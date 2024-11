Volldigitale Risikolebensversicherung verspricht schnellen Schutz

26.11.2024 – Mit der Simtal GmbH will sich ein recht junger Assekuradeur auf dem deutschen Vermittlermarkt etablieren. Das Unternehmen wirbt aktuell mit einer volldigitalen Risikolebensversicherung. Die Gesichter dahinter sind in der Branche keine Unbekannten.

Die Simtal GmbH startet den Vertrieb einer volldigitalen Risikolebensversicherung (RLV). Das teilt der Versicherungsmakler per Pressemitteilung mit. Der volldigitale Beratungsprozess sei effizient und schnell, so dass die Versicherungspolice inklusive Beratungsprotokoll dem Kunden innerhalb von nur zehn Minuten ausgestellt werden könne, so beansprucht das Unternehmen aus Lindau am Bodensee für sich.

Produktgeber ist die Squarelife Lebensversicherungs-AG mit Sitz in Liechtenstein, wie eine Pressesprecherin auf Nachfrage bestätigte. Der Versicherer unterliegt folglich der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). Als zuständige Versicherungsaufsicht wird die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) genannt.

Simtal: ein B2B-Anbieter vom Bodensee

Beim Vertrieb der Lebensversicherung kooperiert Simtal auch mit Versicherungsmaklern. Denn obwohl die Risikolebensversicherung vollständig für den digitalen Prozess konfiguriert sei und nur über die hauseigene Plattform erhältlich, bietet das Unternehmen auch die Möglichkeit an, sich online beraten zu lassen.

Eine Sprecherin teilt hierzu dem VersicherungsJournal mit: „Simtal ist ein Business-to-Business-Anbieter. Die bei uns angeschlossenen Vermittler beraten ihre Kunden über die digitale Plattform und schließen die Produkte darüber ab. Sämtliche Korrespondenz läuft ebenfalls digital über Simtal“.

Erfahrene Manager führen den Assekuradeur

Damit versucht sich ein recht junger Assekuradeur, im schwierigen Onlinegeschäft mit Lebensversicherungen zu positionieren. Erstmals ins Handelsregister eingetragen wurde das Unternehmen beim Amtsgericht Kempten im Jahr 2021 mit einem Startkapital von 25.000 Euro. Simtal selbst ist als Mehrfachvertreterin registriert.

Sven Müller (Bild: Simtal)

Geschäftsführer ist Sven Müller, in der Maklerbranche kein unbekannter Name. In den Jahren von 2003 bis 2022 war er für die Fonds Finanz Maklerservice GmbH tätig, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung. Er verantwortete die Ressorts Sachversicherungen und IT. Die Geschäftsführerfunktion bei Simtal hat er seit dem Juni 2023 inne.

Der Assekuradeur ist eine 100-prozentige Tochterfirma der Beratungsgesellschaft NABC GmbH aus Liechtenstein. Hauptgesellschafter der NABC ist Markus Brugger, darüber hinaus hält die Mutschler Beteiligungen AG 25 Prozent der Anteile.

Auch Brugger hat in der Versicherungsbranche bereits einen Namen. Der Aktuar war Gründer und in den Jahren von 2000 bis 2014 CEO der Prismalife AG. Nach seinem Ausscheiden sanierte er bis 2018 als CEO die Liechtenstein Life Assurance AG. Anschließend übernahm er eine Führungsrolle bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton AG, bevor er seine eigene Beratungsgesellschaft gründete.

Digitale Prozesse vom Antrag bis zur Schadenbearbeitung

Als Assekuradeur „bewegt sich Simtal hauptsächlich auf den Geschäftsfeldern Lebens- und Kompositversicherungen“, wie die Sprecherin mitteilt. Und setzt dabei auf schnelle Onlineabläufe. Der Anspruch sei, „jeweils den kompletten Prozess vollkommen digital abbilden zu können“. Man verstehe sich als „Weichensteller für Versicherer, die komplett digitale Produkte auf die Beine stellen möchten“.

Als B2B-Anbieter könne „jeder Makler und Mehrfachagent“ mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, berichtet die Sprecherin weiter. Hierfür sei es notwendig, sich auf der Webseite von Simtal zu registrieren.

Man nutze bisher die standardisierte TAA-Schnittstelle (= Tarifierung, Angebot, Antrag). Sie erlaubt, Tarife zu berechnen, Angebote zu erstellen und Anträge direkt an den Versicherer zu übermitteln. Eine Dokumentenschnittstelle sei in Kürze verfügbar. Grundsätzlich sei der Assekuradeur für Kooperationen mit Maklerpools offen, die zum jetzigen Zeitpunkt folglich noch nicht bestehen.

Risikolebensversicherung vor allem mit schnellem Abschluss beworben

Die neue Risikolebensversicherung bewirbt Simtal im Pressetext vor allem mit der Schnelligkeit beim Vertragsabschluss. Im Pressetext kritisiert Sven Müller die teilweise langen Bearbeitungszeiten für Anträge. Diese würden dazu beitragen, dass viele Haushalte auf diesen wichtigen Schutz verzichten.

Die Risikoprüfung werde beim hauseigenen Produkt vollumfänglich digital und in Echtzeit abgebildet, berichtet das Unternehmen weiter. Bis zu einer Versicherungssumme von 500.000 Euro sei das Vorlegen von Arztberichten nicht erforderlich.

Nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist ein Hinterbliebenenschutz aktuell in vier von zehn Haushalten vorhanden. Der teils analoge und teildigitale Prozess sei „langwierig, schrecke Kunden ab und sei für Vermittler aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands nicht wirtschaftlich“, so Müller.

Die Produkte wurden laut Simtal komplett für den digitalen Prozess konfiguriert und sind nur über die hauseigene Plattform erhältlich. Als Zielgruppe hat der Assekuradeur junge Kunden im Alter von 18 bis 34 Jahren ins Auge gefasst. Entsprechend werden die Kunden in der Verbraucherinformation auch geduzt.

Lebensversicherer sitzt im Ausland

Der Sitz des Produktgebers Squarelife in Liechtenstein kann für deutsche Kunden auch Nachteile haben. Gerät ein deutscher Versicherer in Schieflage und kann die Leistungen nicht mehr bedienen, springt die Protektor Lebensversicherungs-AG ein: ein Rettungsfonds der Versicherungsbranche. Er übernimmt die Verträge und stellt sicher, dass die Leistungen weiterhin erbracht werden.

Einen solchen Sicherungsfonds wie in Deutschland gibt es in Liechtenstein nicht. Wird ein Lebensversicherer insolvent, bedeutet das schlimmstenfalls Totalverlustrisiko. Versicherungsmakler sind verpflichtet, über derartige Risiken aufzuklären, wenn ein Versicherer im Ausland sitzt (VersicherungsJournal 14.10.2024).

Burnout-Versicherung sorgte für Aufsehen

Für Aufsehen sorgte Simtal bereits im Dezember des letzten Jahres. Damals stellte der junge Assekuradeur ein neues Produkt vor: die Burnout-Versicherung.

Eine umfassende Review des Tarifs durch den Branchendienst Procontra fiel kritisch aus. Für einen Monatsbeitrag von knapp zwölf Euro übernimmt die Versicherung die Kosten einer Psychotherapie – bis zu 24 Therapiestunden bei einem privaten Psychotherapeuten, der als Heilpraktiker oder Arzt in Deutschland zugelassen ist.

Zusätzlich sind eine telefonische Beratung sowie Selbstlerninhalte zum Thema Stressbewältigung im Leistungsumfang enthalten.

Procontra kam zu einem ernüchternden Fazit: „Die Burnout-Versicherung wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Was nützt es mir, wenn ich meinen Job wegen eines Burnouts nicht mehr ausüben kann und dann nur 24 Therapie-Sitzungen bezahlt bekomme?“ (VersicherungsJournal Medienspiegel).