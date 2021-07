5.7.2021 – Um die monatliche Altersrente zu berechnen, werden gegenwärtig vier Faktoren miteinander multipliziert: Entgeltpunkte, Zugangsfaktor, Rentenartfaktor und aktueller Rentenwert. Entgeltpunkte gibt es für das Einkommen und anrechnungsfähige Versicherungszeiten. Über den Zugangsfaktor wird der Zeitpunkt des Eintritts in die Rente berücksichtigt. Bei Altersrenten beträgt der Rentenartfaktor 1. Der vierte Faktor in der Rentenformel wird jedes Jahr anhand einer komplizierten Rentenanpassungsformel neu berechnet. Er beträgt seit Juli 2021 34,19 Euro für Westdeutschland und 33,47 Euro für Ostdeutschland.

„Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen und gesetzliche Änderungen können sich auf Ihre zu erwartende Rente auswirken.“ Dieser Satz am Anfang der jährlich von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) an alle gesetzlich Versicherten verschickten Renteninformation zeigt: Wie hoch die Altersrente sein wird, bleibt bis zum Renteneintritt unsicher.

Definition und Beispielrechnung

Um die monatliche Altersrente zu berechnen, werden gegenwärtig vier Faktoren miteinander multipliziert: Entgeltpunkte, Zugangsfaktor, Rentenartfaktor und aktueller Rentenwert. Diese Rechenvorschrift wird Rentenformel genannt. Der Gesetzgeber kann sie insgesamt oder auch einzelne Faktoren ändern und anpassen.

Beispielrechnung: Heinrich Mustermann hat im Laufe seines Lebens 42,031 Entgeltpunkte (EP) angesammelt und ging am 1. Oktober 2019 mit Erreichen der für ihn geltenden Altersgrenze (65 Jahre, acht Monate) in Rente.

Monatliche Altersrente Geburtsdatum 1.2.1954 Entgeltpunkte (EP) 42,031 Zugangsfaktor (ZF) 1 Rentenart: Vollrente (RAF) 1 aktueller Rentenwert (aRW 2019) 33,05 Euro (West) Rentenformel (EP x ZF x RAF x aRW) 42,031 x 1 x 1 x 33,05 Monatliche gesetzliche Rente 1.389,12 Euro

Entgeltpunkte sammeln

Entgeltpunkte gibt es pro Jahr. Wessen Einkommen genau dem Durchschnitt aller Versicherten entspricht, erhält einen Punkt. Liegt der Entgeltpunkt also unter eins, dann hat die Person weniger verdient als der Durchschnitt. Liegt er über eins, dann mehr. Die Höhe wird durch die Beitragsbemessungs-Grenze gedeckelt.

In Entgeltpunkte umgerechnet werden pro Jahr zusätzlich anrechnungsfähige Versicherungszeiten. Dabei wird zwischen Beitragszeiten, beitragsfreien Zeiten sowie Berücksichtigungszeiten unterschieden. Wer beispielsweise die Pflege von Angehörigen übernimmt, Kinder erzieht oder arbeitslos ist, bekommt dies direkt oder indirekt angerechnet.

Daraus lassen sich dann jeweils die Jahresentgeltpunkte ermitteln. Sie werden addiert und spiegeln die lebensdurchschnittliche Einkommensposition wider. Diese Summe geht als erster Faktor in die Rentenformel ein.

Über den Zugangsfaktor entscheiden

Die Entgeltpunkte werden dann mit dem Zugangsfaktor multipliziert. Er beträgt eins für alle, die eine Altersrente mit Erreichen der maßgeblichen Regelaltersgrenze beziehen. Die Summe der Entgeltpunkte bleibt in diesem Fall folglich unverändert. Wer früher in Rente geht, vermindert die Entgeltpunkte um 0,003 pro Monat. Der Rentenabschlag beträgt damit 0,3 Prozent pro Monat.

Wer länger als erforderlich arbeitet (bis 24 Monate), erhöht seinen Zugangsfaktor um 0,005 pro Monat. Die schrittweise Heraufsetzung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre beeinflusst auch die Berechnung des Zugangsfaktors.

Im Jahr 2018 erhöhte sich die Rente um 0,005 pro Monat, wenn auch nach dem Alter von 65 Jahren und sieben (über die Regelaltersgrenze hinaus) Monaten weiter gearbeitet wird.

Die Art der Rente ist unterschiedlich

Der Rentenartfaktor berücksichtigt, welche Rentenart beantragt wird. Bei Altersrenten und Renten wegen voller Erwerbsminderung wird mit dem Wert 1,0 gerechnet. Bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung mit 0,5, bei Vollwaisenrenten mit 0,2, bei Halbwaisenrenten mit 0,1 und bei Witwenrenten mit 0,55 oder 0,6.

Hintergrund ist, dass Alters- und Erwerbsminderungsrenten das Arbeitseinkommen ersetzen sollen. Dagegen haben Renten mit Werten unter 1,0 eher eine Zuschussfunktion. Der Gesetzgeber sieht hier eine höhere Absicherung nicht als erforderlich an, da weiter gearbeitet werden kann.

Der aktuelle Rentenwert wird regelmäßig angepasst

Der vierte Faktor in der Rentenformel wird jedes Jahr anhand einer Rentenanpassungsformel neu berechnet. Ziel ist es, die Rentenhöhe an die Entwicklung der Arbeitseinkommen der Erwerbstätigen anzupassen, allerdings langsamer.

Berücksichtigt werden unter anderem der Rentenwert des Vorjahres, die Entwicklung der Bruttolöhne und der beitragspflichtigen Bruttolöhne der vorvergangenen drei Jahre. Ein Nachhaltigkeitsfaktor bezieht ein, dass die Zahl der Beitragszahler Demografie-bedingt sinkt und die der Rentner steigt. Vielerlei weitere Elemente fließen in die Berechnung ein.

Der aktuelle Rentenwert wird jährlich zum 1. Juli per Rechtsverordnung neu festgestellt. Seit Juli 2021 beträgt er 34,19 Euro für Westdeutschland und 33,47 Euro für Ostdeutschland.