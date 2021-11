Trotz Zahnzusatzpolice: Versicherte bleibt auf 14.000 Euro Kosten sitzen

17.11.2021 – Die akute Parodontose einer Frau hatte aufgrund der Schwere der Grunderkrankung eine engmaschige Nachsorge durch die regelmäßige Erhebung des Parodontosestatus erfordert. In diesem Fall sind die Akut- und Nachsorgebehandlung als einheitlicher Versicherungsfall in der privaten Krankenversicherung anzusehen. Er wird auch nicht dadurch beendet, dass die medizinisch gebotene Nachsorgebehandlung in nicht vertretbarer Weise unterbleibt, so das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Urteil vom 27. Oktober 2021 (7 U 70/20).

Die Klägerin hatte sich im Jahr 2004 wegen einer Parodontose im Oberkiefer von einem Spezialisten behandeln lassen. Auf Wunsch der Frau wurde die Behandlung jedoch einige Zeit später beendet und das, obwohl nachweislich eine medizinische Notwendigkeit für eine fortlaufende Behandlung bestand.

Wer zahlt für eine Oberkiefersanierung?

Im Jahr 2012 schloss die Betroffene eine private Zahnzusatzversicherung ab. Die Bedingungen des Versicherers sahen eine Leistungsfreiheit für Versicherungsfälle vor, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten waren.

Ein Jahr später beantragte die Patientin bei ihrem Versicherer die Kostenübernahme für eine Oberkiefersanierung. Der lehnte den Antrag unter Hinweis auf die bereits bei Vertragsabschluss vorhandene Parodontose ab.

Im Jahr 2015 ließ die Klägerin ihren Oberkiefer dennoch sanieren. Dafür musste sie rund 14.000 Euro zahlen. Die wollte die Frau von ihrem Versicherer erstattet haben.

Nach der ursprünglichen Behandlung der Parodontose hätten sich nämlich keine Zähne mehr gelockert. Nach ihrer Einschätzung habe daher kein Behandlungsbedarf mehr bestanden. Sie habe die Behandlung daher seinerzeit beendet. Der Versicherer könne sich folglich nicht auf Leistungsfreiheit berufen.

Niederlage in zwei Instanzen

Dieser Argumentation schlossen sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Limburg noch das von der Betroffenen in Berufung angerufene Frankfurter Oberlandesgericht an. Die Richter hielten die Klage für unbegründet.

Sie schlossen sich den Ausführungen der von ihnen befragten Sachverständigen an. Die hegten nämlich keinerlei Zweifel daran, dass bereits vor der Beantragung der Zahnzusatzversicherung ein Behandlungsbedarf bestanden hatte, der kausal für die nunmehr von der Klägerin geltend gemachten Behandlungskosten sei.

Es bestehe aber kein Versicherungsschutz für medizinisch notwendige Heilbehandlungen, mit denen bereits vor Versicherungsbeginn begonnen worden sei.

Denn für den Beginn der Behandlung einer Krankheit „stellt auch der Bundesgerichtshof bei einem schon bekannten Grundleiden auf die erste Inanspruchnahme jeglicher ärztlichen Tätigkeit ab, die durch die betreffende Krankheit verursacht worden ist, sofern die Tätigkeit des Arztes von ihrer Art her in den Rahmen der medizinisch notwendigen Krankenpflege fällt“, so das Frankfurter Oberlandesgericht in seiner Urteilsbegründung.

Durchgängiger Versicherungsfall

Entgegen der Auffassung der Patientin habe die Beweisaufnahme die durchgängige Behandlungs-Bedürftigkeit der Parodontose bis zum Vertragsschluss und darüber hinaus ergeben.

So habe einer der Sachverständigen ausgeführt, dass der im Jahr 2013 dokumentierte extreme Knochenabbau als eindeutige Folge der bereits 2004 festgestellten Parodontitis und nicht als spontane Neuerkrankung anzusehen sei.

Der seinerzeit von der Frau veranlasste Abbruch der Behandlung sei daher medizinisch nicht vertretbar gewesen. Folglich habe es sich um einen durchgängigen Versicherungsfall gehandelt, für den sie keine Leistungen aus der Zahnzusatzversicherung erwarten könne.

Die Richter ließen keine Revision gegen ihre Entscheidung zu.