Versicherer müssen für „Jörn“ tief in die Tasche greifen

13.6.2019

Am Pfingstmontag nachmittags zog das Sturmtief „Jörn“ vom Allgäu über die westlichen Außenbezirke Münchens in Richtung Regensburg. Dabei richteten sintflutartiger Starkregen (in der Spitze zehn Liter pro Quadratmeter in nur neun Minuten), golfballgroße Hagelkörnern und Orkanböen von bis zu 120 km/h zum Teil verheerende Schäden an.

Dies geht aus Berichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), einer Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), und der Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung GmbH (MSK) hervor.

Obwohl die Unwetterfront nur regional begrenzt auftrat, taxiert MSK den versicherten Schaden auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Laut MSK-Geschäftsführer Onnen Siems hätte es bei einer nur geringfügig östlicher gelegener Zugbahn noch deutlich höhere Schäden gegeben. Schadenmindernd hätten sich auch der Feiertag und die Ferienzeit ausgewirkt.

Im März hatten bereits die Sturmtiefs „Bennet“ und „Eberhard“ versicherte Schäden etwa in Milliardenhöhe verursacht (VersicherungsJournal 12.3.2019).