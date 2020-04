Unfall: Wann sind die Grenzen der Auskunftspflicht erreicht?

23.4.2020 – Anlässlich eines Leistungsantrags kann ein Personenversicherer von seinem Versicherungsnehmer auch Auskünfte verlangen, mit denen er die Voraussetzungen für eine Gefahrerhöhung oder Obliegenheitsverletzung in Erfahrung bringen will. Ein Anspruch, dass der Versicherte sämtliche über ihn geführte Behandlungsunterlagen herausgibt, besteht hingegen nicht. Dies entschied das Oberlandesgericht Dresden in einem Urteil vom 21. Januar 2020 (4 U 1656/19).

Geklagt hatte eine Versicherte, die nach einem Unfall einen Anspruch auf Leistungen aus einer Personenversicherung gestellt hatte. Sie warf ihrem Versicherer vor, die Entscheidung über ihren Antrag in unzulässiger Weise hinauszuzögern.

Als sich dieser nach Monaten noch immer nicht abschließend geäußert hatte, zog die Frau vor Gericht. Dort erlitt sie sowohl bei dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Dresdener Landgericht, als auch bei dem von ihr in Berufung angerufenen Oberlandesgericht der Stadt eine Niederlage.

Verweis auf VVG – Mitwirkungspflichten nachkommen

Grundsätzlich, so die Richter, werden Geldleistungen gemäß § 14 Absatz 1 VVG erst nach dem Beenden der Erhebungen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leistungen des Versicherers notwendig sind, fällig.

Zu diesen Nachforschungen würde zunächst das Beschaffen derjenigen Unterlagen gehören, „die ein durchschnittlicher sorgfältiger Versicherer des entsprechenden Versicherungszweigs benötigt, um den Versicherungsfall und den Umfang der von ihm zu erbringenden Leistungen zu prüfen und abschließend festzustellen“. Das setzte voraus, dass der Versicherte seinen Mitwirkungspflichten nachkomme, die ihm im Sinne von § 31 Absatz 1 VVG obliegen.

Der Versicherer könne daher nach Eintritt des Versicherungsfall, verlangen, dass sein Kunde jede Auskunft erteilt, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich ist. Der Versicherte müsse folglich, wird er durch seinen Anbieter dazu aufgefordert, Belege vorgelegen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden könne.

Grenzen der Auskunftspflicht: Informationsbeschaffung unzumutbar

Dem Versicherer stehe beim Prüfen seiner Leistungsverpflichtung grundsätzlich ein erheblicher Beurteilungsspielraum zu, welche Angaben zum Ermitteln des Sachverhalts erforderlich sind, um seine Entscheidung auf ausreichender und gesicherter Grundlage treffen zu können.

Dabei komme es nicht darauf an, ob sich nach dem Ergebnis der Prüfung, dass die geforderten Angaben tatsächlich wesentlich sind. Denn die Frage, was erforderlich war, könne in der Regel nur im Nachhinein beurteilt werden.

„Kann der Umfang der Datenerhebung nicht von vornherein auf bestimmte Informationen beschränkt werden, weil dem Versicherer noch unbekannt ist, worauf er sein Augenmerk zu richten hat, so erstreckt sich die Obliegenheit des Versicherungsnehmers zunächst auf die Einholung solcher weniger weitreichender und persönlichkeitsrelevanter Vorinformationen, die dem Versicherer eine Konkretisierung ermöglichen, welche Informationen im Weiteren tatsächlich für die Leistungsprüfung von Bedeutung sind“, so das Dresdener Oberlandesgericht.

Die Grenzen der Auskunftspflicht seien erst dann erreicht, wenn es dem Versicherungsnehmer unmöglich oder unzumutbar sei, die verlangten Informationen zu beschaffen. Erst dann seien die Erhebungen des Versicherers als beendet anzusehen.

Sache des Versicherten, Pflichtverletzung des Versicherers zu beweisen

Das gelte auch dann, wenn der Versicherer entgegen der ihm obliegenden Beschleunigungspflicht keine oder lediglich unnütze oder nicht sachdienliche Erhebungen anstelle oder seine Ermittlungen ohne Grund in die Länge ziehe. Es sei allerdings Sache des Versicherten, eine schuldhafte Pflichtverletzung des Versicherers zu beweisen.

Im Fall der Klägerin zeigten sich die Richter davon überzeugt, dass es dem Versicherer anhand der bislang von ihr eingereichten Unterlagen objektiv nicht möglich sei, seine Leistungsverpflichtung abschließend zu überprüfen. Die Klage sei daher unbegründet. Das Oberlandesgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.