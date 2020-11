Vom Umfang der vorvertraglichen Anzeigepflicht

2.11.2020 – Ein Versicherungsnehmer ist nur dazu verpflichtet, jene Antragsfragen wahrheitsgemäß zu beantworten, die ihm in Textform gestellt worden sind. Denn ein Versicherer hat es selbst in der Hand, sich durch konkrete Fragen vor einer ihm unsachgemäß erscheinenden Inanspruchnahme zu schützen. Das hat das Landgericht Offenburg mit Urteil vom 21. Februar 2020 entschieden (2 S 6/18).

Der als Versicherungsvermittler tätige Kläger hatte im Januar 2015 für seine beiden minderjährigen Pflegekinder die Erweiterung seiner privaten Krankenversicherung beantragt.

In dem von ihm selbst ausgefüllten Antragsformular wurde nach dem Bestehen einer Pflegebedürftigkeit und nach dem Bestehen einer Ataxie in den letzten fünf Jahren gefragt. Es wurde sich auch nach ambulanten oder stationären Behandlungen wegen einer psychischen Erkrankung in den letzten zwölf Monaten erkundigt. Diese Fragen beantwortete der Mann für die Kinder mit „nein“.

Rücktritt vom Vertrag

Der Antrag für das 15 Monate jüngere Kind wurde von dem Versicherer nicht angenommen. Denn in dessen Fall hatte der Versicherungsvermittler angegeben, dass bei ihm ein fetales Alkoholsyndrom diagnostiziert worden sei. Der Vertrag für dessen Bruder wurde hingegen mit Versicherungsbeginn 1. Februar 2015 ohne Einschränkungen policiert.

Das stellte sich aus Sicht des Versicherers wenige Monate später als Fehler heraus. Denn als die Pflegemutter die Kinder im Mai 2015 in einem Klinikum untersuchen ließ, wurde auch bei dem versicherten Kind ein fetales Alkoholsyndrom diagnostiziert.

Der Versicherer erklärte daraufhin den Rücktritt vom Vertrag. Er argumentierte, dass der Versicherungsnehmer bei der Antragstellung habe wissen müssen, dass wegen der Erkrankung des jüngeren Kindes auch mit einer solchen seines Bruders zu rechnen gewesen sei.

Seine daraufhin eingereichte Klage begründete der Mann damit, dass die Erkrankung auch des zweiten Kindes bei Antragstellung nicht erkennbar gewesen und auch von keinem Arzt diagnostiziert worden sei. Er habe die Gesundheitsfragen folglich wahrheitsgemäß beantwortet.

Sache des Versicherers

Doch anders als das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Wolfach, schloss sich das von dem Kläger in Berufung angerufene Landgericht Offenburg der Argumentation des Versicherers nicht an. Es hielt die Klage auf Fortführung des Vertrages für begründet.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts besteht im Rahmen von § 19 VVG keine Verpflichtung, über gefahrerhöhende Umstände, nach denen in einem Versicherungsantrag nicht gefragt wird, Angaben zu machen.

Ein Versicherer habe es nach der gesetzlichen Konzeption vielmehr in der Hand, sich vorvertraglich durch konkrete Fragen an den späteren Versicherungsnehmer vor einer ihm als unsachgemäß empfundenen Inanspruchnahme zu schützen.

Fehlende Nachfrage

Nach einem fetalen Alkoholsyndrom habe der Versicherer nachweislich nicht gefragt und das, obwohl die Erkrankung unbestritten als kategorischer Ablehnungsgrund in dessen EDV-System hinterlegt gewesen sei.

Im Übrigen habe der Versicherungsvermittler als medizinischer Laie im Hinblick darauf, dass die Diagnose erst nach Antragsstellung durch einen Facharzt gestellt wurde, allenfalls den Verdacht einer entsprechenden Erkrankung auch seines zweiten Pflegekindes haben müssen.

Das alleine reiche aber für einen Rücktritt vom Vertrag nicht aus.