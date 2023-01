Privater Krankenversicherer muss für neuartige Krebstherapie leisten

9.1.2023 – Führt eine Chemotherapie bei einer unheilbar an einem Tumor erkrankten Person nicht zum gewünschten Behandlungserfolg, so muss sich sie von ihrem privaten Krankenversicherer nicht auf eine Therapie mit prognostisch noch geringerer Wirksamkeit verweisen lassen. Sie kann vielmehr unmittelbar die Übernahme der Kosten für eine neuartige, wissenschaftlich fundierte Alternativtherapie verlangen. So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Urteil vom 29. Juni 2022 (7 U 140/21).

Geklagt hatte eine Witwe. Sie verlangte vom privaten Krankenversicherer ihres verstorbenen Mannes, ihr als Erbin die Kosten für eine dendritische Zelltherapie, die auch als Tumorimpfung bezeichnet wird, zu erstatten.

Der Versicherte war an einem nicht operablen Tumor seiner Bauchspeicheldrüse erkrankt. Er musste sich daher einer Chemotherapie unterziehen. Als diese nicht anschlug, erfolgte eine Behandlung im Rahmen einer kombinierten Immuntherapie mit dendritischen Zellen.

Krankenversicherer verweigert Kostenübernahme

Der Krankenversicherer hielt die Kosten der Alternativtherapie für nicht erstattungsfähig. Der Versicherte hätte andere medizinisch allgemein anerkannte Behandlungsmethoden wählen können. Er beteiligte sich aus Kulanzgründen zur Hälfte an den Aufwendungen.

Das reichte der Klägerin nicht aus. Zur Begründung berief sie sich auf den Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen, in denen es unter anderem heißt:

„Der Versicherer leistet im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind. Er leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen.“

Gericht stimmt Witwe zu

Mit Erfolg. Sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Wiesbaden als auch das Frankfurter Oberlandesgericht hielten die Forderung der Frau für gerechtfertigt.

Nach Ansicht der Richter sind die Bedingungen so auszulegen, dass ein Versicherter unmittelbar die Kostenübernahme einer neuartigen wissenschaftlich fundierten Alternativtherapie verlangen kann, wenn diese im Zeitpunkt der Behandlung die nicht ganz entfernte Aussicht begründet, einen über die palliative Standardtherapie hinausreichenden Erfolg zu erbringen.

Die Behandlung mit Zellen habe die Symptome der Erkrankung lindern und den Gesundheitszustand stabilisieren und eine Verschlimmerung verhindern sollen. Die spezifische Wirkweise der Methode sei auf die Zerstörung von Tumorzellen ausgerichtet. Das habe auch ein gerichtlicher Sachverständiger bestätigt.

Medizinische Notwendigkeit im Fall erkannt

Die Art der Behandlung sei medizinisch notwendig gewesen. „Denn bei einer lebenszerstörenden, unheilbaren Krankheit kann nicht mehr darauf abgestellt werden, ob sich die gewünschte Behandlung zur Erreichung des vorgegebenen Behandlungszieles tatsächlich eignet“, so das Oberlandesgericht.

Eine objektive Vertretbarkeit der Behandlung sei bereits dann gegeben, wenn sie nach medizinischen Erkenntnissen im Behandlungszeitpunkt wahrscheinlich gegen die Verschlimmerung der Erkrankung oder zumindest auf ihre Verlangsamung hinwirke.

Da die Chemotherapie im Fall des Versicherten keinen Behandlungserfolg erbracht habe, habe unmittelbar auf die neuartige wissenschaftlich fundierte Alternativtherapie zurückgegriffen werden dürfen.

Versicherer muss wegen Nachvollziehbarkeit zahlen

Für eine Leistungsverpflichtung durch den Versicherer sei ein nach medizinischen Erkenntnissen nachvollziehbarer Ansatz, der die prognostizierte Wirkweise auf das angestrebte Behandlungsziel erklären könne, ausreichend.

Der Versicherte habe sich daher nicht einen prognostisch zweifelhaften Erfolg einer anderen Behandlungsmethode verweisen lassen müssen.

Kein Verweis auf nahezu aussichtslose Methoden

„Die in den Versicherungs-Bedingungen aufgegriffene Formulierung, ob ein bestimmtes schulmedizinisches Arzneimittel ‚zur Verfügung‘ steht, darf ein Versicherungsnehmer vielmehr so auffassen, dass er sich nicht auf nahezu aussichtslose schulmedizinische Methoden verweisen lassen muss“, so das Gericht.

Bei einer schnell fortschreitenden lebensgefährlichen Erkrankung müsse auf Kosten eines privaten Krankenversicherers auch auf neuartige Behandlungsformen zugegriffen werden können.

Entscheidend sei lediglich, dass sich im Zeitpunkt der Therapie eine potenziell bessere Eignung als der Schulmedizin aus einem fundierten wissenschaftlichen Ansatz ergebe. Dies habe der Sachverständige bestätigt.

Das Oberlandesgericht ließ keine Revision gegen seine Entscheidung zu.