mit 3,30 Prozent am höchsten, die Nürnberger Beamten mit 1,75 am niedrigsten.

Etwa zwei Dutzend Lebensversicherer haben sich mit ihren Überschussdeklarationen für 2019 an die Öffentlichkeit gewandt (Stand: 11. Dezember 2018). Damit geben sie bekannt, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Lebensversicherungs-Kunden im kommenden Jahr gutschreiben.

Eine Absenkung, drei Mal Erhöhung

Die Mehrheit der Anbieter hält die laufende Verzinsung auf dem Niveau des laufenden Jahres. Eine Reduzierung nimmt nach jetzigem Stand nur die Ergo Direkt Lebensversicherung AG vor (VersicherungsJournal 4.12.2018).

Dafür erhöhen die Ideal Lebensversicherung a.G. (VersicherungsJournal 3.12.2018) und auch die beiden DEVK-Lebensversicherer (VersicherungsJournal 7.12.2018). Die letzte Erhöhung datiert aus dem Jahr 2011, als die Deutsche Ärzteversicherung AG die laufende Verzinsung für 2012 um 0,05 Prozentpunkte auf 4,05 Prozent angehoben hatte (VersicherungsJournal 23.11.2011).

Wer am meisten bietet

Die bisher bekannten laufenden Verzinsungen bewegen sich in einem Korridor zwischen 3,30 Prozent und 1,75 Prozent. Den höchsten Wert bietet die Ideal, gefolgt von der die Versorgungswerk der Presse GmbH mit 3,10 Prozent („Perspektive“) und 3,00 Prozent (Klassik).

Die Produktkonzeption ist nach Angaben eines Unternehmenssprechers zu 100 Prozent an die Allianzwelt („Perspektive“ und „Klassik“) angelehnt. Dabei sei das Versicherungsrisiko auf ein Konsortium ausgelagert, das von der Allianz Lebensversicherungs-AG angeführt wird. Die Produkte seien mit einem eigenen Sicherungsvermögen hinterlegt, was eine unabhängige Überschussbeteiligung ermögliche, so der Sprecher weiter (VersicherungsJournal 12.12.2017).

Ebenfalls 3,00 Prozent erhalten Kunden der Targo Lebensversicherung AG (moderne Klassik). Knapp unter der Marke von drei Prozent liegen die Axa Lebensversicherung AG inklusive ihrer Zweigniederlassung DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung sowie die Allianz (Vorsorgekonzept „Perspektive“).

Bei Klassikprodukten gewährt der Marktführer eine laufende Verzinsung von 2,80 Prozent, genauso wie auch die Targo. Hauchdünn dahinter folgen die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und ihre Muttergesellschaft Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. sowie die R+V Lebensversicherung a.G. mit jeweils 2,75 Prozent.

Die Anbieter mit der niedrigsten laufende Verzinsung

Auf den niedrigsten Wert kommt die Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG mit einer laufenden Verzinsung von weiterhin 1,75 Prozent. Mit 2,05 Prozent vergleichsweise niedrig sind die Werte auch bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 4.12.2018).

Unter dem Marktdurchschnitt des laufenden Jahres von knapp 2,50 Prozent (VersicherungsJournal 15.11.2018) liegen auch die Stuttgarter Lebensversicherung a.G., die Württembergische Lebensversicherung AG sowie die LVM Lebensversicherungs-AG und die Condor Lebensversicherungs-AG (jeweils für Klassik-Produkte).

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (VersicherungsJournal 18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.