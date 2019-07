Rentenversicherung kritisiert Vorsorgemodelle

15.7.2019 – Die Deutsche Rentenversicherung Bund sieht die derzeit diskutierten Modelle einer „Deutschlandrente“, der „Extrarente“ oder das Modell des „Vorsorgekontos“ kritisch. Was bemängelt wird, wurde auf einem Presseseminar dargelegt. Ziel solle sein, die gesetzliche Rente so zu ergänzen, dass insgesamt eine lebensstandard-sichernde Altersversorgung erreicht wird.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat in der vergangenen Woche ein zweitägiges Pressefachseminar veranstaltet. Darin wurde unter anderem das Verhältnis der verschiedenen Versorgungsansprüche von Männern und Frauen dargelegt (VersicherungsJournal 12.7.2019).

Zu verschiedenen Vorschlägen für eine zusätzliche kapitalgedeckten Altersvorsorge nahm der Leiter des Geschäftsbereichs Forschung und Entwicklung, Dr. Reinhold Thiede, Stellung. Er warnte insbesondere davor, Elemente der Kapitaldeckung mit Elementen der umlagefinanzierten Vorsorge verbinden zu wollen.

Ziel ist eine lebensstandard-sichernde Altersversorgung

Die derzeit diskutierten Modelle einer „Deutschlandrente“, der „Extrarente“ oder das Modell des „Vorsorgekontos“ zeigten umso mehr Schwächen, je detailgenauer sie vorgestellt würden.

Ziel sollte sein, die gesetzliche Rente so zu ergänzen, dass insgesamt eine lebensstandard-sichernde Altersversorgung erreicht wird.

Thiede räumte ein, dass zumindest im Augenblick Produkte in der kapitalgedeckten Altersvorsorge in der zweiten und dritten Säule nicht so gute Ergebnisse realisieren, wie dies mit den Rentenreformen von 2001 bis 2005 erwartet worden sei.

Die Kernfragen der Ausgestaltung einer kapitalgedeckten Alterssicherung seien die Gestaltung der Ansparphase und die der Leistungsphase.

Zudem müsse die organisatorische Gestaltung klar sein, sagte der Experte. Und diese drei Gestaltungselemente könnten nicht unabhängig voneinander definiert werden.

Deutschlandrente lässt viele Fragen unbeantwortet

Eines der diskutierten Modelle ist die vom Land Hessen vorgeschlagene staatlich kontrollierte kapitalgedeckte Altersvorsorge („Deutschlandrente“). Dieses Vorhaben ist im letzten Jahr vom Bundesrat in deren Ausschlüsse verwiesen worden. Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte Bedenken angemeldet (VersicherungsJournal 30.4.2018).

Die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V (Aba) hatte den Plan einer verpflichtenden Zusatzversorgung als „nicht praxistauglich“ abgelehnt (VersicherungsJournal 3.5.2018).

Für Thiede sind beim Modell der „Deutschland-Rente“ noch viele offene Fragen. So gebe es keine Angaben zur Kalkulation der Leistungsphase. Fraglich sei auch, wer für die Kosten des Aufbaus einer öffentlichen Trägerschaft aufkommen solle. Von Nachteil sei auch, dass es keine Leistungen bei Erwerbsminderung geben solle.

Vermisst wird auch eine Absicherung des Erwerbsminderungs-Risikos

Vom Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) war die „Extrarente“ ins Spiel gebracht worden. Bei der kassiert der Arbeitgeber die Beiträge durch direkten Lohnabzug ein (mit Opt-Out für den Arbeitnehmer). Die Kapitalanlage setzt in der Basisvariante bis zu einem Alter von 49 Jahren voll auf Aktien, ehe dann in Anleihen umgeschichtet wird.

Auch hier soll ein staatlicher Träger die Organisation übernehmen. In der Leistungsphase ist ohne Garantien ein Entnahmeplan bis zum Alter 100 vorgesehen. Alternativ kann eine lebenslange Rente gezahlt werden (VersicherungsJournal 30.4.2019, Kommentar 30.4.2019).

Thiede vermisst auch hier eine Absicherung des Erwerbsminderungs-Risikos. Davon sei etwa jeder Fünfte betroffen. Offen sei auch hier, wer die Kosten zum Aufbau der Verwaltung übernehmen solle. Auch seien die Kalkulationsgrundlagen nicht bekannt, so dass die Höhe der in Modellrechnungen ausgewiesenen Leistungen nicht nachvollziehbar sei, sagte der Rentenversicherungs-Forscher.

Bei dem Vorsorgekonto fehlt eine nachvollziehbare Kalkulation

Am detailliertesten sei das Modell des „Vorsorgekontos“, das organisatorisch unter dem Dach der Rentenversicherung als eigenständiger Träger angesiedelt werden soll. Die Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. (FES) hatte die Idee im Januar vorgestellt (VersicherungsJournal 17.1.2019). Thiede wies Berichte zurück, nach deren das „Vorsorgekonto“ einer Idee der Rentenversicherung entstamme.

Positiv wertete er, dass fünf Prozent des Sparbeitrags zur Risikoabsicherung der Erwerbsminderung eingesetzt werden sollen. Allerdings würde das Einzahlungsvolumen über mindestens fünf Jahre nicht ausreichen, um im Fall der Erwerbsminderung den Rentenabschlag ausgleichen zu können.

Auch hier seien die Kalkulationsgrundlagen nicht nachvollziehbar. Absolut heikel sei das Vorhaben, das auf dem „Vorsorgekonto“ angesparte Kapital in Entgeltpunkte der Rentenversicherung umzuwandeln und zu dynamisieren. Der Redner warnte eindringlich vor der Verquickung von Elementen der Kapitaldeckung und der umlagefinanzierten Vorsorge.

Gegen Vererbung des Restkapitals

Auch der Idee einer Vererbung des Restkapitals bei frühem Tod kann Thiede nichts abgewinnen. Eine Vererbung verhindere den Risikoausgleich, wie ihn typischer Weise Versicherungen im Kollektiv vornehmen. Man müsse schon die Frage beantworten, wer das Risiko tragen solle, wenn das Kapital nicht reiche.

Das Umsetzen eines der Modelle kann sich der Experte nur in deutlich modifizierter Form vorstellen.

Wie die Altersversorgung nach den Jahren 2025 langfristig aussehen sollte, dazu soll die Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ im Frühjahr 2020 Vorschläge vorlegen (VersicherungsJournal 16.5.2018).