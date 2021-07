Steuerpflicht von Lebensversicherungen: Ganz oder gar nicht

13.7.2021

Ein Immobilieneigentümer hatte die Ansprüche aus einer Lebensversicherung teilweise als Sicherheit und zur Tilgung für ein Forwarddarlehen an eine Bank abgetreten. Daraufhin stellte das zuständige Finanzamt fest, dass die Zinserträge der Police steuerpflichtig seien, der Vertrag also durch die Abtretung sein Steuerprivileg verloren habe.

Dagegen klagte der Versicherungsnehmer bis zum Bundesfinanzhof. Der urteilte am 12. April 2021 (VIII R 6/18) zu Lasten des Steuerzahlers. Die Richter erkannten in dem Fall, dass der Versicherungsnehmer durch das Einbauen der Versicherung in seine Finanzierung zumindest Teile der Police steuerschädlich verwendet worden waren. Eine Bagatellgrenze greife in diesem Fall nicht.

Als einen der Orientierungssätze schrieb das Gericht dazu im Urteil: „Wird ein durch eine Kapital-Lebensversicherung abgesichertes Darlehen teilweise steuerschädlich verwendet, sind die Zinsen aus der Lebensversicherung in vollem Umfang nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG steuerpflichtig. Eine Aufteilung des (hier: Forward-)Darlehens und der Zinsen in einen steuerschädlichen und einen steuerunschädlichen Teil ist ausgeschlossen.“