Vom Mitverschulden bei einem Auffahrunfall

Einem Fahrradfahrer war auf einem Radweg ein Fußgänger angeblich in die Quere gekommen, der kurz zuvor aus seinem Pkw ausgestiegen war. Daher machte der Radler seine Schadenersatz- und Schmerzensgeldforderung vor Gericht gegen die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung des Autofahrers geltend. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

In der schier unendlichen Geschichte des Skandals um minderwertige Silikon-Brustimplantate hat es eine weitere wichtige gerichtliche Entscheidung gegeben. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Die Unsitte mancher Fahrradfahrer, einen Radweg verbotener Weise entgegen der Fahrtrichtung zu nutzen, kann üble Folgen haben. So auch in einem kürzlich vom Hammer Oberlandesgericht entschiedenen Fall. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

29.8.2017 –

Reiter und Hunde passen nicht in jeder Situation gut zueinander. So auch in einem kürzlich vom Karlsruher Oberlandesgericht entschiedenen Fall. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...