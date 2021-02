Überfluteter Keller geht nicht als Leitungswasserschaden durch

9.2.2021 – Drainagerohre, die im Außenbereich um ein Gebäude verlegt sind und ausschließlich Niederschlags- und Sickerwasser ableiten, dienen nicht der Wasserversorgung. Tritt aus so einem Rohrsystem bestimmungswidrig Wasser aus, handelt es sich um keinen Leitungswasserschaden im Sinne einer Wohngebäude-Versicherung. Das hat das Oberlandesgericht Nürnberg mit Beschluss vom 3. Februar 2021 entschieden (8 U 3271/20).

WERBUNG

Auf dem Grundstück des Klägers war außerhalb seines Gebäudes ein Abwasserrohr gebrochen und verstopft. Dadurch kam es zu einem Rückstau von Abwasser, der auch die Drainageleitung betraf, die an die Abwasserleitung des Gebäudes angeschlossen war. Von der trat schließlich Wasser aus und lief in das Gebäude. Dadurch entstanden Schäden im Bereich des Kellers.

Versicherer lehnte Ersatz für Schäden ab

Der Kläger verlangte von seinem Gebäudeleitungswasser-Versicherer, die entstandenen Schäden zu ersetzen. Das lehnte das Unternehmen ab. Sein Argument: Bedingungsgemäß seien nur Schäden versichert, die durch Wasser entstehen, das bestimmungswidrig aus den Zu- und Ableitungsrohren austritt.

Das Wasser sei jedoch aus der Drainageleitung ausgetreten. Der Versicherer erklärte sich daher lediglich dazu bereit, die Kosten für die Reparatur des Abwasserrohres zu übernehmen.

Zweck der Drainage ist, den Boden zu entwässern

Zu Recht, befanden sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Amberg, als auch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Nürnberger Oberlandesgericht. Die Richter beider Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Nach Überzeugung der Gerichte war das Wasser, das den Keller überflutet hatte, ausschließlich aus dem um das Gebäude verlegte Rohrsystem der Drainage ausgetreten. Die aber diene nicht dazu, das Gebäude mit Wasser zu versorgen beziehungsweise Wasser aus diesem abzuleiten.

Ihr Zweck bestehe vielmehr ausschließlich darin, den Boden zu entwässern, das heißt Schicht- und Niederschlagswasser zu sammeln und abzuführen. Denn das System nehme kein häusliches Abwasser auf, das zuvor über die Zuleitung ins Gebäude gelangt und nach der Nutzung wieder abfließt ist.

Nicht jeder bestimmungswidrige Austritt von Wasser ist versichert

„Dass der Wasseraustritt durch einen Rückstau verursacht worden ist, begründet entgegen der Interpretation des Klägers nicht in jedem Fall den Eintritt der versicherten Gefahr, solange es – wie hier – an einem Austritt aus einem Rohr oder einer sonstigen Einrichtung der Wasserversorgung fehlt“, so das Gericht.

Auch ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse könne und müsse erkennen, dass nicht jeglicher bestimmungswidrige Austritt von Wasser versichert sei. Der Versicherer habe dem Kläger daher zu Recht lediglich die Kosten ersetzt, die durch die Reparatur des gebrochenen Abwasserrohrs entstanden waren.