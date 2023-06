So teuer ist der Diesel-Skandal für die Rechtsschutzversicherer

22.6.2023

In den mittlerweile fast acht Jahren seit Bekanntwerden des Diesel-Skandals haben fast 420.000 betroffene Fahrzeugbesitzer (Stand Ende Mai 2023) ihren Rechtsschutzversicherer für einen Rechtsstreit in Anspruch genommen. Dies gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstagvormittag bekannt. Das Schadenvolumen liegt mittlerweile bei 1,52 Milliarden Euro.

In der Gesamtsumme sind auch Rückstellungen enthalten, zu deren genauer Höhe der GDV keine Angaben machte. Soweit die Rechtsstreitigkeiten aus Kundensicht erfolgreich verliefen, würden diese Reserven wieder aufgelöst, hatte der Verband bereits erklärt (VersicherungsJournal 20.2.2019). Seit der letzten Zählung Ende Oktober 2022 (25.11.2022) kamen den Angaben zufolge circa 7.000 Fälle hinzu. Die Kosten stiegen um etwa 67 Millionen Euro.

Den Streitwert aller über die Rechtsschutzversicherer abgewickelten Diesel-Rechtsschutzfälle bezifferte der GDV aktuell auf 10,95 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ende Oktober 2021 waren es erst rund 9,4 Milliarden Euro, Ende Mai 2021 etwa neun Milliarden Euro (17.6.2021). Der durchschnittliche Streitwert liegt bei etwa 26.100 Euro. Zu Beginn des Skandals waren es nach Verbandsangaben 22.500 Euro.

Als Hintergrund führte die Versicherungswirtschaft an, dass „zunehmend höherpreisige Fahrzeuge und Premiumhersteller“ betroffen seien. Nach Aussage von GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen ist der Diesel-Skandal „das teuerste Schadenereignis in der Rechtsschutz-Versicherung überhaupt“.

Wie der Verband weiter mitteilte, wird am 26. Juni eine weitere höchstrichterliche Entscheidung zu diesem Thema erwartet. Die könne zu einer weiteren Erhöhung von Prozesskosten und Fallzahlen führen – je nach Ausgang.