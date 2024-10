Überraschender Preistrend bei Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen

7.10.2024 – Die Biometrie-Produkte werden im nächsten Jahr vielfach billiger. Nicht nur beim Bruttobeitrag als Folge der Rechnungszinserhöhung, sondern auch netto. Das zeigt eine Umfrage der VersicherungsJournal-Redaktion. Stuttgarter-Chef Dr. Guido Bader nennt als Grund die Erwartung höherer Zinsgewinne.

Der Höchstrechnungszins für Lebensversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds steigt zum 1. Januar 2025 von 0,25 auf 1,00 Prozent (VersicherungsJournal 24.7.2024).

Der GDV erklärte dazu: „Die Anhebung wirkt sich positiv auf die Produktgestaltung von Lebensversicherungen aus, beispielsweise durch mögliche höhere Garantien. Auch die garantierten Rentenleistungen können steigen.“ Auf die Prämien von Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen wirkten sich steigende Rechnungszinsen ebenfalls positiv aus.

Überraschende Beitragssenkungen bei Risikolebens- und BU-Versicherungen

Guido Bader (Bild: Stuttgarter)

Das betrifft zumindest die Bruttobeiträge der BU- und Risikolebensversicherungen, auf die sich der Rechnungszins direkt auswirkt. Daher sinken die Bruttobeiträge, während sich gleichzeitig die Überschussbeteiligung verringert, so dass die Nettobeiträge gleich bleiben.

Doch zum Jahreswechsel wollen etliche Lebensversicherer gleichzeitig auch die Sofortüberschüsse beibehalten und so die Nettobeiträge bei den Biometrieprodukten im gleichen Umfang wie die kalkulierten Prämien senken. Das zeigt eine Umfrage des VersicherungsJournals.

Den Grund dafür nennt Dr. Guido Bader, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und Vorstandsmitglied der Deutschen Aktuarvereinigung e.V.: „Aufgrund des höheren Zinsniveaus am Kapitalmarkt, können wir das Geld besser anlegen als früher und so in Summe hoffentlich einen vergleichbaren Zinsgewinn erzielen wie bei den alten Tarifen.“

Was die Lebensversicherer vorhaben

In der Umfrage sollten die Lebensversicherer auch angeben, welche Übergangsregelungen sie jenen Kunden anbieten, die noch in diesem Jahr zu den alten und somit teilweise ungünstigeren Bedingungen abschließen, und welche Pläne sie für das nächste Jahr haben.

Dabei zeigte sich, das viele Gesellschaften sich nicht in die Karten schauen lassen möchten. Teilweise wurden aber konkrete Änderungen im nächsten Jahr zu ihren Produktpaletten genannt. Dazu gehörte unter anderem, ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen das Geschäft mit Riesterrentenversicherungen wieder aufgenommen wird.

Die Ergebnisse stehen im nächsten VersicherungsJournal-Extrablatt mit dem Titel „Raus aus der Flaute: Rückenwind für die Lebensversicherung“, das am 28. Oktober erscheint.

