Starkregen: Kein Geld ohne Überflutung

9.12.2021 – Dringt bei Starkregen Wasser durch einen Kellerschacht in ein Gebäude ein, besteht kein Anspruch auf Leistungen aus einer Elementarschaden-Versicherung, wenn der Versicherte nicht nachweisen kann, dass gleichzeitig eine Überflutung des Grundstücks stattgefunden hat. Das geht aus einem Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 3. September 2021 hervor (6 U 70/21).

Geklagt hatte ein Versicherter, in dessen Hausrat- und Gebäudeversicherung das Risiko von Elementarschäden mitversichert war. Während eines Starkregenereignisses war Wasser durch einen Lichtschacht in den Keller seines Gebäudes eingedrungen. Daraufhin verlangte der Mann von seinem Versicherer, ihm den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Fehlende Voraussetzung

Der Versicherer lehnte es ab, den Schaden zu regulieren. Denn der Versicherte habe nicht nachweisen können, dass dem Schadenereignis eine Überflutung des Versicherungs-Grundstücks vorausgegangen sei.

Eine Überflutung des Grund und Bodens durch das Ausufern von oberirdischen Gewässern beziehungsweise durch Witterungsniederschläge sei aber die bedingungsgemäße Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch.

Zeitlicher Zusammenhang mit Starkregen reicht nicht aus

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Berliner Landgericht, als auch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Kammergericht der Stadt an. Beide Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer würde auch ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse anhand der Versicherungs-Bedingungen erkennen, dass bei einer Elementarversicherung nicht alle Gebäude- und Hausratschäden, die durch Witterungsniederschläge verursacht werden, versichert sind.

Schutz bestehe nur für durch starke Niederschläge ausgelöste Überschwemmungen und Rückstau. Allein ein zeitlicher Zusammenhang eines Schadenereignisses mit Starkregen reiche hingegen nicht aus.

Regelmäßig Streitthema

In dem Fall des Klägers hätten auch von ihm als Zeugen benannte Nachbarn nicht bestätigen können, dass sein Grundstück im Rahmen der starken Niederschläge überflutet gewesen sei. Daher sei davon auszugehen, dass sich das Wasser lediglich in dem Lichtschacht gesammelt habe und von dort aus über das Fenster oder die Außenwand in das Gebäude eingedrungen sei. Für ein derartiges Schadenereignis bestehe jedoch kein Versicherungsschutz.

Schäden durch Starkregenereignisse führen regelmäßig zum Streit zwischen Versicherten und ihren Versicherern. Der geht für gewöhnlich zuungunsten der Versicherten aus (VersicherungsJournal 24.10.2011, 23.11.2011, 26.11.2021).