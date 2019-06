So groß sind die Versicherungslücken der Bundesbürger

28.6.2019 – In etwa jedem sechsten Privathaushalt ist keine Privathaftpflicht-Versicherung vorhanden. Eine Berufsunfähigkeits-Police besitzt nur rund jeder vierte, eine Risikolebens-Versicherung sogar nur circa jeder sechste Haushalt. Das geht aus ausgewählten, vom GDV aufbereiten Zahlen aus der Einkommens- und Verbraucherstichprobe 2018 des Statistischen Bundesamts hervor.

WERBUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat jetzt erstmals seit Langem wieder Daten zum Verbreitungsgrad verschiedener Versicherungsarten in den privaten Haushalten in Deutschland vorgelegt.

Früher waren solche Zahlen, die aus der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse stammten, regelmäßig Bestandteil des Jahrbuchs, dessen Publikation Anfang dieses Jahrzehnts eingestellt worden ist (VersicherungsJournal 15.2.2010).

Methodische Hintergründe

Die aktuell vom GDV vorgelegten Daten entstammen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 des Statistischen Bundesamts (Destatis). Im Rahmen der im Fünfjahresturnus durchgeführten Erhebung werden etwa 60.000 private Haushalte in der Bundesrepublik zu ihrem Konsumverhalten befragt.

Der Versichererverband fokussiert in seiner Datenzusammenstellung in der aktuellen Auflage der Publikation „Makro und Märkte kompakt“ auf den reinen Risikoschutz. Lebensversicherungs-Produkte, die, wie etwa die Riester-Rente, einen Sparprozess beinhalten, werden nach Angaben der Autoren „hier noch nicht betrachtet“.

„Die Daten der EVS zeigen, ob eine bestimmte Versicherungsart in einem Haushalt vorhanden ist oder nicht. Sie beinhalten keine Aussage zum Umfang des Versicherungsschutzes, zum Beispiel im Hinblick auf die abgesicherten Naturgefahren in der Hausratversicherung oder zur Höhe der Todesfallleistung in der Risiko-Lebensversicherung“, wird in der Broschüre erläutert.

Soweit es sich nicht um Haushaltsversicherungen wie die Hausratversicherung handelt, sei zudem nicht erkennbar, welche Haushaltsmitglieder in den Schutz einbezogen sind, heißt es weiter.

Privathaftpflicht am weitesten verbreitet

An der Spitze der Rangliste liegt die private Haftpflichtversicherung, die in 83 Prozent der privaten Haushalte vorhanden ist. Knapp dahinter folgt die Kraftfahrt- vor der Hausratversicherung mit einem Verbreitungsgrad von jeweils über drei Viertel.

Jeweils mehr als vier von zehn Haushalten besitzen eine Rechtsschutz- beziehungsweise eine private Unfallversicherung. Für die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung wird ein Anteil von knapp über einem Fünftel ausgewiesen. Bei der Risikolebens-Versicherung ist es in etwa ein Sechstel.

Unterschiedliche individuelle Lebenssituation

Der GDV bezeichnet die sehr unterschiedlichen Verbreitungsgrade der verschiedenen Versicherungsarten als „wenig verwunderlich“. Nicht jeder Haushalt brauche oder wolle jede Versicherung. Daher stelle sich in jedem Einzelfall die Frage, „welche Risiken versichert werden sollen und welche allein getragen oder anderweitig abgedeckt werden können, zum Beispiel durch familiäre Unterstützung oder ein vorhandenes Vermögen“, wird herausgestellt.

Der Versichererverband illustriert dies mit folgenden Beispielen: „Während einige Versicherungen – insbesondere die private Haftpflichtversicherung mit ihrer Existenzsicherungs-Funktion bei Schädigung Dritter – für die gesamte Bevölkerung sinnvoll sind, variiert dies bei anderen Versicherungsarten bereits aufgrund der unterschiedlichen individuellen Risikosituation.“

So benötigten etwa Rentnerhaushalte keine BU-Versicherung mehr. Und der Bedarf nach einer Risikolebens-Versicherung dürfte in Haushalten, bei denen im Todesfall keine Personen versorgt werden müssen, „deutlich geringer sein als bei Familien mit Kindern“.

Nur jeder zweite Geringverdiener-Haushalt besitzt PHV-Schutz

Je nach soziodemografischem und -ökonomischem Merkmal zeigen sich riesige Unterschiede, was den Verbreitungsgrad angeht. Beispiel Privathaftpflicht-Versicherung (PHV): In Gutverdiener-Haushalten (ab 3.200 Euro Bruttomonatseinkommen) ist fast ausnahmslos eine solche Police vorhanden.

Mit sinkendem Einkommen nehmen die Versicherungslücken spürbar zu. So liegt der Anteil ohne PHV-Schutz in der Einkommensklasse zwischen 1.100 und 1.500 Euro bereits bei einem Viertel. Von den Haushalten, die weniger als 900 Euro im Monat zur Verfügung haben, besitzt sogar jeder zweite keine PHV-Police.

Jeder sechste Haushalt ohne PHV-Schutz

Auch wenn in der privaten Haftpflichtversicherung mit 83 Prozent der höchste Durchdringungsgrad erreicht wird, so ist dennoch etwa jeder sechste Privathaushalt ungeschützt, hebt der Versichererverband hervor.

Dabei ist das Risiko, einen Dritten – etwa bei einem Fahrradunfall – erheblich zu schädigen und dafür aufkommen zu müssen, nach Aussage des GDV „für alle Haushalte eines der zentralen existenzbedrohenden Risiken“. Und die Versicherungsprämie sei auch für Einkommensschwächere erschwinglich.

Wie die Autoren weiter herausstellen, ist mit wachsender Haushaltsgröße, höherem Bildungsabschluss sowie einem zunehmenden Alter des Hauptverdieners tendenziell ein steigender Verbreitungsgrad über alle Versicherungsarten hinweg zu beobachten.