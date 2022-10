So teuer ist im Schnitt ein Autodiebstahl für die Versicherer

25.10.2022 – Zwar sind 2021 so wenige Personenkraftwagen gestohlen worden wie noch nie. Da die Gesamtentschädigungs-Summe noch deutlicher zurückging, reduzierten sich die durchschnittlichen Kosten pro Delikt von über 20.000 auf etwa 19.100 Euro, wie aus dem „Kfz-Diebstahlreport 2022“ des GDV hervorgeht. Dies ist immer noch der vierthöchste Wert.

WERBUNG

Im vergangenen Jahr wurden 9.805 kaskoversicherte Personenkraftwagen entwendet. Das waren fast 900 Pkw beziehungsweise 8,3 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Dies geht aus dem „Autodiebstahlreport 2022“ hervor.

Diesen hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Montag veröffentlicht. In der Publikation werden auch die bei Langfingern beliebtesten Fahrzeugmodelle und -marken aufgelistet (VersicherungsJournal 24.10.2022).

Schadendurchschnitt bleibt auf hohem Niveau

Da die Aufwendungen der deutschen Kaskoversicherer mit etwa einem Achtel (auf 187 Millionen Euro) deutlich stärker zurückgingen, sank der Durchschnittschaden auf circa 19.100 Euro. Im Jahr zuvor war noch der Rekordwert von über 20.000 Euro verzeichnet worden (22.10.2021).

Die aktuell rund 19.100 Euro entsprechen allerdings immer noch dem vierthöchsten Wert (Nach 2018 bis 2020). Zum Vergleich: 2007 und 2008 lag der Wert noch unter 11.000 Euro. Nur in diesen beiden Jahren lagen die Gesamtkosten niedriger als 2021.

Die Diebstahlshäufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Personenkraftwagen lag den GDV-Angaben zufolge bei 0,2 (2020: 0,3; 2019: 0,4).

Diebstahl hat in fast allen Bundesländern abgenommen

Angestiegen ist die Zahl der geklauten Pkw nur in Bremen (plus 13,7 Prozent auf 116 Vorfälle), in Thüringen (plus 5,4 Prozent auf 134 Delikte) und in Hessen (plus 2,0 Prozent auf 519 Diebstähle).

In den übrigen 13 Bundesländern wurden weniger dieser Fahrzeuge entwendet als im Jahr zuvor. Die stärkste Reduzierung war im Saarland zu beobachten. Dort ging es um über ein Viertel auf 63 Delikte nach unten. Zweistellige Verminderungen gab es ansonsten nur noch in Nordrhein-Westfalen (minus 18,9 Prozent auf 1.991 Fälle) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (minus 13,3 Prozent auf 157).

Mit einer Schadenhäufigkeit von 2,2 (2020: 2,3) je 1.000 versicherter Personenkraftwagen bleibt Berlin die Hauptstadt der Autodiebe. Mehr als jeder fünfte der bundesweit verzeichneten Diebstähle wurde in der Bundeshauptstadt verzeichnet. Dahinter folgt Hamburg mit einer Häufigkeit von 1,1 (1,2) vor Brandenburg (unverändert 0,7).

Die Schadenhöhe unterscheidet sich regional

Der durchschnittliche Schaden pro Diebstahl ist nur in fünf (zehn) Bundesländern angestiegen. Hierzu gehören Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. In letztgenanntem Bundesland ging der Wert sogar zum vierten Mal in Folge nach oben.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Die höchsten Werte werden mit jeweils über 21.500 Euro für Berlin und Hamburg ausgewiesen. Über der Marke von 20.000 Euro lagen ansonsten nur noch Hessen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Andererseits schlug ein Pkw-Diebstahl in Bayern mit weniger als 14.000 Euro zu Buche.