Schutz von Wärmepumpen: Diese Leistungen bieten ausgewählte Versicherer

13.7.2023 – Ein Vergleich des VersicherungsJournals hat kürzlich in einer Umfrage detailliert ermittelt, wie Wärmepumpen über Wohngebäude-Versicherungen abgesichert sind. Zehn von zwölf großen Anbietern nahmen an der Umfrage teil. Nun legt Versicherungsmakler Oliver Mest einen Vergleich nach, in dem die Bedingungswerke von 13 Akteuren aus dem gleichen Blickwinkel unter die Lupe genommen werden. Sein Fazit: Anlagen der erneuerbaren Energien sind bei der Mehrzahl der Versicherer nicht umfassend gegen alle Gefahren abgesichert.

Das Bundes-Verfassungsgericht hat die Abstimmung über das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) zwar vorerst gestoppt. Das „Heizungsgesetz“ soll jedoch nach dem Willen der Ampelregierung so schnell wie möglich in Kraft treten.

Künftig müssen dann neu eingebaute Heizungen einen Anteil von mindestens 65 Prozent regenerativer Energien vorweisen. Diese Vorgabe kann mit dem Einbau einer Wärmepumpe erfüllt werden.

Bei Neubauten kommen die Geräte bereits verstärkt zum Einsatz. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden sie im vergangenen Jahr in 57 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude als primäre Heizenergiequelle verwendet. 2021 hatte der Anteil bei 50,6 Prozent gelegen.

Wärmepumpe

Umfrage des VersicherungsJournals

Ein Versicherungsschutz für Wärmepumpen ist kein Problem, wie eine Blitz-Umfrage des VersicherungsJournals kürzlich gezeigt hat (VersicherungsJournal 6.6.2023). Jedoch ist der Einschluss der spezifischen Gefahren dieser Anlagen keineswegs selbstverständlich.

Denn gerade das Diebstahlrisiko muss meist extra oder zusätzlich abgesichert werden. Grundsätzlich nicht versichert sind im Garten abgeladene und noch nicht angeschlossene Geräte.

Zusatzbausteine bieten Schutz gegen Vandalismus, Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehlern, Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheits-Einrichtungen sowie Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel.

An der Umfrage hatten sich diese Anbieter beteiligt:

Weiterer Vergleich

Die Optimal absichern GmbH hat ebenfalls Daten zur Absicherung von Wärmepumpen erhoben. Die Auswertung ist auf der eigenen Homepage veröffentlicht.

Die Bedingungswerke von 13 Versicherern wurden durchleuchtet. Neben Tarifen der Allianz, Axa, Gothaer und Signal Iduna wurden Regelungen geprüft von:

Das Ergebnis: „Anlagen der erneuerbaren Energien und dabei speziell die Wärmepumpen als Luft-Wärmepumpe oder Wasser-Wärmepumpe sind bei der Mehrzahl der Versicherer nicht umfassend gegen alle Gefahren abgesichert“, schreibt Geschäftsführer Oliver Mest.

Absicherung gegen Diebstahl

Oliver Mest

Bei der Alte Leipziger sei im leistungsstarken Tarif „comfort“ der Diebstahl der Geräte zwar ausdrücklich mitversichert, allerdings sollte bei Wärmepumpen, die an der Fassade angebracht sind, aus Gründen der Klarstellung der Versicherungsschutz bestätigt werden, berichtet er. Die Versicherungssumme von 30.000 Euro könnte je nach Größe der Anlage „eng“ werden.

Die Barmenia (Tarife „Basis“, „Top“ und „Premium“) versichert seinen Angaben zufolge Wärmepumpen im Rahmen der Elektronikgefahren gegen Diebstahl und weitere Gefahren. Der Selbstbehalt liegt bei 150 Euro je Versicherungsfall.

Mit dem Baustein „Erneuerbare Energien“ können auch bei der Helvetia Wärmepumpen gegen Diebstahl und weitere Gefahren abgesichert werden. Der Selbstbehalt wird mit 250 Euro angegeben.

Wärmepumpen sind haustechnische Anlagen

Bei der Conceptif („BestAdvice 2023“) sind haustechnische Anlagen bis zu einer Versicherungssumme von 25.000 Euro mitversichert. Die Selbstbeteiligung beträgt je Versicherungsfall zehn Prozent des Schadensbetrages, mindestens 250 Euro, höchstens 2.500 Euro.

Bei der Grundeigentümer („Protect+ Premium“) ist dies ebenso, jedoch sind mindestens 500 Euro und maximal 5.000 Euro selbst zu zahlen. Die Wärmepumpen sind hier versichert als haustechnische Anlagen gegen Diebstahl.

Was Interrisk und Janitos bieten

„Es besteht kein expliziter Schutz für den Diebstahl oder andere Risiken von Wärmepumpen, ein kleiner Schutz besteht lediglich über die Mitversicherung von außen angebrachten Sachen bis 1.000 Euro“, schreibt Mest zum Angebot der Interrisk.

Ähnlich sieht es nach seinen Recherchen bei dem Grundschutz der Janitos („Best Selection“) aus. Auch hier ist eine Absicherung nur über die Mitversicherung von außen angebrachten Sachen gegeben. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 15.000 Euro begrenzt.

Absicherung durch ergänzende Produkte

Bei der Konzept und Marketing sind Wärmepumpen in allen Offerten ohne Mehrbeitrag im Rahmen der Allgefahrendeckung mitversichert. Allerdings sind Ausschlüsse definiert, darunter Schäden durch technische, mechanische, elektrische oder elektronische Defekte, sofern sie nicht durch Überspannung infolge von Blitzeinwirkung verursacht wurden.

Ebenso nicht versichert sind Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. Dazu bedarf es den Angaben des Versicherungsmaklers zufolge des ergänzenden Produktes „Allsafe solar“. Dies sieht insbesondere auch Entschädigung bei Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter, Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheits-Einrichtungen und Tierverbiss vor.

Bei der VHV ist im Baustein „Exklusiv“ Diebstahl inkludiert. Der Schutz erstreckt sich dabei auch auf Schäden durch Diebstahl von Wärmepumpen, die fest installiert sind und nach beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit sind oder sich in Betrieb befinden. Je Versicherungsfall werden maximal 35.000 Euro ersetzt, schreibt Mest.