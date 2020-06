Wann ein weiter Weg zur Arbeit unfallversichert ist

11.6.2020 – Wegeunfälle sind in der gesetzlichen Unfallversicherung auch dann versichert, wenn sich ein Beschäftigter nicht von seiner Wohnung aus, sondern von einem anderen Ort zur Arbeit begibt. Voraussetzung ist allerdings, dass er sich dort zuvor mindestens zwei Stunden aufgehalten haben muss. Dies entschied das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 30. Januar 2020 (B 2 U 20/18 R).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Klage eines Beschäftigten zugrunde, der bei einer gemeinnützigen GmbH in der Personenbeförderung tätig war. Er holte als Fahrer am frühen Morgen Teilnehmer an Maßnahmen von zu Hause ab und brachte sie zum Betrieb seines Arbeitgebers.

Seine Tätigkeit beendete er regelmäßig um 9.00 Uhr. Ab 15.30 Uhr holte er die Teilnehmer dann wieder ab und brachte sie nach Hause.

Mit dem Motorrad auf dem Weg zur Arbeit verunglückt

So auch im Oktober 2015. Nach seiner Morgenschicht hielt der Mann sich bis zum Beginn seines Nachmittagsdienstes jedoch nicht in seiner Wohnung, sondern in der eines Freundes auf. Mit dem aß er gemeinsam zu Mittag und übernahm für ihn Erledigungen.

Als er sich anschließend mit seinem Motorrad auf den direkten Weg zu seiner Arbeitsstätte begab, um seine Nachmittagsschicht anzutreten, verunglückte der Fahrer.

Wegen der Folgen des Unfalls wollte er Leistungen der Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Doch die verweigerte ihm die Gefolgschaft. Sie argumentierte, dass er nur dann unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden hätte, wenn sich der Unfall auf dem Weg von seiner eigenen Wohnung zu seiner Arbeit ereignet hätte.

Zu lange Wegstrecke?

Der Versicherte zog daher vor Gericht. Dort erlitt er sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz eine Niederlage.

Das Berufungsgericht begründete seine Entscheidung damit, dass es sich unter anderem deswegen um keinen versicherten Wegeunfall gehandelt habe, weil der Weg vom Freund zur Arbeit mehr als dreimal so lang gewesen sei, wie der von der Wohnung des Klägers zu seiner Arbeitsstätte.

Versicherungsschutz würde jedoch nur dann bestehen, wenn die Länge des Weges in einem angemessenen Verhältnis zu dem üblicherweise von der Wohnung zur Arbeitsstätte zurückgelegten Weg stände.

Denn sei der Weg zum oder von einem dritten Ort unverhältnismäßig länger als von der Wohnung zum oder vom Ort der Tätigkeit, werde die erheblich längere Wegstrecke grundsätzlich nicht durch die beabsichtigte oder beendete betriebliche Tätigkeit geprägt.

BSG: Wegeunfall ist in gesetzlicher Unfallversicherung eingeschlossen

Dieser Argumentation wollten sich die Richter des Bundessozialgerichts nicht anschließen. Sie gaben der Revision des Verunglückten gegen die Entscheidung der Vorinstanz statt.

Als der Kläger auf dem direkten Weg zwischen der Wohnung seines Freundes und seiner Arbeitsstätte verunglückt war, habe seine Handlungstendenz unstreitig darin bestanden, seine Nachmittagsschicht anzutreten. Es habe sich daher um einen Wegeunfall gehandelt.

Dem stehe auch nicht entgegen, dass der Mann nicht von seiner Wohnung aus gestartet war. Denn grundsätzlich könne ein versicherter Weg zur Arbeitsstätte im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr. 1 SGB VII auch von einem anderen Ort als der eigenen Wohnung angetreten werden. Das Gesetz würde als Zielort zwar den Ort der versicherten Tätigkeit festlegen. Den Startort würde es jedoch offen lassen.

Gründe unerheblich – mindestens zwei Stunden Aufenthalt

Es sei auch unerheblich, aus welchen Gründen sich ein Versicherter vor Beginn seiner Arbeit an einem anderen Ort als seiner Wohnung aufgehalten habe. Auch auf das Verhältnis der Entfernung zwischen dem dritten Ort und der Wegstrecke zwischen der eigenen Wohnung eines Beschäftigten zur Arbeitsstätte komme es nicht an.

Maßgeblich sei vielmehr ausschließlich, dass sich ein Versicherter mindestens zwei Stunden an dem dritten Ort aufgehalten haben muss, um auf dem Weg zur Arbeit unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung zu stehen. Das sei in der entschiedenen Sache nachweislich der Fall gewesen.