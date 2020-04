Schlägerei an der Haustür: Zahlt die Berufsgenossenschaft?

15.4.2020 – Ein Beschäftigter war unmittelbar nach der Fahrt mit seinem Pkw von seiner Arbeitsstätte nach Hause in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer geraten. Dabei steht er nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg mit Urteil vom 12. Dezember 2019 entschieden (L 10 U 891/19).

Der Kläger befand sich mit seinem Personenkraftwagen auf dem Heimweg von seinem Arbeitsplatz. Kurz vor Erreichen seiner Hofeinfahrt fühlte er sich durch einen vor ihm fahrenden Radler behindert. Nachdem er sein Auto abgestellt hatte, sprach er den Mann durch das geöffnete Seitenfenster an.

Das führte zu einem heftigen Streit zwischen den Kontrahenten. Der mündete darin, dass der Pkw-Fahrer, der seinen Wagen inzwischen verlassen hatte, von dem Fahrradfahrer an den Schultern gepackt und mehrmals in Richtung der Fahrertür gestoßen wurde.

Gesetzliche Unfallversicherung zahlt nicht nach heftiger Auseinandersetzung

Zu Schlägen und Verletzungen kam es dabei nicht. Der Radler ließ vielmehr zunächst von dem Fahrer ab. Er kehrte aber zurück und drückte mit Gewalt dessen Haustür auf, welche der Mann bereits fast von innen verschlossen hatte.

Der Radler versetzte ihm Fausthiebe und schlug mit einem Besenstiel auf sein Gesicht und seinen Körper ein. Hierdurch erlitt der Kläger mehrere schwere Verletzungen. Wegen deren Folgen wollte er Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen.

Das begründete er damit, dass sich der Zwischenfall auf dem Heimweg von seiner Arbeit ereignet habe. Es handele sich folglich um einen versicherten Wegeunfall.

Mit dem Argument, dass kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem Streit und der versicherten Tätigkeit des Verletzten zu erkennen sei, lehnte die Berufsgenossenschaft eine Zahlung jedoch ab. Zu Recht, urteilte das in Berufung mit dem Fall befasste Landessozialgericht Baden-Württemberg. Es hielt die Klage ebenso, wie zuvor die Vorinstanz, für unbegründet.

Neuer Gefahrenbereich

Nach Überzeugung der Richter hat sich der Streit zwischen dem Auto- und dem Fahrradfahrer aus einem vom allgemeinen Wegerisiko abgrenzbaren neuen Gefahrenbereich entwickelt. Entscheidend für die Auseinandersetzung seien nämlich private Gründe gewesen. Im Übrigen sei der Arbeitsweg des Klägers zum Zeitpunkt seiner Verletzung beendet gewesen.

Denn er habe die Tür zu seinem Haus bereits durchschritten gehabt. „Der versicherte Arbeitsweg beginnt und endet nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich mit dem Verlassen und der Rückkehr in den häuslichen Wirkungskreis und zwar konkret mit Durchschreiten der Außentür des Wohngebäudes“, so das Gericht in der Urteilsbegründung.

Fehlender innerer Zusammenhang

Der Überfall auf den Versicherten sei erst durch das Ansprechen des Radfahrers ausgelöst worden. Zu diesem Zeitpunkt habe der Geschädigte seinen Pkw aber bereits endgültig abgestellt. Damit sei jeglicher Grund entfallen, den Radler zum Zwecke des weiteren Fortkommens im Straßenverkehr zu rügen.

Es habe folglich kein innerer Zusammenhang zwischen dem Angriff und der Zurücklegung des versicherten Weges bestanden. Die Richter ließen keine Revision gegen ihre Entscheidung zu.