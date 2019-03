Rentenzahlungen steigen auf Rekordhoch

29.3.2019

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Lebensversicherer die Rekordsumme von etwa 10,4 Milliarden Euro und damit rund drei Prozent mehr als im Jahr zuvor ausgezahlt. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Donnerstag mit. Daraus schlussfolgert der Verband, dass die private Rentenversicherung für die Alterssicherung in Deutschland weiter an Bedeutung gewonnen hat.

In diesem Betrag sind rund acht Milliarden Euro als laufende Renten aus Hauptversicherungen enthalten, deren Zahl laut GDV bei über 2,5 Millionen liegt. Die verbleibenden circa 2,4 Milliarden Euro entfallen auf Renten aus Zusatzversicherungen.

(Bild: GDV)

Das Gesamtvolumen der Rentenzahlungen ist seit 2008 kontinuierlich angestiegen – insgesamt um etwa 60 Prozent. 2009 lag die ausgezahlte Summe noch unter sieben Milliarden Euro. Drei Jahre später waren es bereits über acht – und 2017 erstmals über zehn Milliarden Euro. Den Zuwachs führt der GDV unter anderem darauf zurück, dass die Anzahl der abgeschlossenen privaten und betrieblichen Rentenversicherungen, die nun zunehmend zur laufenden Auszahlung kommen, seit vielen Jahren ansteigt.