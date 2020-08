Senkung des Höchstrechnungszinses ist vorerst gescheitert

17.8.2020 – Die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,5 Prozent, wie es die Versicherungs-Mathematiker dem zuständigen Ministerium vorgeschlagen haben, fällt aus zeitlichen Gründen aus. Damit bleibt es erst einmal bei 0,9 Prozent. Lebensversicherer dürfen somit weiterhin bis zu dieser Höhe Garantien versprechen. Das sieht aber die Aufsichtsbehörde sehr kritisch. Wie sich der Markt entwickelt, ist noch ungewiss.

Die Arbeitsgemeinschaft „Rechnungszins“ und der Ausschuss „Leben“ in der DAV Deutscher Aktuarvereinigung e.V. hatten sich im vergangenen Jahr mehrheitlich dafür ausgesprochen, dem Bundesfinanzministerium einen Höchstrechnungszins (HRZ) von 0,5 Prozent ab 2021 vorzuschlagen (VersicherungsJournal 11.12.2019). Im Frühjahr haben sie ihre Empfehlung bekräftigt (30.4.2020).

Doch umgesetzt wird der Vorschlag vorerst nicht. Das bestätigte die DAV dem VersicherungsJournal auf Anfrage.

Bislang liegt keine Aussage vor, wann und in welcher Höhe das BMF einen neuen Höchstrechnungszins festlegen wird. Dr. Guido Bader, Deutsche Aktuarvereinigung e.V.

Finanzministerium hat noch nicht entschieden

„Bislang liegt keine Aussage vor, wann und in welcher Höhe das Bundesministerium der Finanzen (BMF) einen neuen Höchstrechnungszins festlegen wird“, sagte der Vorstandsvorsitzende der DAV, Dr. Guido Bader, der auch Vorstandsmitglied der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ist.

Damit wird es die aus Sicht der DAV notwendige Absenkung des HZR zum Jahresanfang 2021 nicht geben. Bader: „In der Kürze der verbleibenden Zeit ist den Lebensversicherern eine technische Umsetzung schlicht nicht möglich.“

Demgegenüber war der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zu keiner Stellungnahme bereit. „Wir können und wollen nicht über einen Zeitpunkt der Absenkung spekulieren“, stellte ein Sprecher klar.

„Zu einer möglichen Anpassung des Höchstrechnungszinses hat die Bundesregierung noch keine Entscheidung getroffen“, bestätigte aber das BMF.

Höchstrechnungszins bleibt bei 0,9 Prozent

Ohne eine Änderung der Deckungsrückstellungs-Verordnung bleibt daher der aktuelle Höchstrechnungszins von 0,9 Prozent weiter bestehen. Damit können Lebensversicherer auch 2021 rein rechtlich auf die Spareinlage ihrer Kunden eine Garantie von 0,9 Prozent versprechen.

Der HRZ bestimmt, wie eine Renten- oder Kapitalzahlung in der Handelsbilanz eines Lebensversicherers maximal abgezinst werden darf, und spielt so direkt in die Produktlandschaft über.

Bei klassischen Renten- und Lebensversicherungen mit einem jährlichen Garantiezins ist dieser jährliche Zins ebenfalls maximal so hoch wie der HRZ. Den Unternehmen steht es aber frei, in ihrer Produktentwicklung niedrigere Zinsen anzusetzen. Viele machen dies bereits oder geben nur noch eine Garantie, die der Kunde dann erhält, wenn er den Vertrag bis zum Ende durchhält.

Alle Produkte, die mit einem jährlichen Garantiezins von 0,9 Prozent verkauft werden, behalten diesen bis zum Vertragsende bei.

Versicherer müssen selbst entscheiden

Eine Begründung, warum das Bundesfinanzministerium bisher in Sachen HRZ-Absenkung nicht tätigt geworden ist, fehlt bisher. Ein BMF-Sprecher stellt aber fest: „Die Unternehmen müssen laufend überprüfen, ob die im Neugeschäft angebotenen Garantien auf Dauer erfüllbar sind und die Rückstellungen ausreichend vorsichtig bewertet sind.“ Das gelte unabhängig von einer Änderung des HZR.

Zudem weist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) schon seit einiger Zeit darauf hin, dass es Aufgabe der Unternehmen ist, die Garantien ihrer Produkte kritisch zu hinterfragen (19.3.2020).

Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Risikomanagement müssten sie sich „intensiv“ damit auseinandersetzen, welchen Garantiezins im Neugeschäft sie sich aufgrund ihrer Risikotragfähigkeit und ihrer Ertragskraft leisten könnten.

Es stellt kein ordnungsgemäßes Risikomanagement dar, wenn Lebensversicherer eine etwaige Anpassung der […] Zinsgarantien […] mit der Begründung verzögern, dass sie zunächst die weitere Entwicklung des Höchstrechnungszinses abwarten wollen. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht

Bafin: Versicherer dürfen nicht auf die Regierung warten

Auf Anfrage wird ein Sprecher der Aufsichtsbehörde deutlich: „Aus unserer Sicht stellt es kein ordnungsgemäßes Risikomanagement dar, wenn Lebensversicherer eine etwaige Anpassung der im Neugeschäft angebotenen Zinsgarantien an das aktuelle Kapitalmarktumfeld mit der Begründung verzögern, dass sie zunächst die weitere Entwicklung des Höchstrechnungszinses abwarten wollen.“

Vielmehr müssten die Lebensversicherer unabhängig von der erwarteten Entwicklung des HZR beurteilen, ob und wann die Zinsgarantien im Neugeschäft zu reduzieren sind. Dabei hätten sie ihre Risikotragfähigkeit und Ertragskraft zu berücksichtigen.

Lebensversicherer, die auch im nächsten Jahr weiterhin Produkte mit einer Garantie von 0,9 Prozent verkaufen, müssen dies also gegenüber der Aufsicht sehr gut begründen.

Aktuare halten an ihrer Empfehlung fest

Die im Dezember 2019 veröffentlichte DAV-Empfehlung, den HRZ auf einen Wert von 0,5 Prozent abzusenken, hat vorerst weiterhin Bestand. Aktuell beschäftigen sich die DAV-Gremien erneut „intensiv“ mit dem Thema HZR. Ende 2020 soll ein aktualisierter Zinsbericht für das Jahr 2022 vorgelegt werden.

Dazu stellt DAV-Chef Bader fest. „Ich kann aber schon jetzt mit recht großer Wahrscheinlichkeit ankündigen, dass auch der nächste von uns empfohlene Wert kaum über die aktuell genannten 0,5 Prozent steigen wird.“

Möglicherweise liegt die Empfehlung sogar niedriger. Denn eine Entspannung der Niedrigzinsphase ist nicht in Sicht. Und die Corona-Pandemie verschärft die Situation, weil die Staaten weltweit ihrer neuen Schulden nur mit niedrigen Zinsen Herr werden können.

Immer weniger verkaufen Klassik

Der HRZ spielt laut DAV in der Produktentwicklung keine „direkte Rolle mehr“.

Das bestätigt auch die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Sie hatte 47 Lebensversicherer untersucht. Mit 24 Unternehmen vertreibt gerade einmal die Hälfte dieser Assekuranzen überhaupt noch eine klassische private Rentenversicherung mit lebenslangem Garantiezins von 0,9 Prozent im Neugeschäft.

„Die traditionelle Klassik rückt im Regal der Lebensversicherer offenbar immer weiter nach hinten“, kommentiert diese Entwicklung Lars Heermann, bei Assekurata Bereichsleiter für Analysen und Bewertungen.

Bei einem Höchstrechnungszins von 0,5 Prozent ist eine Kapitalgarantie in Höhe der Bruttobeiträge nicht mehr angemessen und auch ökonomisch nicht darstellbar. Dr. Jürgen Bierbaum, Vorstand Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Riester-Rente neu justieren

Trotzdem könnte es auch 2021 weiterhin Versicherer geben, die eine Garantie von 0,9 Prozent anbieten. Bei der R+V Lebensversicherung AG ist nach der Auskunft eines Sprechers bisher keine Entscheidung darüber gefallen, ob nach dem Jahreswechsel Tarife mit 0,9-prozentiger Garantie weiterhin angeboten werden.

Nach Einschätzung der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. sollte nun eine Änderung des HRZ zum 1. Januar 2022 anvisiert werden.

„Idealerweise sollten dann auch sehr frühzeitig die offenen Fragen im Zusammenhang mit den Garantien bei Riester geklärt werden“, fordert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Alte Leipziger, Dr. Jürgen Bierbaum. „Denn bei einem Höchstrechnungszins von 0,5 Prozent ist eine Kapitalgarantie in Höhe der Bruttobeiträge nicht mehr angemessen und auch ökonomisch nicht darstellbar.“

Mit dem Höchstrechnungszins „kommt man nicht mehr weit“

Das sieht auch die Assekurata so. Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH wiederum hat für verschiedene Laufzweiten berechnet, bei welchen Zinsen eine Garantie noch darstellbar sei (4.2.2020).

Lebensversicherer wie der Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG und die R+V betonen, dass die Nachfrage nach kapitalmarkt-orientierten Produkten weiterhin steige. Das Niedrigzinsumfeld bringe es mit sich, dass man mit dem Höchstrechnungszins nicht mehr weit komme.