Riesige Unterschiede bei den Rückkaufswerten

9.5.2018 – Die garantierten Rückkaufswerte von Aufschubrenten mit 20-jähriger Laufzeit (Versicherungsbeginn: 1. Januar 1998) liegen nach dem fünften Vertragsjahr bei der Huk-Coburg und der WGV-Leben über der Beitragssumme. Nach dem zehnten Vertragsjahr lagen die Rückkaufswerte nur noch bei zwei Anbietern unter der Summe der eingezahlten Beiträge, wie der Map-Report 901 „Klassik im Vergleich“ zeigt.

„Rentenversicherungen sind in der Regel auf lange Laufzeiten ausgelegt. Wer seinen Vertrag vor Ablauf kündigen will oder muss, der sollte so lange wie möglich warten“, hebt Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages im aktuellen Map-Report „Klassik im Vergleich“ hervor.

Je länger Beiträge in einen aktiven Vertrag einflössen, desto geringer sei der prozentuale Anteil der Abschluss- und Vertriebskosten – und desto geringer seien auch die Stornokosten bemessen.

Große Unterschiede

In Heft Nummer 901 (VersicherungsJournal 24.4.2018) wird dieser für den Vertrieb gewiss bekannte Sachverhalt mit Daten zu den garantierten Rückkaufswerten nach verschiedenen Vertragsjahren illustriert.

Am Beispielfall einer 20 Jahre laufenden Aufschubrente zeigen sich hier große Unterschiede zwischen den 15 aufgeführten Gesellschaften.

Mustervertrag Musterkunde ist ein männlicher, nichtrauchender Journalist, der mit Eintrittsalter 43 Jahre zum 1. Januar 1998 (und anderen Vertragsbeginndaten) eine aufgeschobene Leibrente zum Normaltarif erworben hat. Zugrunde gelegt wurden 1.200 Euro vorschüssig gezahlter Jahresbeitrag, eine Rentengarantie von zehn Jahren und eine Beitragsrückgewähr bei Tod in der Aufschubzeit. Flexible Abrufoptionen waren ausgeschlossen.

Rückkaufswerte nach dem ersten und dem fünften Vertragsjahr

Nach dem ersten Vertragsjahr liegt der garantierte Rückkaufswert zwischen 179 Euro bei der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG (SV Leben) und 1.172 Euro bei der Huk-Coburg-Lebensversicherung AG.

Knapp unter der Marke von 1.000 Euro liegen die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die WGV-Lebensversicherung AG. Der Durchschnittswert wird mit 637 Euro angegeben. Keine Angaben zu den Rückkaufswerten machten die Europa Lebensversicherung AG und die R+V Lebensversicherung AG.

Bereits nach dem fünften Vertragsjahr liegt der garantierte Rückkaufswert bei der Huk-Coburg und der WGV über der eingezahlten Beitragssumme von 6.000 Euro. Im Schnitt sind es rund 5.461 Euro. Über dem Schnitt liegen ferner die Cosmos, die Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig sowie die Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen.

Rückkaufswerte nach dem zehnten und dem 15. Vertragsjahr

Genau andersherum stellt sich die Situation nach dem zehnten Vertragsjahr dar: Hier werden nur noch für zwei Gesellschaften garantierte Rückkaufswerte unterhalb der eingezahlten Beitragssumme von 12.000 Euro ausgewiesen. Bei der Familienfürsorge fehlen hierzu 123 Euro, bei der LVM Lebensversicherung AG 136 Euro.

In der Spitze liegen die Werte um fast 2.100 (Huk-Coburg) beziehungsweise gut 1.900 Euro (WGV) höher als die eingezahlten Beiträge. Im Schnitt werden zu diesem Zeitpunkt rund 810 Euro mehr ausgezahlt als eingezahlt worden sind.

Nach dem 15. Vertragsjahr liegt der garantierte Rückkaufswert um bis zu gut 5.400 Euro über der eingezahlten Beitragssumme (WGV). Bei der Öffentlichen Braunschweig und dem Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. sind es mit knapp über beziehungsweise unter 22.000 Euro garantiertem Rückkaufswert jeweils rund 4.000 Euro mehr als im Vertragsverlauf einbezahlt. Als Durchschnittswert werden knapp 19.800 Euro ausgewiesen.

Im Schnitt zehn Jahre bei den Kurzläufern

Wie Map-Report-Chefredakteur Klages weiter herausstellt, vergingen für den im Jahr 2006 abgeschlossenen Vertrag mit zwölf Jahren Laufzeit im Schnitt rund zehn Jahre, „bis der bei Vertragsabschluss garantierte Rückkaufswert mit einer Höhe von 12.523 Euro über dem bis dahin eingezahlten Beitrag von 12.000 Euro lag“.

Nach bereits fünf Jahren lagen die garantierten Rückkaufswerte bei der Cosmos, der Hannoverschen Lebensversicherung AG und der WGV über der Beitragssumme von 6.000 Euro – wenn auch nur geringfügig.

Weitere Studiendetails

