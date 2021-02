Unzureichende Belehrung durch den Unfallversicherer?

10.2.2021 – Wird Anspruch auf Invaliditätsleistungen beim privaten Unfallversicherer erhoben, kann die Belehrung über die vertragliche Ausschlussfrist für die Vorlage einer Invaliditäts-Bescheinigung auch auf dem Schadensformular erfolgen. Denn es ist nicht erforderlich, dass der Hinweis bei dem Versicherungsnehmer verbleibt. Das hat das Oberlandesgericht Dresden mit Beschlüssen vom 2. November 2020 und 5. Januar 2021 entschieden (4 U 1586/20).

Der Kläger hatte behauptet, Mitte Oktober 2015 über eine Bordsteinkante gestolpert zu sein. Dabei habe er sich einen dauerhaften Meniskusschaden zugezogen. Er meldete den Vorfall schließlich Ende August 2016 seinem privaten Unfallversicherer. Dabei machte er Ansprüche auf Zahlung einer Invaliditätsleistung geltend.

Daraufhin wurde ihm ein Schadensformular übersandt. In den Zeilen vor der Unterschrift wurde darauf hingewiesen, dass dem Versicherer binnen 15 Monaten nach dem Unfallereignis eine Bestätigung vorzulegen sei, mit der ein Arzt die unfallbedingte Invalidität bescheinige. Dieser Hinweis erfolgte in Fettdruck. Die maßgebliche Frist, die auch schon in den Versicherungs-Bedingungen genannt worden war, war außerdem unterstrichen worden.

Frist zur Abgabe der ärztlichen Bescheinigung abgelaufen

Die 15-monatige Frist lief Anfang Januar 2017 ab. Bis zu diesem Zeitpunkt lag dem Versicherer trotz mehrerer Erinnerungen keine ärztliche Bescheinigung über die Feststellung einer unfallbedingen Invalidität vor.

Nicht zuletzt aus diesem Grund lehnte die Assekuranz es ab, dem Kläger eine Invaliditätsleistung zuzubilligen. Hinzu kam, dass ein mehrere Monate nach Fristablauf von dem Versicherten vorgelegtes Gutachten keinen Hinweis auf eine unfallbedingte Invalidität ergab.

Der Versicherte zog daraufhin vor Gericht. Seine Klage begründete er unter anderem damit, dass die Belehrung über die Frist, innerhalb derer eine Invaliditäts-Bescheinigung einzureichen sei, auf dem Schadensformular nicht ausgereicht habe. Denn das sei schließlich nicht bei ihm verblieben.

Anspruchsvoraussetzung nicht erfüllt

Diese Argumentation vermochte weder das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Dresden, noch das Oberlandesgericht der Stadt zu überzeugen. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Nach deren Ansicht ist der Versicherer unabhängig von weiteren Gründen allein schon deswegen nicht zur Leistung verpflichtet, weil der Kläger die Einreichungsfrist versäumt hat. Denn bei der fristgerechten ärztlichen Feststellung einer Invalidität handele es sich um eine Anspruchsvoraussetzung.

„Das dient dem berechtigten Interesse des Versicherers an der baldigen Klärung seiner Einstandspflicht und führt selbst dann zum Ausschluss von Spätschäden, wenn den Versicherungsnehmer an der Nichteinhaltung der Frist kein Verschulden trifft“, so das Oberlandesgericht.

Hinweis auf dem Anschreiben nicht erforderlich

Der Versicherte könne sich auch nicht auf eine unzureichende Belehrung über die vertragliche Ausschlussfrist berufen. Denn die Frist sei nicht nur in den Versicherungs-Bedingungen genannt worden, sondern auch auf dem Schadensformular. Ein Hinweis auf dem Anschreiben, mit dem das Formular übersandt wurde, sei daher nicht erforderlich gewesen.

Im Übrigen seien an eine Invaliditäts-Bescheinigung zwar keine hohen Anforderungen zu stellen. Es reiche aber nicht aus, wenn darin wie im Fall des Klägers nur die Invalidität selbst bescheinigt werde, ohne dass angegeben werde, ob das herangezogene Unfallereignis hierfür (mit) ursächlich gewesen sei.