Viele Vorschläge für neue Altersvorsorge

3.3.2021 – Die Riester-Reform ist für diese Legislaturperiode ausgefallen. Die Politik konnte sich hinter den Kulissen nicht einigen. Zudem dürfte Corona viele Ressourcen gebunden haben. Das motiviert vor allem Verbraucherschützer, ihre Reformvorschläge für eine neue Altersvorsorge zu präsentieren. Die private Versicherungswirtschaft gerät in die Defensive.

Verbraucherschützer und viele Politiker wollen den endgültigen Ausstieg aus der Riesterrente. Das wurde auf am Dienstag dem virtuellen MCC-Kongress Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2021 deutlich.

Dorothea Mohn, Teamleiterin Finanzmarkt des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – VZBV warb einem Vortrag für die von den Verbraucherschützern schon 2019 entwickelte Extra-Rente (VersicherungsJournal 30.04.2019).

Mit der soll eine für den Arbeitgeber verpflichtende, arbeitgebergestützte Privatvorsorge mit Opting-Out auf Seiten des Arbeitnehmers eingeführt werden. Ein öffentlich-rechtlicher Träger soll private Fondsmanager beauftragen, die Einzahlungen in Aktien am Kapitalmarkt anzulegen.

Bund der Versicherten will Verrentungszwang abschaffen

Axel Kleinlein (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Da eine Riester-Reform von der aktuellen Regierung nicht durchgeführt worden sei, wäre nun nach Meinung der Verbraucherschützer der Weg für eine einfache und kostengünstige private Altersvorsorge frei.

Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten e.V. (BdV), möchte eine Basisdepot-Vorsorge einführen, die wie ein Wertpapierdepot aufgebaut ist (12.3.2020). Dabei soll es keine, wie bei der Basis- und Riesterrente vorgeschriebenen Verrentungszwang mehr geben.

Ein solches Produkt kritisierte der Moderator Professor Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institute, weil Vermögensbildung und Altersvorsorge sehr unterschiedlich seien.

„Bei ihnen ist alles Vermögensbildung“, so Rürup an die Adresse von Kleinlein. Altersvorsorge setze aber voraus, dass die unbekannte Zeitspanne des Lebens abgesichert werde.

Kritik an „Werbegag der FDP“

Wenig Zustimmung in der Diskussion erhielt auch der Vorschlag der FDP für eine „gesetzliche Aktien-Rente“. Für einen solchen verpflichtenden Rentenfonds sollen die Rentenversicherten jährlich zwei Prozent ihres Beitrags in einen Aktienfonds zahlen. Um die Rentenversicherung nicht zu belasten, sollen in den ersten zwölf Jahren diese Beiträge aus Staatsmittel getragen werden.

Markus Kurth (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Das Modell lehnt sich an einen schwedischen Rentenfonds an, bei dem es auch die Option gibt, privat vorzusorgen. Die meisten Kunden in Schweden würden aber den staatlich gemanagten Fonds nutzen.

Der FDP-Vorschlag wird sowohl von der CDU, wie auch von den Grünen abgelehnt. „Die Gegenfinanzierung der jährlich 27 Milliarden Euro steht auf tönernen Füßen“, sagte Markus Kurth, Sprecher für Rentenpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Es sei auch nicht klar, wie man in einem vor Liquidität strotzenden Markt eine Rendite von 6,5 Prozent erzielen könnte.

Nach Einschätzung von Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sei der Vorschlag ein reiner Werbegag der FDP. Der Vorschlag komme viel zu spät.

Riester durch abgesenkte Garantie beleben

Peter Weiß (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

Die Aktie müsse dort eine Rolle spielen, wo es schon Kapitaldeckung gebe – in der betrieblichen Altersvorsorge und bei Riester. Die staatlich geförderte Zulagenrente könnte wieder Dynamik gewinnen, wenn die Garantie auf 80 Prozent gesenkt würde.

Zudem schlägt Weiß vor, für Geringverdiener eine Art Startrente, die allein der Arbeitgeber finanzieren soll, als Pflicht einzuführen. Das hält Grünen-Politiker Kurth für einen bedenkenswerten Vorschlag.

Deutlich wurde in der Diskussion, dass es die private Versicherungswirtschaft schwer haben dürfte, unter einer neuen Regierung Riester tatsächlich wieder zu beleben. Zumindest als reine private Vorsorge.

Rürup erinnerte zudem daran, dass historisch gesehen die Riester-Rente als Obligatorium eingeführt werden sollte. „Dies haben eine Boulevardzeitung und einigen großen privaten Versicherer verhindert.“ Daher wäre aus der eigentlichen Pflichtversicherung das heutige Push-Produkt geworden.

Mischsystem notwendig

Peter Schwark (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Durch die fehlende Riester-Reform befindet sich die private Versicherungswirtschaft stark in der Defensive. So artikulierte Dr. Peter Schwark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), vor allem seine Frustration angesichts des Nichthandelns der Politik.

Dabei sei Riester gar nicht tot, da immer noch 300.000 Verträge pro Jahr abgeschlossen würden. Die Politik sei aber dabei die geförderte staatliche Altersvorsorge vor die Wand zu fahren.

Allgemein waren sich die Disputanten aber einig: Die gesetzliche Rente muss um eine kapitalgedeckte Zusatzvorsorge ergänzt werden.

So ist laut Rürup eine Mischfinanzierung unerlässlich, um die Altersvorsorge effizient zu gestalten. „Es gibt keine sichere Rente“, so Rürup. Das Umlagesystem habe ein Lohnrisiko und die Kapitaldeckung das Marktrisiko. Wie aber die künftige Rentenlandschaft aussieht, blieb vollkommen ungewiss.