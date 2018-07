Rentenversicherung will bAV in Renteninformation einbinden

4.7.2018

Die Idee einer säulenübergreifenden Vorsorgeinformation ist nicht neu. Seit 2004 beraten die Akteure in der Gesellschaft für Versicherungs-Wissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG), wie man dieses komplexe Thema am besten angehen könnte. Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) plädiert für einen schrittweisen Einstieg. In einem ersten Schritt sollte die jährliche Renteninformation um ein Register für Betriebsrenten-Anwartschaften durch Arbeitgebermeldung ergänzt werden, sagte der Leiter des Geschäftsbereichs Forschung und Entwicklung bei der Rentenversicherung Dr. Reinhold Thiede. Hierfür bedürfe es aber eines rechtlichen Rahmens, den die Bundesregierung schaffen müsse, sagte er auf dem Pressefachseminar am Dienstag in Berlin.

Thiede nimmt an der heutigen Sitzung der neuen Rentenkommission teil (VersicherungsJournal 4.5.2018). Er sagte, bislang gebe es noch keine umfassende Registrierung der individuellen Anwartschaften in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Auch würden viele Arbeitnehmer, die häufiger den Arbeitsplatz gewechselt hätten, ihre erworbenen Ansprüche in der bAV nicht nachhalten. Die Deutsche Rentenversicherung könnte mit ihrer digitalen Infrastruktur zum unmittelbaren Nutzen der Betroffenen rasch und ohne größere Zusatzkosten ein solches Register aufbauen. Dabei würde es nur um die möglichst lückenlose Erfassung der Anwartschaften gehen, nicht um deren Höhe.

Reinhold Thiede (Bild: Brüss)

Ein solcher erster Schritt auf dem Weg zur säulenübergreifenden Information könnte bereits mit dem geplanten Rentenpaket der Bundesregierung zum 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt werden. Thiede äußerte sich überzeugt, dass am Ende die Vorsorgesparer selbst sich über ihre mobilen Endgeräte alle Vorsorgeinformationen zusammenstellen und auswerten können. Eine zentrale Internetplattform, auf der alle Informationen abgelegt würden, werde es wohl schon aus haftungsrechtlichen Gründen nicht geben.