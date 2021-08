Wann eine Widerrufsbelehrung fehlerhaft ist

11.8.2021 – Eine Belehrung über das Widerrufsrecht, die den Lauf der Widerspruchsfrist mit der Überlassung der Verbraucher-Informationen zusammen mit dem Versicherungsschein beginnen lässt, legt dem Versicherungsnehmer keine unzumutbare Last auf. Sie genügt vielmehr den gesetzlichen Anforderungen, so das Oberlandesgericht Dresden in einem Beschluss vom 3. Mai 2021 (4 U 421/21).

Geklagt hatte ein Versicherter, der im März 2001 einen Vertrag über eine fondsgebundene Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Wirklich glücklich schien er mit seiner Entscheidung nicht zu sein. Denn im Mai 2019 erklärte er schließlich den Rücktritt von dem Vertrag.

Unzureichende Belehrung?

Das begründete der Kläger damit, bei Vertragsabschluss unzureichend über sein Widerrufsrecht aufgeklärt worden zu sein. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung könne er daher auch nach so langer Zeit noch von dem Vertrag zurücktreten.

Letzteres stellten weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Dresdener Landgericht noch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Elbmetropole in Abrede. Die Richter hielten die Klage gleichwohl für unbegründet.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hätte der Versicherer den Mann in ausreichendem Umfang und drucktechnisch hervorgehoben über sein Widerrufsrecht aufgeklärt.

Dieser hatte seinen späten Rücktritt von dem Vertrag allerdings damit begründet, die entsprechenden Unterlagen nicht bereits bei Vertragsabschluss, sondern erst zusammen mit dem Versicherungsschein erhalten zu haben. Das habe ihn unzumutbar dazu gezwungen, die Unterlagen durchzusehen.

Fehlerfreie Widerrufsbelehrung

Einen Grund für einen Widerruf des Vertragsabschlusses nach Ablauf von 14 Tagen sahen die Richter darin nicht. „Denn diese Feststellungen werden von einem Versicherten stets verlangt und sind mit jeder Belehrung unvermeidbar verbunden. Denn ohne diese Kenntnis kann er nicht wissen, welche Widerspruchsfrist für ihn gilt“, so das Gericht.

Erfolglos blieb der Versicherte auch mit einem weiteren Einwand. So sei die Widerrufsbelehrung auch deshalb fehlerhaft gewesen, weil in ihr darauf verwiesen wurde, dass der Widerruf schriftlich zu erfolgen habe. Im Versicherungs-Vertragsgesetz (VVG) sei jedoch von „Textform“ die Rede gewesen.

Auch Letzteres entspricht nach Ansicht beider Instanzen dem Schriftformerfordernis im Sinne des VVG.