Wann Tagespfleger versicherungspflichtig sind

18.4.2019 – Nicht fest angestellte Tagespflegerinnen, die Kinder außerhalb der üblichen Öffnungszeiten einer Kindertagesstätte betreuen, unterliegen in der Regel nicht der Sozialversicherungs-Pflicht. Das hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 19. September 2018 entschieden (L 8 R 800/16).

Der Entscheidung lag die Klage einer Kommune gegen die Deutsche Rentenversicherung zugrunde, die eine Kindertagesstätte betreibt. Wegen des begrenzten zeitlichen Angebots der Kinderbetreuung bot die Klägerin im Rahmen eines Pilotprojektes zusätzlich eine sogenannte Randzeitenbetreuung an. Die kam insbesondere Berufstätigen zu Gute, die ihre Kinder so, ohne in zeitliche Schwierigkeiten zu geraten, in der Kita betreuen lassen konnten.

Versicherungspflicht?

Die Betreuung über die Öffnungszeiten der Kita hinaus erfolgte durch eine Tagespflegerin auf Grundlage einer „verbindlichen Erklärung“, welche von ihr und den Erziehungsberechtigten unterzeichnet worden war. Eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Frau bestand nicht.

Der Rentenversicherer und mit ihm das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Kölner Sozialgericht gingen trotz allem von einer Versicherungspflicht der Tagespflegerin in allen Zweigen der Sozialversicherung aus. Ihre Tätigkeit sei nämlich nicht anders zu bewerten, als die der fest angestellten Betreuer.

Dagegen legte die Kommune Berufung ein. Das nordrhein-westfälische Landessozialgericht verneinte eine Versicherungspflicht der Randzeitbetreuerin.

Selbstständige Tätigkeit

Nach Ansicht des Gerichts überwiegen in dem entschiedenen Fall die Gesichtspunkte einer selbstständigen Tätigkeit der Frau deutlich die einer Beschäftigung als Angestellte. Denn anders, als die in der Kernzeit der Kita tätigen Mitarbeiter sei die Randzeitbetreuerin weder weisungsgebunden tätig noch in die Arbeitsorganisation der Einrichtung eingebunden.

Die rechtliche Basis ihrer Tätigkeit bilde ausschließlich die Vereinbarung mit den Erziehungsberechtigten der Kinder sowie die Erlaubnis der Kommune, maximal fünf Kinder in den Räumen der städtischen Kindertagesstätte betreuen zu dürfen.

Eine Verzahnung mit den übrigen Bereichen der Tageseinrichtung sei weder inhaltlich noch personell erfolgt. Die Randzeitbetreuerin sei daher wie eine Selbstständige zu behandeln und folglich in der Sozialversicherung versicherungsfrei.