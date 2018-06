Von den rechtlichen Folgen einer Selbsteinweisung

26.6.2018 – Begibt sich ein erkrankter Versicherter ohne eine ärztliche Verordnung zu einer stationären Behandlung in ein Krankenhaus, so ist sein Krankenversicherer in der Regel gleichwohl dazu verpflichtet, die Behandlungskosten zu übernehmen. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 19. Juni 2018 entschieden (B 1 KR 26/17 R).

WERBUNG

Der Entscheidung lag der Fall eines gesetzlich Krankenversicherten zugrunde, der sich, obwohl er über keine vertragsärztliche Einweisung verfügte, zu einer stationären Behandlung in ein Krankenhaus begeben hatte.

Kein Anspruch bei Selbsteinweisung?

Als er nach drei Wochen aus der Klinik entlassen wurde, verlangte der Krankenhausträger von dem gesetzlichen Krankenversicherer des Mannes die Erstattung der Behandlungskosten in Höhe von knapp 5.600 Euro.

Der Krankenversicherer hielt die Forderung für unbegründet. Denn im Fall einer sogenannten „Selbsteinweisung“ bestehe kein Erstattungsanspruch. Dieser setze außer in echten Notfällen eine Einweisung durch einen Vertragsarzt voraus.

Unzumutbare Haftungsrisiken

Dieser Argumentation wollte sich, wie schon zuvor das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, auch das Bundessozialgericht nicht anschließen. Es wies die Revision des Krankenversicherers gegen die Entscheidung der Berufungsinstanz als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter ist auch außerhalb von Notfällen eine vertragsärztliche Verordnung keine Voraussetzung, um Leistungsansprüche gegenüber einem Krankenversicherer zu erfüllen. Denn andernfalls würden sich Krankenhäuser bei der Prüfung, ob sie einen Erkrankten aufnehmen oder nicht, unzumutbaren Haftungsrisiken aussetzen. Sie dürften nämlich Versicherte, die aus eigenem Antrieb in der Klinik erscheinen, nicht ohne Untersuchung einfach wegschicken.

Versorgung erforderlich

„Ein Vergütungsanspruch für Krankenhausbehandlung entsteht unmittelbar mit der Inanspruchnahme der Leistung durch den Versicherten kraft Gesetzes, wenn die Versorgung, wie hier in einem zugelassenen Krankenhaus erfolgt, erforderlich und wirtschaftlich ist“, so das Bundessozialgericht.

Möglicherweise hiervon abweichende länderspezifische Vereinbarungen würden gegen das Bundesrecht verstoßen und seien nichtig.