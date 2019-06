Reiserücktritt: Versicherer stolpert über unklare Bestimmung

4.6.2019 – Wird in den Versicherungs-Bedingungen einer Reiserücktrittskosten-Versicherung der Begriff „Vorerkrankung“ mit „bekannter medizinischer Zustand“ beschrieben, ist darin ein Verstoß gegen das Transparenzgebot zu sehen. Die Klausel ist daher unwirksam. Derart hat das Amtsgericht Frankfurt am Main in einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 13. Mai 2019 entschieden (30 C 3330/18 (24)).

Der Kläger hatte eine Reise nach Capri gebucht, für die er mehr als 2.500 Euro gezahlt hatte. Die Zahlung erfolgte mit seiner Kreditkarte. Sie beinhaltet auch eine Reiserücktrittskosten-Versicherung.

Kurze Zeit später musste der Mann wegen akuter Rückenbeschwerden bei einem Facharzt für Orthopädie behandelt werden. Der diagnostizierte einen akuten Hexenschuss mit dem Ergebnis, dass der Erkrankte die Reise absagen musste.

Zahlungsunwilliger Versicherer

Die Stornogebühren, die dem Kläger in Höhe des vollständigen Reisepreises in Rechnung gestellt wurden, machte er gegenüber dem Reiserücktrittskosten-Versicherer geltend. Dieser hielt sich jedoch nicht zur Leistung verpflichtet.

Zur Begründung berief sich das Unternehmen auf den Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen. Demnach seien Stornogebühren, die infolge einer Vorerkrankung anfallen, nicht Gegenstand des Vertrages.

Dabei wurde als Vorerkrankung ein „bekannter medizinischer Zustand“ diagnostiziert. Der Kläger habe bereits vor Buchung der Reise nachweislich an einer chronischen Erkrankung der Wirbelsäule gelitten und sich deswegen regelmäßig in Behandlung begeben. Das schließe eine Leistungsverpflichtung aus.

Verstoß gegen Transparenzgebot

Dieser Argumentation wollte sich das von dem Versicherten angerufene Frankfurter Amtsgericht nicht anschließen. Es gab seiner Klage auf Übernahme der Stornokosten in vollem Umfang statt.

Nach Ansicht des Gerichts ist die vom Versicherer verwendete Vorerkrankungsklausel nicht klar und verständlich. Sie verstoße daher gegen das Transparenzgebot gemäß § 307 BGB. Hier heißt es:

„Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist.“

Unklare Begrifflichkeit

Diesen Anforderungen genüge die in dem Versicherungsvertrag verwendete Klausel nicht. Sie schließe nämlich den Versicherungsschutz für der versicherten Person bekannte „medizinische Zustände“ insgesamt aus, ohne dass erkennbar sei, was einen „medizinischen Zustand“ ausmacht.

Das Gericht stellte die Wendung „medizinischer Zustand“ den geläufigen Bezeichnungen „Erkrankung“ beziehungsweise „Befund“ gegenüber. Im Gegensatz dazu liefere Erstere nämlich keinen Anhaltspunkt, ob ein entsprechender Zustand pathologisch, behandlungsbedürftig oder risikobehaftet in Bezug auf den Eintritt des Versicherungsfalls ist.

Ausschlusszeiträume nicht eindeutig

Es komme hinzu, dass ein Versicherter die maßgeblichen Ausschlusszeiträume nach dem Wortlaut der Klausel nicht eindeutig festlegen könnte. Es bleibe nämlich unklar, ob diese an den Zeitpunkt der Buchung oder an den Eintritt des Versicherungsfalls anknüpfen würden.

Der Versicherer sei folglich zum Ersatz der Stornokosten verpflichtet.