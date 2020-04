Unfallversicherung: Keine Leistung bei stoßartiger Belastung

22.4.2020 – Bei einer gewollten stoßartigen Belastung beim Auftreten eines Fußes auf einen Spaten handelt es sich nicht um eine Einwirkung von außen, die bei einem dadurch verursachten Bandscheibenvorfall ein Leistungsanspruch gegenüber einem privaten Unfallversicherer auslöst. Das geht aus einem Urteil des Thüringer Oberlandesgerichts vom 22. Februar 2019 hervor (4 U 536/16).

Der Kläger war mit Gartenarbeiten beschäftigt. Dabei erlitt er nach einem gezielten Tritt auf einen Spaten einen Bandscheibenvorfall. Wegen dessen Folgen wollte er Leistungen seines privaten Unfallversicherers in Anspruch nehmen.

Der Versicherer war der Meinung, dass der Kläger keinen versicherten Unfall erlitten hatte. Denn der Bandscheibenvorfall sei nicht durch ein plötzlich von außen auf den Körper des Versicherten einwirkendes Ereignis ausgelöst worden. Er wies die Ansprüche daher zurück.

Belastung war keine unfreiwillige Einwirkung

Daraufhin reichte der Versicherte Klage eine. Er hatte damit aber weder vor dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Landgericht Erfurt, noch vor dem in Berufung angerufenen Thüringer Oberlandesgericht Erfolg. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Nach Meinung beider Instanzen ist beim gewollten Auftreten eines Fußes auf einen Spaten in der stoßartigen Belastung keine unfreiwillige Einwirkung von außen zu sehen. Das gelte zumindest dann, wenn der Gegenstand, auf den die Last einwirkt, nicht unerwartet in Bewegung gerät und „solange der Einwirkende nicht in seiner gewollten Einwirkung und damit in seiner Eigenbewegung – etwa durch Straucheln oder Ausgleiten – beeinträchtigt wird“.

Keine plötzliche und unerwartete Bewegung des Spatens

In einer derartigen Situation wirke ein Betroffener ausschließlich seinerseits auf den Gegenstand ein. Werde er bei dieser gezielten, von ihm vollumfänglich gesteuerten Kraftanstrengung innerlich verletzt, dann liege kein Unfall im Sinne der Versicherungs-Bedingungen einer privaten Unfallversicherung vor.

Von einem derartigen Geschehensablauf war nach Überzeugung der Richter beider Instanzen im Fall des Klägers auszugehen. Denn der Spaten sei nach Aussage des Versicherten nicht plötzlich und unerwartet in Bewegung geraten. Er sei beim Auftreten auf den Spaten auch nicht gestrauchelt oder ausgeglitten.

Erhöhte Kraftanstrengung nicht berücksichtigt

Es könne auch dahingestellt bleiben, ob eine gegebenenfalls versicherte erhöhte Kraftanstrengung Ursache für den erlittenen Bandscheibenvorfall war. Denn die dem Versicherungsvertrag des Klägers zugrunde liegenden Bedingungen setzten voraus, dass in einem solchen Fall eine Verrenkung eines Gelenkes stattgefunden haben muss oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen wurden.

Davon könne bei einem Bandscheibenvorfall nicht ausgegangen werden. Die Klage sei folglich abzuweisen. Die Richter des Berufungsgerichts sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.