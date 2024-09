Wasserschaden im Wohnbereich: Welche Reparaturen sind notwendig und welche Luxus?

26.9.2024 – Nach einem Leitungswasserschaden bestand Uneinigkeit über den Umfang der Ersatzpflicht des Wohngebäudeversicherers. Dabei ging es nicht zuletzt um die Abgrenzung, inwieweit Reparaturen nötig sind und was der Versicherungsnehmerin zumutbar ist. Vor dem Gericht hatte diese mit ihrem Ansinnen zum Teil Erfolg.

In einem Wohnhaus trat im November 2019 Leitungswasser aus. Zuvor hatte ein Dritter versehentlich die Hauswasserleitung im Bereich des Esszimmers angebohrt. Im Erdgeschoss wurden Parkett- und Tapetenflächen beschädigt.

Die Versicherungsnehmerin wollte deshalb eine Entschädigung aus ihrer Wohngebäudeversicherung.

Dass der Versicherer dem Grunde nach für die Sanierungs- und Räumkosten regulierungspflichtig ist, stand außer Streit. Vorgerichtlich leistete er 1.582,70 Euro für die Sanierung und 3.500 Euro für Wertminderung.

Versicherungsnehmerin fordert mehr Entschädigung

Die Versicherungsnehmerin ging dennoch zum Landgericht Lübeck: In Wohn- und Esszimmer seien zwei Drittel des Parketts zerstört. Des einheitlichen Erscheinungsbildes wegen sei ein Komplettaustausch nötig. Das verursache auch Räum- und Lagerungskosten.

Auf 50 Quadratmeter Wandfläche sei hochwertige Textiltapete beschädigt worden. Eine Teilerneuerung reiche nicht aus, ebenfalls wegen des einheitlichen Erscheinungsbildes. Eine Neutapezierung sei auf 165 Quadratmeter erforderlich.

Ihr stünden deshalb weitere 18.560,45 Euro zu. Außerdem sei der Versicherer – da eine Sanierung noch nicht veranlasst worden sei – für zukünftig auf Arbeiten anfallende Mehrwertsteuer regulierungspflichtig. Der Versicherer bestritt einen Sanierungsbedarf dieser Höhe.

Vollständige Reparatur notwendig oder ein Luxus?

Vor dem Landgericht Lübeckhatte die Versicherungsnehmerin zum Teil Erfolg. Grundsätzlich hielt es in seinem Urteil vom 5. Juni 2024 (4 O 345/22) fest: Bei einer teilweise beschädigten Sache bemisst sich der Umfang des Reparaturkostenersatzes nach Erforderlichkeit und Zumutbarkeit.

Selbst wenn nach der Reparatur Lebensdauer, Leistungsfähigkeit oder Aussehen noch beeinträchtigt seien, könne die Sache als „repariert“ nach der Verkehrsansicht gelten. Und zwar dann, wenn die Wiederherstellung des früheren Zustandes unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und dem Versicherungsnehmer die in den Bedingungen vorgesehene Wertminderung neben oder anstatt einer Reparatur zuzumuten ist.

Entscheidend für die Frage der Zumutbarkeit sei, „ob der Versicherungsnehmer bei Abwägung aller Einzelfallumstände auch als nichtversicherter Gebäudeeigentümer bei verständiger Würdigung eine Reparatur vornehmen würde oder ob es sich um einen von ihm betriebenen Luxusaufwand handeln würde, dessen Ersatz der Versicherer nicht schuldet“.

Bei optischen Beeinträchtigungen komme es vor allem auf den Funktionszweck der beschädigten Sache sowie auf die Art, Größe und örtliche Lage der Schadenstelle an. Auch der bisherige Zustand der Sache sei zu berücksichtigen.

Erneuerung der gesamten Parkettfläche

Im vorliegenden Fall kam der gerichtlich beauftragte Sachverständige zu dem Schluss: Mangels Liefermöglichkeit der vorhandenen Parkettsorte sei ein Komplettaustausch der Parkettfläche im Wohn- und Essbereich nötig.

Optische Brüche, die bei der Anarbeitung von Ersatzparkettstäben einer anderen Sorte entstünden, seien angesichts der guten Sichtbarkeit des Parketts beziehungsweise der optischen Beeinträchtigung nicht hinnehmbar. Außerdem seien Parkettstäbe in entsprechendem Maß nicht mehr erhältlich. Ein Teilaustausch komme also ohnehin nicht in Betracht.

Darüber hinaus genüge ein bloßes Abschleifen und gegebenenfalls Neuversiegeln nicht. Es sei nämlich von einer feuchtigkeitsbedingten Beschädigung der Tragschicht des Parketts auszugehen, deren Auswirkungen damit nicht zu beseitigen wären. Wegen der geringen Stärke der Parkettschicht kommen Abschleifen und Neuversiegeln aber sowieso nicht in Frage.

50 Quadratmeter neue Tapete

Und die Tapeten? Dem Sachverständigen zufolge waren zirka acht Prozent der Fläche im Essbereich betroffen, wobei keinesfalls nur flächenmäßig untergeordnete Schäden entstanden seien. Ihm erschien es ausreichend, nur den Essbereich malermäßig mit einer Textiltapete neu zu gestalten, dies auf zirka 50 Quadratmeter.

Die Entstehung eines optischen Bruchs erscheine zumutbar. Im Wohnbereich würden keine Tapeten erneuert. Insofern entstehe ein Bruch zur erneuerten Tapetenflächen im Esszimmer. Innerhalb des Esszimmerbereichs gebe es aber keinen.

Unter dem Strich verpflichtete das Landgericht den Versicherer, 10.942,75 Euro nebst Zinsen zu zahlen und Mehrwertsteuer auf Reparatur- und Bewegungskosten zu ersetzen, soweit solche Kosten bis zu einer Höhe von 16.025,45 Euro angefallen sind. Für vorgerichtliche Anwaltsgebühren musste der Versicherer 1.134,55 Euro plus Zinsen ersetzen.