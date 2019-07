Versicherer im Clinch mit Kfz-Werkstatt

3.7.2019 – Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an, ob einer Kraftfahrzeugwerkstatt ein Unternehmergewinn-Zuschlag zusteht, wenn sie ein eigenes Fahrzeug nach einem Unfall selbst reparieren will. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Hannover vom 12. Juni 2019 hervor (520 C 9060/18).

Der Entscheidung lag die Klage einer Kraftfahrzeug-Werkstatt zugrunde, deren Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden war.

Die Beteiligten waren sich darüber einig, dass der Unfallgegner allein für den Schaden verantwortlich war. Dessen Versicherer erklärte sich daher grundsätzlich dazu bereit, dem Kfz-Betrieb den entstandenen Schaden zu ersetzen.

Streit um 575 Euro

Streit gab es jedoch bezüglich der Schadenhöhe. Die Klägerin beabsichtigte, die Reparatur in ihrer eigenen Werkstatt durchzuführen. Sie wollte den Fahrzeugschaden jedoch nicht nur auf Basis eines Gutachtens abrechnen.

Der Betrieb bestand auch auf den Ersatz des zwanzigprozentigen Unternehmergewinn-Zuschlags, den der Sachverständige in seinem Gutachten ausgewiesen hatte.

Den wollte der gegnerische Versicherer nicht zahlen. Nach seiner Meinung hatte die Klägerin nämlich nicht nachgewiesen, dass ihr in dieser Höhe ein Schaden entstehen wird.

Dem schloss sich das Amtsgericht Hannover an. Es hielt die Klage der Werkstatt auf Zahlung von weiteren knapp 575 Euro für unbegründet.

Fehlender Nachweis

Nach Ansicht des Gerichts steht dem Betreiber einer Kfz-Werkstatt bei der Reparatur eines eigenen Fahrzeugs nur dann ein Unternehmergewinn-Zuschlag zu, wenn er nachweist, dass seine Werkstatt während der Zeit der beabsichtigten Reparatur eigentlich durch andere Aufträge ausgelastet ist.

Diesen Nachweis habe die Klägerin nicht hinreichend konkret erbringen können. Auch aus dem von ihr vorgelegten „Werkstatt-Planungssystem-Auszug“ habe sich keine Vollauslastung ergeben.

Das Gericht hielt es im Übrigen für fragwürdig, ob sich ein solcher Betrieb bei der fiktiven Abrechnung eines eigenen Schadens hinsichtlich der Auslastung auf einen bestimmten Zeitraum berufen kann. Die Klage wurde daher abgewiesen.