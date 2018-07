Streit wegen überhöhter Werkstattrechnung

31.7.2018 – Das Risiko, dass eine Werkstatt einem Geschädigten einen höheren Betrag in Rechnung stellt als angemessen, trägt nicht er, sondern der Schädiger beziehungsweise dessen Versicherer. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 16. April 2018 hervor (332 C 4359/18).

Der Pkw des Klägers war bei einem Unfall beschädigt worden. Es bestand Einigkeit darüber, dass allein der Unfallgegner für den Schaden verantwortlich war.

Überhöhte Rechnung

An den Reparaturkosten in Höhe von rund 3.945 Euro, welche die Werkstatt in Rechnung gestellt hatte, wollte sich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers jedoch nur zum Teil beteiligen. Er behauptete, dass die Werkstatt Maßnahmen in Rechnung gestellt habe, die nicht nötig gewesen seien. Das beziehe sich zum Beispiel auf eine seines Erachtens überflüssige zweifache Spureinstellung sowie auf einen Teil der durchgeführten Lackierung.

Der Kläger sei im Rahmen seiner Schadenminderungs-Pflicht gemäß § 254 Absatz 2 BGB dazu verpflichtet gewesen, Unrichtiges der Werkstatt gegenüber zu monieren. Der Versicherer kürzte seine Entschädigung daher um knapp 430 Euro.

Sache des Schädigers

Zu Unrecht, urteilte das Münchener Amtsgericht. Es gab der Klage des Geschädigten auf Erstattung des ihm vorenthaltenen Betrages, Zug um Zug gegen die Abtretung seiner Ansprüche gegenüber der Werkstatt an den Versicherer, im vollen Umfang statt.

Nach Überzeugung des Gerichts ist es grundsätzlich Sache eines Schädigers, das Risiko, dass eine Werkstatt zu hohe Kosten in Rechnung stellt, zu tragen. „Das sogenannte Werkstattrisiko muss in der Sphäre des Schädigers verbleiben, denn es besteht kein Sachgrund, dem Schädiger das Werkstattrisiko abzunehmen, welches er auch zu tragen hätte, wenn der Geschädigte ihm die Beseitigung des Schadens überlassen würde“, so das Gericht.

Aufgabe der Fachleute

Die Ersatzpflicht erstrecke sich vor allem auf jene Mehrkosten, die ohne Schuld des Geschädigten verursacht würden, so etwa durch unsachgemäße Maßnahmen der beauftragten Werkstatt. Den Kenntnissen eines Geschädigten sowie seiner Möglichkeit, einzuwirken, seien nämlich regelmäßig Grenzen gesetzt. Das gelte, wie in dem entschiedenen Fall, vor allem dann, wenn er ein zu reparierendes Fahrzeug in die Hände von Fachleuten gebe.

Der Kläger habe weder wissen können, ob eine zweite Spureinstellung nötig war, noch müsse er darüber Bescheid wissen, wie hoch die Kosten der Lackierung seien. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.