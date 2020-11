Überdurchschnittlicher Beitragssprung bei der Barmenia

6.11.2020 – Die Barmenia wird die Bestandsbeiträge in der Krankheitskosten-Vollversicherung ab 1. Januar 2021 um durchschnittlich rund elf Prozent anheben. Die Beitragsanpassung resultiert vor allem aus einem stärkeren Anstieg der Leistungen 2019. Für den Vertrieb gibt es eine Erklärungshilfe.

Die Barmenia Krankenversicherung AG teilt für 2021 eine Beitragsanpassung (BAP) von circa neun Prozent über den Gesamtbestand an Kranken- und Pflegeergänzungs-Versicherungen (ohne die Pflegepflicht) mit. Bezogen nur auf die Krankheitskosten-Vollversicherung seien es etwa zwei Prozentpunkte mehr – also elf Prozent –, da man in der Ergänzungsversicherung die Beiträge weitgehend unverändert haben lassen können.

Etwas über acht Prozent im Markt

Damit steigen die Bestandsbeiträge bei der Barmenia voraussichtlich etwas stärker als im Marktdurchschnitt. Einem Bericht der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zufolge hat das Wissenschaftliche Instituts der PKV (WIP) eine BAP zum Januar 2021 um durchschnittlich 8,1 Prozent errechnet (VersicherungsJournal 30.10.2020).

Dass die Beitragsanpassungen nach einigen eher ruhigen Jahren für 2021 wieder deutlich zulegen könnten, zeichnet sich seit einiger Zeit ab. Die Marktführerin Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. passt ab Januar 2021 ihre Bestandsbeiträge um durchschnittlich 17,6 Prozent an (27.10.2020).

2010 bis 2019 unter dem Marktdurchschnitt

Die Barmenia weist daraufhin, dass ihre Beitragsanpassungen im Langfristvergleich der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH von 2010 bis 2019 prozentual unter dem Marktdurchschnitt gelegen hätten. Zahlen werden aber nicht genannt.

2020 habe man die Beiträge in der Kranken-Vollversicherung (insgesamt, also Beihilfe und Nicht-Beihilfe) um 3,2 Prozent erhöht. Im Markt lag die Beitragsanpassung bei durchschnittlich 3,7 Prozent.

Kein Corona – vielleicht auch auf Sicht nicht

Die aktuelle BAP resultiert nach Angaben des Unternehmens aus der Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere aus einem stärkeren Leistungsanstieg von 2018 auf 2019. Corona spielt in der aktuellen Kalkulation noch keine Rolle.

Möglicherweise wird die Pandemie die Bestandsverträge aber auch künftig nicht belasten. Denn: „Effekte, die sich aus Corona-Pandemie ergeben und die nicht dauerhaft beobachtet werden können, werden wir aber auch bei künftigen Beitragsanpassungen nicht berücksichtigen“, so der Krankenversicherer.

Zu den Gründen für die gestiegenen Leistungsausgaben wird unter anderem eine höhere Inanspruchnahme von Leistungen durch die Versicherten zum Beispiel aufgrund eines gestiegenen Gesundheitsbewusstseins oder einer veränderten Erwartungshaltung der Versicherten genannt.

Niedriger Durchschnittszins

Die immer schnelleren medizinischen Innovationen würden zudem die Behandlungen zwar stetig verbessern, machten sie aber aufwendiger und teurer. Für einen „dynamischen“ Anstieg der Leistungsausgaben gegenüber 2018 sorgten vor allem die Leistungen im ambulanten Bereich sowie die allgemeinen Krankenhausleistungen.

In der Pflegeergänzungs-Versicherung beruhe die Anpassung auf dem Anstieg der Pflegehäufigkeiten, die sich durch die Pflegereform mit dem Pflegestärkungsgesetz II 2017 ergibt.

Der durchschnittliche Rechnungszins wurde für 2020 auf voraussichtlich rund 2,6 Prozent abgesenkt. Im Zuge einer BAP müssen die Versicherer alle Rechnungsgrundlagen eines Tarifs aktualisieren. Der Rechnungszins ist der Zinssatz, mit dem die Alterungsrückstellungen verzinst werden.

Sinkt er, so fallen die Zinserträge zum Aufbau der Alterungsrückstellungen geringer aus. Um die Rückstellungen weiter in der erforderlichen Höhe aufzubauen, muss dies durch zusätzliche Beiträge ausgeglichen werden.

Spezielle Internetseite zur Vertriebsunterstützung

Die Barmenia weist daraufhin, dass der Zinseffekt in der Pflegeergänzung besonders stark sei, da die Beiträge über einige Jahre hinweg fast ausschließlich zum Aufbau der Alterungsrückstellung dienten. Daher seien in den Pflegeergänzungstarifen stärkere Anpassungen erforderlich.

Damit der Vertrieb den Kunden die Preiserhöhungen erläutern kann, hat die Barmenia eigenen Angaben zufolge eine spezielle Internetseite zur BAP eingerichtet. Hier fänden sich FAQ, Rundschreiben, ein Zeitplan, eine Information über die angepassten Tarife, Detailinformationen mit Beispielrechnung für ausgewählte Tarife, eine Präsentation zur BAP sowie Termine für Onlineschulungen.