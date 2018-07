Urlaubszeit: Was auf Flughäfen alles kaputt geht

4.7.2018 – Alle Jahre wieder fliegen die Deutschen in die Sommerferien. Eine Herausforderung für die Betreiber der Flughäfen und die Versicherer. Verantwortlich für die meisten Schäden sind Fahrzeuge, Passagiere und Besucher. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Allianz Global Corporate & Specialty.

Deutschland geht in die Sommerferien: Das heißt für die deutschen Flughäfen viel Trubel und Hektik. Unfälle auf dem Vorfeld, im Flughafengebäude oder den Parkhäusern sind in der Hauptreisezeit nicht selten. Das zeigt eine Analyse der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS).

Der Industrieversicherer der Allianz-Gruppe erhob jetzt die Schäden auf den deutschen Airports 2017. Das Ergebnis: Fahrzeuge sind auf dem Vorfeld besonders gefährdet, nicht Flugzeuge. Auch Unfälle mit Passagieren und Besuchern sind nicht selten.

Für ihre Auswertung hat die AGCS insgesamt 523 Schadenzahlen von 14 deutschen Flughäfen ausgewertet. Die Schäden traten 2017 im Rahmen der Flughafenhalter-Betriebshaftpflicht auf. Diese Versicherung deckt alle Haftpflichtschäden, für die der Flughafen als Betreiber verantwortlich ist.

Mehr Fahrzeuge als Flugzeuge betroffen

Im vergangenen Jahr waren über 90 Millionen Fluggäste an den untersuchten Flughäfen unterwegs. Insgesamt zählten die Betreiber 234 Millionen Passagiere.

Die meisten Schäden verursachen laut der Allianz-Auswertung Fahrzeuge auf dem Vorfeld. Sie machen mit 31,4 Prozent fast jeden dritten Schaden aus. Mehr als jeder zweite dieser Unfälle ist auf Kollisionen mit Schleppern, Gepäckwagen, Hubarbeitsbühnen oder Waschanlagen zurückzuführen (56,1 Prozent).

AGCS-Schadenstatistik (Bild: AGCS)

Flugzeug-Schäden durchschnittlich über 40.000 Euro

In 11,3 Prozent der Fälle sind Menschen von Schäden am Flughafen betroffen. Sie sollten sich beim Gang über Rollbänder, Fluggastbrücken oder das Vorfeld in Acht nehmen. In 69,6 Prozent aller Personenschäden kommt es hier zu Stürzen und Verletzungen. Unfälle während der Fahrt, zum Beispiel mit dem Flughafenbus, kommen deutlich seltener vor (11,2 Prozent).

Beschädigungen an Privatautos der Fluggäste treten in 9,6 Prozent der Fälle auf und passieren meist im Parkhaus. Bei 28 Prozent der Schäden an privaten Pkw waren Kollisionen mit Schranken die Ursache. Auch geparkte Autos sind nicht immer sicher: Wasser, das von der Decke tropft, kann Schäden an den teuren Lackierungen anrichten. 16 Prozent der Pkw-Schäden sind dafür verantwortlich.

Selten, aber teuer, sind Schäden an Flugzeugen. In 21 Prozent aller Fälle waren die Maschinen selbst betroffen, wobei Beschädigungen beim Be- und Entladen zu den Hauptursachen gehören (22,7 Prozent). Im Schnitt hat ein Schadenfall am Flugzeug im vergangenen Jahr 46.282 Euro gekostet, zeigt die Auswertung der Allianz.

Am teuersten sind April und Juni

Das Gros der Schadensummen ist aber gering, so der Industrieversicherer. In 46 Prozent der Fälle liegt der Schadenbetrag bei unter 1.000 Euro. 34 Prozent der Ereignisse liegen im 4-stelligen Bereich. Jeder fünfte Schaden ist teurer als 10.000 Euro. 0,6 Prozent der Fälle lagen im vergangenen Jahr über 100.000 Euro.

Besonders viele Pannen traten 2017 im April und Juni auf. Im Februar und November war es dagegen deutlich ruhiger. Februar und November sind keine klassischen Flugreisemonate und deshalb weniger schadenanfällig, fasst die Allianz ihre Analyse zusammen.

Die Ergebnisse der Untersuchung von deutschen Flughäfen deckt sich mit der weltweiten Analyse, die die AGCS jedes Jahr vornimmt. Demnach machen Vorfälle auf dem Vorfeld weltweit fast ein Fünftel (18 Prozent) der Luftfahrtschäden nach Anzahl und 15 Prozent nach Wert aus. Die aktuelle Ausgabe der „AGCS Global Claims Review“ gibt es hier.