Privathaftpflicht: Forderungsausfall-Deckung standardmäßig

31.8.2020 – Das Preisargument spielt bei den jüngsten Produktentwicklungen für Privatkunden wieder stärker eine Rolle: Gleiche Leistung zum geringeren Preis oder Rabatte, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Neu sind zwei Privathaftpflicht-Tarife von Cosmos und GEV. Letztere bietet ein Ferienhauskonzept an. Degenia und Barmenia haben eine OP-Kostenversicherung für Katzen und Hunde entwickelt.

Die GEV Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) hat ihre Privathaftpflicht-Versicherung in allen Varianten um eine Forderungsausfall-Deckung ergänzt.

Zu den Besonderheiten gehört die Schadenübernahme bei unklaren Zuständigkeiten wegen Versichererwechsels. Zudem werden der Verlust von privaten, beruflichen und Schlüsseln aus ehrenamtlicher Tätigkeit (bis 20.000 Euro in „Basis“), Schäden durch deliktsunfähige Personen (bis 10.000 in Basis) sowie Betankungsschäden an gemieteten Fahrzeugen berücksichtigt.

Risiken aus Immobilienbesitz mitgedeckt

Motorisierte Flugmodelle sind in den Versionen „Basis“ und „Top“ bis 250 Gramm und in „Premium“ bis fünf Kilogramm mitversichert. Der Tarif deckt zudem eine Reihe von Risiken aus dem Immobilienbesitz und der Vermietung von Wohnraum ab. Unter anderem sind die Verkehrssicherungs-Pflicht und Stromeinspeisung von Photovoltaikanlagen, unbebaute Grundstücke im Inland und Europa oder das selbst genutzte Wohnhaus mit drei Wohneinheiten abgedeckt.

Eingeschlossen sind auch Mietsachschäden, das Bauherrenrisiko oder Gewässerschäden aus dem Anlagenrisiko von Öltanks. Die Beiträge wurden nach Angaben des Anbieters „um bis zu 38 Prozent“ gesenkt. Versicherungsnehmer ab dem vollendeten 60. Lebensjahr erhalten Sonderkonditionen. Den neuen Haftpflichtschutz gibt es in fünf Zielgruppenvarianten – für Singles und Paare, jeweils mit oder ohne Kinder.

Bei einem Selbstbehalt von 125 Euro verbilligt sich der Tarif um 20 Prozent, beim Selbstbehalt von 250 Euro um 30 Prozent. Zusätzlich wird ein Schadenfrei-Bonus von zehn Prozent gewährt, wenn der Privathaftpflicht- und gegebenenfalls Hundehalterhaftpflicht-Vertrag seit fünf Jahren ohne Vorschaden laufen. Neu ist zudem die Best-Leistungs-Garantie.

Versicherungsschutz für deutsche Ferienhäuser

Neu bei der GEV ist zudem der Versicherungsschutz für inländische Ferienhäuser. Das Konzept besteht aus einer Wohngebäude- und Hausratversicherung beziehungsweise der Kombination aus beidem sowie Zusatzmodulen wie Elementarschutz, Glasschutz, Soforthilfe und der Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung.

Besonderheiten sind, dass Folgeschäden aus spät entdeckten Rohrbrüchen, Kabelbränden und Ähnlichem abdeckt sind. Haustechnische Anlagen wie Antennen oder Satellitenschüsseln sowie Markisen und Überdachungen sind im Versicherungsschutz enthalten.

Im Hausrat-Schutz sind unter anderem auch Vandalismus, Beraubung, Feuer oder Wasserrohrbruch sowie Schäden durch Fehlalarme von Rauch- oder Gasmeldern versichert.

Sowohl die Wohngebäude- als auch die Hausratversicherung beinhalten den Schutz bei grobfahrlässig herbeigeführten Schäden, den Mietausfall für die Ferienimmobilie, die Übernahme der Mehrkosten für eine Ersatzunterkunft oder Rückreise sowie die Reisekosten zum Versicherungsort im Schadenfall.

Summen in Privathaftpflicht erhöht

Der Privathaftpflicht-Tarif der Cosmos Versicherung AG enthält in der „Basis“-Variante eine Forderungsausfall-Deckung bis zehn Millionen Euro. In „Comfort“ sind bis zu 50 Millionen Euro abgesichert. Bei der Überarbeitung des Produkts wurde die Versicherungssumme in „Basis“ auf zehn und in „Comfort“ auf 50 Millionen Euro erhöht. Versicherte Schäden aus Datenaustausch und Internetnutzung sind bis eine beziehungsweise fünf Millionen gedeckt.

In „Comfort“ sind Beschädigungen an gemieteten beziehungsweise geliehenen Gegenständen bis 20.000 Euro sowie Schäden an einem anderen Fahrzeug beim Be- und Entladen abgedeckt. Ebenso beinhaltet der Schutz grundsätzlich eine Absicherung von Schäden durch Drohnen mit einem Gewicht von bis zu 250 Gramm.

Der Direktversicherer der Generali-Gruppe versucht vor allem preislich zu punkten und wirbt mit verschiedenen Rabatten für den Online-Abschluss. Es gibt beispielsweise einen Kundenbonus von zehn Prozent und Singles bis zum Alter von 30 Jahren erhalten zusätzlich einen Rabatt von 25 Prozent.

OP-Versicherung auch für ältere Haustiere

Besonderheiten der Tier-Operationskosten-Versicherung für Hunde und Katzen der Degenia Versicherungsdienst AG sind die freie Wahl des Tierarztes oder der Tierklinik und die Innovationsklausel. Hinzu kommen der Verzicht auf Ausschluss bestimmter Hunderassen und der lebenslange Versicherungsschutz. Risikoträger ist die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG.

Die OP-Versicherung hat kein Jahreslimit. Ambulante und stationäre Operationskosten bei Krankheiten, Unfällen oder Verletzungen sowie Zahnextraktionen werden im Rahmen der Gebührenordnung für Tierärzte unbegrenzt erstattet.

Die Wartezeit nach Vertragsabschluss beträgt 30 Tage beziehungsweise für einige Krankheiten und Fehlentwicklungen sechs bis 18 Monate. Dazu gehören der Nabelbruch, die Ellbogengelenkdysplasie (ED), eine wachstumsbedingte Erkrankung der Ellbogengelenke, oder Osteochondrosis dissecans (OCD), eine Erkrankung der Gelenke. Bei Unfällen entfällt die Karenzzeit.

Der Schutz gilt innerhalb Europas sowie auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira bis zu zwölf Monate. Der Beitrag ist abhängig vom Alter des Tieres und steigt bis zum Alter von sieben Jahren. Hunde können bis zehn Jahre und Katzen bis sieben Jahre neu versichert werden. Ab dem vierten Vertragsjahr wird auf das Kündigungsrecht im Leistungsfall verzichtet. Bei der Onlinevariante gewährt die Degenia einen Beitragsnachlass von fünf Prozent.