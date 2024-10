Versicherer schlagen Alarm: Preise für Kfz-Ersatzteile steigen weiter

7.10.2024 – Laut einer Auswertung des GDV sind seit dem vergangenen Sommer die Kosten für Pkw-Ersatzteile im Schnitt um 6,2 Prozent gestiegen. Im Zehn-Jahresvergleich beträgt die Kostensteigerung durchschnittlich fast 75 Prozent. Aus Sicht des Verbandes werde der anhaltende Preisanstieg durch ein Quasi-Monopol der Autohersteller begünstigt.

Kfz-Ersatzteile sind innerhalb eines Jahres erneut deutlich teurer geworden. Dies zeigt eine Auswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Den rasantesten Preisanstieg legten demnach mit 12,3 Prozent Kühlergrills hin. Die Preise für Scheinwerfer kletterten um 5,1 Prozent auf im Schnitt 1.132 Euro – pro Stück.

GDV ermittelt Reparaturkosten für 34 Fahrzeugmarken

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

„Während die Inflationsrate in Deutschland zuletzt rückläufig war, erhöhen die Autohersteller weiterhin die Preise. Zwischen August 2023 und August 2024 sind die Preise im Schnitt um 6,2 Prozent gestiegen“, berichtet Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Im Vorjahreszeitraum war der Anstieg noch deutlicher ausgefallen. Zwischen August 2022 und August 2023 kletterten die Preise im Schnitt um 9,7 Prozent (VersicherungsJournal 29.1.2024).

Der Verband hat für seine diesjährige Analyse der Ersatzteilpreise wieder die Schadenkalkulations-Datenbank der Audatex Autoonline GmbH herangezogen.

Berücksichtigt wurden 34 Fahrzeugmarken vom Kleinwagen bis zum Premiumfahrzeug. Für jedes Modell wurden die Kosten für bis zu zwanzig häufig benötigte Ersatzteile, die nach Unfällen ausgetauscht werden, ermittelt.

Autohersteller erhöhen Ersatzteilpreise überdurchschnittlich

Der Preisanstieg in den vergangenen zwölf Monaten sei Teil einer langfristigen Entwicklung, die man seit Jahren beobachte, heißt es beim GDV.

„Die Kosten für Pkw-Ersatzteile steigen rapide und sind weitgehend unabhängig von der allgemeinen Preisentwicklung. Während der Verbraucherpreis-Index seit 2014 um rund 28 Prozent zugenommen hat, erhöhten Autohersteller ihre Ersatzteilpreise durchschnittlich um fast 75 Prozent“, teilt Asmussen mit.

So sind in der Spitze hintere Seitenwände (plus 102 Prozent) und Kofferraumklappen (plus 99 Prozent) heute doppelt so teuer wie vor zehn Jahren und schlagen mittlerweile mit jeweils rund 1.000 Euro zu Buche. Die Preise für Rückleuchten legten in diesem Zeitraum um 86 Prozent zu, für Windschutzscheiben um vergleichsweise „geringe“ 46 Prozent.

Pkw-Ersatzteilpreise; Quellen: GDV, Destatis (Bild: GDV)

Versicherer erwarten Verlust von rund zwei Milliarden Euro

Die Folge sind deutlich höhere Kosten für die Versicherer. Im vergangenen Jahr betrug der durchschnittliche Sachschaden in der Kfz-Haftpflichtversicherung laut GDV rund 4.000 Euro, 2013 waren es noch 2.500 Euro.

Die Gesellschaften mussten 2023 Verluste von mehr als drei Milliarden Euro aufgrund gestiegener Reparaturkosten verkraften. Für 2024 rechnen sie aus diesem Grund mit einem Minus von rund zwei Milliarden Euro, heißt es.

Bereits Anfang dieses Jahres errechnete sich aus Prognosen des GDV für 2024 eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 104 bis 106 Prozent (11.4.2024). Der Branche drohte somit frühzeitig zum dritten Mal in Folge die versicherungstechnische Verlustzone.

Die Anbieter erhöhten in den vergangenen Monaten die Prämien vor allem im Neugeschäft. Für 2025 werden deutliche Preissteigerungen auch in den Beständen erwartet (13.9.2024). Zwischen 2014 und 2021 hatte die Assekuranz in der Kfz-Sparte noch kontinuierlich schwarze Zahlen geschrieben – und bis zu über neun Cent Gewinn pro Beitragseuro erzielt (7.12.2013).

Autofahrer und Werkstätten sind gezwungen, viele dieser Ersatzteile direkt vom Autohersteller zu kaufen. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV

GDV kritisiert Quasi-Monopol der Autohersteller

Wie sich die Kostenentwicklung bei den Ersatzteilen auf die Prämien der Kfz-Versicherung auswirkt, entscheidet jedes Versicherungsunternehmen für sich, betont der GDV. „Es besteht jedoch ein klarer Zusammenhang zwischen den steigenden Ersatzteilpreisen und den Versicherungsbeiträgen“, sagt Asmussen.

Der anhaltende Preisanstieg werde durch ein Quasi-Monopol der Autohersteller begünstigt. Der sogenannte Designschutz schütze nicht nur das Design von Fahrzeugen, sondern auch das aller sichtbaren Karosserie-Ersatzteile wie Kotflügel, Motorhauben, Außenspiegel oder Türen.

„Autofahrer und Werkstätten sind gezwungen, viele dieser Ersatzteile direkt vom Autohersteller zu kaufen“, kritisiert er. Obwohl eine Gesetzesänderung den Designschutz reformieren solle, blieben die bestehenden Rechte der Autohersteller bis 2045 erhalten.