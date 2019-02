Vertragskündigung: Ein Fall für die Verbraucherzentralen?

1.2.2019 – Kündigt eine Bausparkasse hochverzinsliche Verträge, weil sich die Sparer nicht auf einen Tarifwechsel eingelassen haben, so steht Verbraucherzentralen kein Klagerecht gegen die Kasse zu. Das hat das Oberlandesgericht Köln mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 18. Januar 2019 entschieden (6 U 74/18).

Der Entscheidung lag der Fall einer Bausparkasse zugrunde, die Bausparer mit alten, hochverzinslichen Verträgen zu einem Wechsel in einen weniger günstigen Tarif aufgefordert hatte.

Das begründete die Kasse damit, dass sich nach Vertragsabschluss die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert hätten mit der Folge eines deutlich niedrigeren Zinsniveaus. Für den Fall, dass Kunden der Altverträge nicht zu einem Tarifwechsel bereit sind, wurde ihnen mit einer Vertragskündigung aus wichtigem Grund gedroht.

Verstoß gegen Wettbewerbsrecht?

Dass das keine leere Drohung war, musste ein Kunde erfahren, dessen Vertrag gekündigt wurde. Er wandte sich daraufhin an den Verbraucherzentrale Bundesverband. Der war der Meinung, dass das Vorgehen der Bausparkasse gegen das Wettbewerbsrecht verstößt. Er zog daher vor Gericht.

Mit der Klage wollten die Verbraucherschützer der Bausparkasse verbieten lassen, ihre Kunden auf die geschehene Weise anzuschreiben und Kündigungen auszusprechen. Damit hatten sie jedoch keinen Erfolg. Das Oberlandesgericht Köln wies die Klage als unzulässig ab.

Unzulässiger Einfluss

Nach Ansicht des Gerichts darf der beklagten Bausparkasse mit Mitteln des Wettbewerbsrechts nicht verboten werden, Vertragskündigungen aus wichtigem Grund auszusprechen. Denn würde der Bausparkasse untersagt werden, ihre Rechtsauffassung zu vertreten, wonach Kündigungen zulässig seien, würde damit auf den Ablauf etwaiger Rechtsstreitigkeiten um die Wirksamkeit der Kündigungen in rechtlich unzulässiger Weise Einfluss genommen.

„Auf den Ablauf eines rechtsstaatlich geregelten Verfahrens darf aber nicht dadurch Einfluss genommen und seinem Ergebnis vorgegriffen werden, dass ein an diesem Verfahren Beteiligter durch Unterlassungsansprüche in seiner Äußerungsfreiheit eingeengt wird“, so das Gericht. Denn ob die von der beklagten Bausparkasse vertretene Rechtsauffassung richtig ist, sei allein in einem Rechtsstreit um die Wirksamkeit der von ihr ausgesprochenen Kündigungen zu klären.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.