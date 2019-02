So teuer ist der Diesel-Skandal für die Rechtsschutzversicherer

20.2.2019

Den deutschen Rechtsschutz-Versicherern sind nach GDV Angaben bis Ende 2018 circa 380 Millionen Euro an Ausgaben infolge des Diesel-Skandals entstanden. Hierin sind auch Rückstellungen in nicht genannter Höhe enthalten. Der Versichererverband teilte weiter mit, dass die Kosten für Rechtsstreitigkeiten sich seit 2012 um fast 19 Prozent erhöht haben.

Im vergangenen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Rechtsschutzversicherer nach vorläufigen Zahlen rund 2,8 Milliarden Euro an Versicherungsleistungen ausbezahlt. Rund 85 Prozent davon entfallen auf Anwaltskosten.

Die Ausgaben fielen damit um etwa zwei Prozent niedriger aus als im Jahr zuvor, blieben aber auf dem hohen Niveau von 2016. Die Versicherungsleistungen sind in den vergangenen 15 Jahren bis auf wenige Ausnahmen angestiegen. Seit 2004 haben sich die jährlichen Ausgaben um beinahe ein Drittel erhöht.

Fast ein Fünftel teurer

Der Zuwachs ist insbesondere auf die deutlich gestiegenen Kosten von Rechtsstreitigkeiten nicht zuletzt aufgrund des 2. Kostenrechts-Modernisierungsgesetzes (2. KostRMoG) (VersicherungsJournal 1.8.2013) zurückzuführen.

So sind nach GDV-Angaben die durchschnittlichen Aufwendungen für einen Rechtsstreit allein zwischen 2012 und 2016 um fast ein Fünftel größer geworden. Die Inflationsrate habe in diesem Zeitraum nur bei 3,2 Prozent gelegen, so der Versichererverband unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis).

Diesel-Skandal kostet Rechtsschutz-Anbieter 380 Millionen Euro

Zur Ausgabensteigerung hat auch der Diesel-Skandal beigetragen, der im Herbst 2015 bekannt wurde. Insgesamt sind die deutschen Rechtsschutzversicherer seitdem von 144.000 Fahrzeugbesitzern für einen Rechtsstreit in Anspruch genommen werden.

Dies schlägt für die Assekuranz nach eigenen Berechnungen mit rund 380 Millionen Euro zu Buche. Dieser Betrag enthält auch Rückstellungen, zu deren Höhe der GDV auf Nachfrage keine Angaben machen konnte. Gleiches gilt auch für die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Jahre.

Beträchtliches Kostenrisiko

Am Beispiel des Abgas-Skandals verdeutlicht der Versichererverband auch das beträchtliche Kostenrisiko eines Rechtsstreits – und wirbt in eigener Sache für den Abschluss einer Rechtsschutzpolice.

Denn schon in der ersten Instanz könne ein rechtliches Vorgehen gegen den Händler oder Hersteller über 6.500 Euro kosten. Bis zu fünf Sechstel davon entfielen auf Anwaltskosten, der Rest auf Gerichtskosten. Aufwendungen für Sachverständige sind hier noch nicht eingerechnet.

Dieses Kostenrisiko müsse ein Kläger ohne eine Rechtsschutz-Versicherung selbst tragen, erläutert der GDV. Und hierzu seien viele Betroffene nicht bereit, so der Verband unter Hinweis auf die etwa 400.000 Diesel-Fahrer, die sich der Musterfeststellungs-Klage angeschlossen hätten.

Typische Rechtsschutz-Fallkonstellationen

Der GDV nennt auf seiner Internetseite einige weitere typische Fallkonstellationen, um den Kostenanstieg zu veranschaulichen. Zu den Kosten gehören den Angaben zufolge Gerichtskosten sowie außergerichtliche und gerichtliche Kosten des eigenen Anwalts und gerichtliche Kosten des gegnerischen Advokaten.

Deutlich teurer geworden sind etwa Rechtsstreitigkeiten wegen Reisemängeln im Urlaub aus dem Bereich Vertragsrechtsschutz. 2018 musste ein Rechtsschutzversicherer für einen solchen Fall in der ersten Instanz im Schnitt fast 1.750 Euro bezahlen, ein Viertel mehr als noch 2012.

Vergleichsweise moderat verteuerten sich Räumungsklagen wegen Eigenbedarfs im Vergleichszeitraum um sieben Prozent auf rund 2.950 Euro, so der Versichererverband (VersicherungsJournal 5.6.2018).