So viel geben die Bundesbürger für Versicherungspolicen aus

27.8.2018 – 2017 haben die Deutschen wieder mehr für Versicherungen ausgegeben als im Jahr zuvor, wie das jüngst vom GDV veröffentlichte „Statistische Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2018“ zeigt. In der Sparte Leben sind die Pro-Kopf-Ausgaben leicht gesunken, in Schaden/Unfall und in der PKV hingegen deutlich gestiegen. Erneut rückläufig war die Versicherungs-Durchdringung. Während es in der PKV eine minimale Steigerung gab, ging es in Schaden/Unfall leicht und in Leben deutlich bergab.

2017 haben die Bundesbürger pro Kopf fast 2.400 Euro für Versicherungen ausgegeben. Das sind knapp 50 Euro beziehungsweise 1,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 13.9.2017). Dies ist dem jetzt vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2018“ zu entnehmen.

Die Publikation beinhaltet auf 172 Seiten zahlreiche Daten zur Geschäftsentwicklung in den einzelnen Versicherungssparten auf dem deutschen Markt (VersicherungsJournal 24.8.2018). Dabei werden unter anderen Daten zur Beschäftigung in der Branche (VersicherungsJournal 24.8.2018) sowie den internationalen Vergleich der Versicherungsmärkte bis hin zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld der Versicherer berücksichtigt.

Pro-Kopf-Ausgaben für Lebensversicherungen gesunken

Mit der Summe von 2.400 Euro ist die sogenannte Versicherungsdichte (gebuchte Bruttobeiträge der Erstversicherer in Relation zu den Einwohnern) nach zwei leichten Rückgängen in Folge wieder angestiegen, und zwar auf einen neuen Höchstwert. Im Vergleich zu 2011 – wegen einer Revision der Bevölkerungsstatistik sind die Werte nicht mit denen aus früheren Jahren vergleichbar – steht eine Zunahme um fast 180 Euro beziehungsweise annähernd acht Prozent zu Buche.

Nicht ganz die Hälfte des jährlichen Budgets für Versicherungen geht auf das Konto der Lebensversicherer. 2017 waren es allerdings nicht einmal mehr 1.100 Euro. Auch wenn das Minus mit vier Euro überschaubar blieb, so gab es doch den dritten Rückgang in Folge.

Vor den drei Rückgängen hatte es drei Mal einen Zuwachs der Ausgaben gegeben. Aktuell liegen die Pro-Kopf-Ausgaben damit nur geringfügig (rund 15 Euro beziehungsweise 1,4 Prozent) über denjenigen aus 2011.

Steigerung in Schaden/Unfall ...

Ganz anders war die Entwicklung in der Schaden-/ Unfallversicherung. Für Policen aus diesem Bereich gab jeder Bundesbürger im vergangenen Jahr durchschnittlich fast 830 Euro aus, wie die GDV-Daten weiter zeigen.

Das sind über 20 Euro beziehungsweise 2,9 Prozent mehr als noch 2016. Anders als in der Sparte Leben, ging es im Bereich Komposit in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich bergauf. 2011 lagen die Pro-Kopf-Ausgaben noch um rund 120 Euro beziehungsweise etwa ein Sechstel niedriger.

... und in der PKV

In der privaten Krankenversicherung (PKV) hat das Zuwachstempo der durchschnittlichen Ausgaben pro Bundesbürger wieder an Fahrt gewonnen. Ging es zwischen 2011 und 2016 nur um 19 Euro aufwärts, so betrug die Steigerung allein im letzten Jahr 20 Euro. Mit 471 Euro lagen die Pro-Kopf-Ausgaben für die PKV im Jahr 2017 um neun Prozent beziehungsweise fast 40 Euro höher als 2011.

Die deutliche Steigerung von 2016 auf 2017 dürfte unter anderem auf die relativ hohen Beitragsanpassungen in der Vollversicherung im vergangenen Jahr zurückzuführen sein (VersicherungsJournal 24.7.2018).

Rückläufige Versicherungs-Durchdringung

In der GDV-Publikation werden auch Daten zur Versicherungs-Durchdringung (gebuchte Bruttobeiträge der Erstversicherer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt) ausgewiesen. Die Durchdringung ist 2017 um über 0,1 Prozentpunkte auf unter 6,1 Prozent zurückgegangen. Im Jahr zuvor war das Minus noch doppelt so groß. 2013 Lag die Durchdringung noch um fast 0,6 Prozentpunkte höher.

In der Sparte Leben ging es im Vergleich zum Vorjahr um 0,11 Prozentpunkte auf knapp 2,78 Prozent bergab. Deutlich moderater fiel der Rückgang in Schaden/Unfall aus (minus 0,02 Prozentpunkte auf 2,09 Prozent). In der PKV ging es hingegen minimal aufwärts (plus 0,01 Prozentpunkte auf 1,20 Prozent).

Im Vergleich zu 2011 wiederum steht in Leben ein Minus von über 0,4 Prozentpunkten und in der PKV von nicht ganz 0,1 Prozentpunkten zu Buche. Die Versicherungs-Durchdringung in Schaden/Unfall liegt nach einem Auf und Ab in den vergangenen sieben Jahren aktuell wieder auf dem Niveau von 2011.