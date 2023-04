Stiftung Warentest: Fondspolice bei Verrentung besser

19.4.2023

Die Stiftung Wartentest hat in ihrer Zeitschrift Finanztest 4/2023 und auf ihrer Internetseite den Vergleich Fondsanlage oder Fondspolice Altersvorsorge mit Fonds – welche Methode bringt mehr? (kostenpflichtig) veröffentlicht. Grundlage der Untersuchung sind drei Musterfälle.

Der erste Sparer ist 37 Jahre alt, verdient 30.000 Euro pro Jahr und investiert 30 Jahre lang monatlich 100 Euro in einen Aktien-ETF. Der zweite Fall unterscheidet sich nur durch die Anlage in einen gemanagten Investmentfonds. Das dritte Beispiel ist ein 55-jähriges Ehepaar mit 150.000 Euro gemeinsamem Einkommen, das zwölf Jahre lang eine Einmalzahlung von 100.000 Euro in einen ETF investiert.

Ob Fondspolice oder Sparplan günstiger ist, hängt nach Angaben der Tester unter anderem davon ab, wie oft das Vermögen umgeschichtet wird. Je öfter das geschieht, desto vorteilhafter sei die Versicherung. Wer im Alter frei über sein Geld verfügen wolle, sei mit der freien Fondsanlage stets besser bedient.

Wer eine lebenslange Rente bevorzuge, fahre mit der Versicherungslösung von Anfang an günstiger. Die Umschichtung eines anderweitig angesparten Kapitals in eine Sofortrente sei dagegen hinsichtlich der Kosten und der Steuern ungünstiger.