Policendarlehen können teuer sein

4.6.2020 – Gut verzinste Lebensversicherungen sollten von den Kunden möglichst bis zum Ende durchgehalten werden. Doch in der Coronakrise müssen viele Haushalte mit jedem Cent rechnen. Als Alternative zu einer Kündigung ist ein sogenanntes Policendarlehen möglich. Doch die Konditionen sind sehr unterschiedlich, wie eine Umfrage zeigt.

Viele Angestellte und Selbstständige müssen aufgrund der Coronakrise mit weniger Einkommen oder Gewinn auskommen. Jeder vierte deutsche Haushalt muss sich einer Umfrage zufolge daher bereits finanziell einschränken, in Ostdeutschland und bei Familien sind die Werte noch höher. Das hat laut der Zeitung „Die Welt“ das Forsa-Institut in einer aktuellen Umfrage Mitte April festgestellt.

Viele Haushalte brauchen also schnell Geld. Dafür werden auch Lebensversicherungen gekündigt. Doch statt einer Kündigung kann man seine Kapitallebens- oder Rentenversicherung beleihen. Dabei bekommt der Kunde einen Teil der Versicherungsleistung bereits vor der Fälligkeit ausgezahlt. Das ist meist zudem günstiger als ein Bankkredit.

Sieben Prozent Zinsen für Policendarlehen

Eine Blitzumfrage des VersicherungsJournals zeigt aber: Die Konditionen sind bei den einzelnen Assekuranzen sehr unterschiedlich. Über 30 Lebensversicherer haben an der Befragung teilgenommen. Nicht alle bieten Policendarlehen an. Während die kundenfreundlichen Assekuranzen für einen Kredit auf den Vertrag zwischen drei und vier Prozent Zinsen verlangen, gibt es Unternehmen, die günstig, und andere, die sehr teuer sind.

So bietet die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG eine Beleihung der Lebensversicherung für einen Zinssatz von 2,7 Prozent an. Die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG dagegen verlangt auch in der Niedrigzinsphase noch sieben Prozent von ihren Kunden. Diese Zinsen müssen solange bezahlt werden, bis das Darlehen ausgeglichen wurde oder die Versicherungsleistung fällig wird.

Nicht alle Policen-Arten beleihbar

Die Zinsen sind zusätzlich regelmäßig zu entrichten und in der Regel höher als die gutgeschriebenen Überschüsse. Weniger Unterschiede gibt es bei der Höhe des möglichen Kredits. In der Regel können die Kunden fast 100 Prozent des Rückkaufswerts als Darlehen erhalten. Allein bei Fondspolicen liegt der Anteil meist erheblich niedriger oder eine Beleihung ist gar nicht möglich.

Das gilt beispielsweise für die Huk-Coburg Lebensversicherung AG. Bei ihr können zudem keine Rentenversicherung beliehen werden, sondern nur klassische kapitalbildende Lebensversicherungen. Einige Versicherer, wie die Basler Lebensversicherung AG, die LVM Lebensversicherungs-AG oder die Nürnberger Lebensversicherung AG bieten grundsätzlich keine Policendarlehen an.

Das gilt wohl auch für die meisten Run-off-Unternehmen, die Bestände von Lebensversicherern aufgekauft haben. So erläutert die Proxalto Lebensversicherung AG: „Bereits vor Übernahme durch die Viridium Gruppe am 30.04.2019 hat die damalige Generali Lebensversicherung AG keine Policendarlehen mehr angeboten.“

Mindestbeträge und Restlaufzeit

Vielfach erhalten die Kunden schon einen Kredit von 1.000 Euro. Demgegenüber gilt bei der Huk-Coburg ein Mindestbetrag von 5.000 Euro. Auch die Restlaufzeit des Vertrages kann beschränkt sein. So muss beispielsweise bei der Zurich Deutscher Herold Leben AG die Police noch länger als acht Monate laufen.

Grundsätzlich können die Kunden bei jedem Anbieter ihren Kredit jederzeit ganz oder teilweise zurückzahlen. „Ansonsten erfolgt die Rückzahlung bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung aus der an uns verpfändeten Versicherung wie Rückkauf, Ablauf oder Tod“, erläutert die Zurich. Davon raten aber Experten und Verbraucherschützer ab, denn so geht ja der Zweck des Vertrages, die Altersvorsorge, verloren.

Keine Bonitätsprüfung und keine negativen steuerlichen Wirkungen

In den letzten Jahren wurden Policendarlehen immer weniger in Anspruch genommen. Während der Gesamtbestand bei allen deutschen Versicherern 2011 noch 4,6 Milliarden Euro umfasste, lag er 2017 nur noch bei 2,7 Milliarden Euro, wie aus den Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervorgeht. Dieser Trend könnte sich nun angesichts der Krise wieder ändern.

Daher sollten Vermittler ihre Kunden zur Nutzung des Darlehns individuell beraten. Vorteilhaft ist, dass ein Policendarlehen keine negativen steuerlichen Wirkungen hat, es für die Kunden keine Bonitätsprüfung gibt und die Gewinnbeteiligung des Versicherungsvertrags unverändert weiterläuft. Unter Umständen ist es jedoch günstiger, den gesamten Vertrag zu verkaufen. Bei älteren Policen ist der Verkaufspreis oft höher als der Rückkaufswert.

Alternative: Police verkaufen

Der Zweitmarktspezialist Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH hat kürzlich vermeldet, dass zuletzt insbesondere Gewerbetreibende wie Gastronomen, Frisöre oder Fahrlehrer ihre Reserven auflösen würden. Das Unternehmen „habe in den ersten vier Monaten schon fast so viele Anfragen bearbeitet wie im gesamten vergangenen Jahr“, heißt es dazu einer Pressemitteilung.

Eine Datensammlung zeigt, welche Lebensversicherer die Lieblinge der Aufkäufer sind. So werden Lebensversicherer im Stabilitäts-Rating der Verbraucherzentrale Bremen bewertet. Das Rating versteckt sich in einem „Spiel“, bei dem die Kunden Lebensversicherer vergleichen können. Die Daten werden vom Policen-Analysten Partner in Life (PiL) zur Verfügung gestellt.

Der Policen-Aufkäufer aus Luxembourg kooperiert mit der Verbraucherzentrale Bremen. Für Vermittler kann das Spiel eine echte Fundgrube sein. Denn PiL bestätigt auf Anfrage, dass die Verträge von Gesellschaften, die beim Spiel mehr Sterne erhalten haben, eine höhere Ankaufs-Wahrscheinlichkeit haben als andere.