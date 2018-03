Was der Mittelstand in Sachen bAV erwartet

20.3.2018 – Auf der Handelsblatt-Tagung zur betrieblichen Altersversorgung wurden mehrere Studien zum BRSG vorgestellt. Mit den Ansprüchen des Mittelstandes befasst sich die Untersuchung von Generali und FAZ-Institut. Die Versicherer bleiben mit Abstand der wichtigste Kooperationspartner bei der bAV, müssen aber die gewünschte Beratung kostengünstiger hinbekommen. Lösungen zeigte die Studie dazu nicht.

Die 19. Handelsblatt Jahrestagung „Betriebliche Altersversorgung 2018“ stand im Zeichen des BRSG und erster Umsetzungsideen für das Sozialpartnermodell (SPM) mit der reinen Beitragszusage (VersicherungsJournal 13.3.2018, 16.3.2018). Deren Erfolg entscheidet sich vor allem in den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Interesse am Förderbeitrag für Geringverdiener

Rund jeder vierte Mittelständler will sein eigenes Portfolio zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit den Möglichkeiten des BRSG ausbauen. Ein Jahr zuvor waren es erst sieben Prozent gewesen.

Dies ergab die Studie „bAV im Mittelstand 2018“ der Generali Lebensversicherung AG und der Frankfurt Business Media GmbH (FAZ-Institut). Das Marktforschungsinstitut Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH hatte in deren Auftrag im Januar 200 Personalverantwortliche mit bAV-Zuständigkeit aus deutschen Firmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern befragt.

Ein Ergebnis: Parallel zu den bAV-Ausbauern sei die Zahl der Firmen, die ihre bAV nicht ausbauen wollen, auf 26 Prozent gestiegen (2017: 18 Prozent). Auf großes Interesse stößt laut Studie der Förderbeitrag für Geringverdiener, den 42 Prozent der Firmen nutzen wollen, die vorhaben, ihre bAV auszubauen. Die reine Beitragszusage (rBZ) auf Basis eines Tarifvertrages erwägen 19 Prozent der bAV-affinen Mittelständler, ein Opting-out dagegen nur zwei Prozent.

Größere Firmen am BRSG kaum interessiert

Je kleiner die Firma, desto größer das Interesse an den neuen Möglichkeiten der bAV durch das BRSG. 51 Prozent aller Befragten erwarten in Firmen von 50 bis 99 Mitarbeitern positive Wirkungen. In Firmen mit 100 bis 249 Mitarbeitern tun dies nur 39 Prozent der Entscheidungsträger und in Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern lediglich 29 Prozent.

„Das liegt sicherlich daran, dass in größeren Firmen meist gute bAV-Lösungen bestehen und kaum Geringverdiener beschäftigt sind“, weiß Nadine Beeckmann. Die Leiterin Produktmanagement bAV der Generali Lebensversicherung hatte auf der Tagung die Herausforderungen des SPM aus Anbieterperspektive dargelegt.

„Erwartet wird kein Produkt von der Stange sowie Kompetenz auch bei der Biometrie, Transparenz und niedrige Kosten“, sagte sie. Neben dem Produkt würden aber auch solche Dienstleistungen wie Service und Administration, Digitalisierung, Schnittstellenbildung sowie einfache und schnelle Abwicklung geschätzt (VersicherungsJournal 19.3.2018).

Feste Ansprechpartner und Beratung jedes Arbeitnehmers erwünscht

Laut Studie sind 76 Prozent der befragten KMU feste bAV-Ansprechpartner für ihre Firma „sehr wichtig“ und 66 Prozent die individuelle Beratung jedes Arbeitnehmers. Weiteren 18 beziehungsweise 26 Prozent ist das „wichtig“. Somit müssten sich Anbieter intensiv mit solchen Fragen beschäftigen, die auch Aufwand und Kosten für Beratung und Vertrieb einschließen würden. Dazu enthält die Studie keinerlei Aussagen.

Allerdings sind in Deutschland rund 70 Prozent der Firmen gar nicht tarifgebunden und können von sich aus gar kein SPM abschließen. „Sie können aber auf bestehende Tarifverträge Bezug nehmen, dann allerdings nur zu 100 Prozent“, sagte Tarifexperte Karsten Tacke, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall.

Ein weiteres Problem: In Kleinfirmen mit unter 50 Mitarbeitern ist die bAV am wenigsten verbreitet. Diese Zielgruppe wurde von der Studie gar nicht erfasst.

Da die Kommunikation zu Altersvorsorgethemen schwierig ist, müssten die neuen Produkte für das SPM so einfach wie möglich aufgesetzt werden, meinte Beeckmann. Laut Studie bleibe die Versicherungsbranche mit 83 Prozent der Nennungen wichtigster Kooperationspartner des Mittelstandes in der bAV. Es folgen Pensionskassen (43 Prozent), Versicherungsmakler (38 Prozent) und branchen- oder tarifvertragliche Versorgungswerke (17 Prozent).

Direktversicherung unangefochten

Der Mittelstand setzt im Rahmen seines bAV-Portfolios auf mehrere Durchführungswege. Am häufigsten nutzen die Betriebe weiterhin Direktversicherungen (86 Prozent), gefolgt von Pensionskassen (56 Prozent), die gegenüber 2017 jedoch massiv verloren haben (68 Prozent).

Die Wege Unterstützungskasse (31 Prozent), Direktzusage (29 Prozent) sowie Pensionsfonds (17 Prozent) werden weniger genutzt. Die betriebliche Riester-Rente kommt auf immerhin elf Prozent.

Die komplette Studie von Generali und FAZ-Institut steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.

BRSG: zwischen Abwarten und Aufbruchsstimmung

Laut einer Studie von Willis Towers Watson, an der sich 47 KMU mit rund 85.000 Mitarbeitern beteiligt haben, ist das BRSG in den Unternehmen „noch nicht angekommen“. 60 Prozent der befragten Mittelständler haben sich nach eigenen Angaben mit dessen Inhalten bisher noch gar nicht befasst (VersicherungsJournal 22.9.2018).

Bereits im Dossier „BRSG − Neue Impulse oder vertane Chance für die bAV?“ des VersicherungsJournals war von Aufbruchsstimmung berichtet worden (VersicherungsJournal 24.11.2017). Die Planungen für Angebote reiner Beitragszusagen laufen schon seit Längerem (VersicherungsJournal 31.8.2017, 22.11.2017, 7.3.2018, 20.2.2018, 16.3.2018, 19.3.2018). Jedoch erst ab 2019 würden Tarifverträge die rBZ im Sozialpartnermodell in der Breite aufgreifen, schätzen Experten.