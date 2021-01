Teure neue Haftpflicht-Risiken

21.1.2021 – Aus neuen gesellschaftlichen Trends oder technischen Entwicklungen erwachsen den Haftpflichtversicherern zunehmend neue oder größere Risiken. Diese sind oftmals nicht oder nicht ausreichend eingepreist. Am ersten Vormittag ging es bei der Fachtagung „Haftpflicht 2021“ aber auch um die Probleme in der Sparte Produktrückruf.

„Haftpflicht-Underwriter müssen sich stärker auf die ESG-Kriterien konzentrieren und auch ESG-Ratings stärker berücksichtigen“, sagte Bijan Daftari bei der von der Euroforum Deutschland GmbH veranstalteten Konferenz „Haftpflicht 2021“.

Nach Beobachtung des Experten der Swiss Re Corporate Solutions Ltd. hat die Branche noch wenig Einsicht darin, dass die bei ihren Firmenkunden fehlende Einhaltung der Nachhaltigkeits-Kriterien hohe Prozess- und Schadensersatzrisiken birgt.

Klagen von Umweltschützer

Daftari berichtete über inzwischen schon einige Gerichtsverfahren, bei denen Unternehmen im Zusammenhang mit klimaschädlichen Produkten oder Produktionsweisen verklagt wurden. „Es reicht nicht aus, bei der Kapitalanlage aus Kohle und Öl herauszugehen“, sagte er.

Über die D&O-Police beispielsweise zahle der Versicherer auch für die Nichtnachhaltigkeit seiner Kunden. Es gebe aktuell große Übergangsrisiken: „Wir sind alle gut beraten, ein Auge drauf zu halten. Es gibt bei ESG aber nicht nur Risiken, sondern auch Chancen.“

David Bruckschen, der bei dem Captive Dete Assekuranz Deutsche Telekom Assekuranz- Vermittlungsgesellschaft mbH den Bereich Haftpflicht/Financial Lines leitet, machte auf Risiken aus der Datenschutz-Grundverordnung aufmerksam.

Diese sehe nämlich nicht nur Bußgelder bei Verstößen vor, sondern im Artikel 82 DSGVO auch den Ersatz von immateriellen Schäden vor.

Schmerzensgeld kann sich summieren

Es gebe bereits Urteile, bei denen für die besondere Bloßstellung oder die besondere Beeinträchtigung eines Datenschutzverstoßes auch Schmerzensgeld gezahlt werden müsse. Auch wenn die Urteile bisher erst wenige Tausend Euro Schmerzensgeld im Einzelfall zusprachen, könne dies bei Verstößen mit vielen Beteiligten schnell zu großen Summen führen, so Bruckschen.

Jörg Ahrens, Global Head of Claims Key Case Management Long Tail der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), sprach darüber, dass Gerichtsverfahren durch „Social Inflation“ immer teurer würden. Dies ist kein neuer Trend, aber einer der sich durch „neue Narrative“ in Social Media, mehr Gesetzgebung für die kollektive Rechtsdurchsetzung oder auch geändertem Verhalten von Geschworen und Richtern verstärke.

Ahrens berichtete, dass Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse durch Kampagnen in digitalen Medien oder auch Aufmerksamkeitsänderungen bei Richtern oder Geschworenen weniger zählten als das „Narrativ“.

Diese Entwicklung betreffe vor allem die USA, schwappe aber über internationale Versicherungsprogramme auch nach Europa über, so der Manager. Statisch seien die Faktoren kaum zu erfassen, sie müssten aber Eingang in die Schadenbearbeitungsstrategien finden, um beispielsweise in Prozessen frühzeitig Nachteile zu vermeiden.

Teuerungswelle durch Software-Mängel

Der zunehmende Einsatz von Software und sonstige Elektrik sorgt bei Fahrzeugen immer öfter für Produktrückrufe. Frank Wernecke, Underwriting Manager Casualty Germany der Axa XL, berichtete über die Sanierungsbemühungen in dieser Sparte.

Es habe bereits Anpassungen bei Prämien, Deckungssummen, Selbstbehalten und Bedingungen wie etwa der Erprobungsklausel in den letzten zwei Jahren gegeben, doch reichten diese nicht aus. 15 Prozent aller Rückrufe beruhten der eigenen Statistik zufolge auf Software-Mängeln, so Wernecke.

Die Axa XL sieht sich als einer der führenden Anbieter in dieser Sparte. Festzustellen sei eine wachsende Zahl an Rückrufen für Produkte, die sich noch in einem sehr frühen Stadium befänden. Dann sei die Software nicht ausreichend getestet oder für den konkreten Einsatz oder die Kombination nicht geeignet.

Im Einsatz getestet

Vielfach entstünden auch Schäden durch geänderte Arbeitsabläufen wie Umstrukturierung oder Aufkäufe in beziehungsweise von Unternehmen. Wernecke rechnet nicht damit, dass sich der Schadentrend ändert. Ob Elektroautos mehr Schäden verursachten, lasse sich noch nicht sagen.

Zu den Anhebungen der Prämie erzählte er, dass der „Payback“ bisher bei 75 bis 100 Jahre gelegen habe. Jetzt gebe es Extremfälle mit nur noch drei bis fünf Jahren. Bei der Erneuerungsrunde seien alle Kunden auf Preiserhöhungen angesprochen worden. In den meisten Fällen seien die Verträge erneuert worden.

Silent Cyber sei in den Axa-XL-Policen bisher mitgedeckt. Inzwischen machten die Rückversicherer mit Ausschlüssen dieses Risikos aber Druck, so dass man den eigenen Einschluss im Jahresverlauf überprüfen wolle.