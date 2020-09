PKV-Abschlusskosten: Anlass zur Sorge?

2.9.2020 – Die Abschlussaufwendungen der privaten Krankenversicherer sind zuletzt immer weiter angestiegen und näher sich wieder dem Vor-Provisionsdeckel-Niveau. Das Neugeschäft schwächelt hingegen seit vielen Jahren.

Seit vielen Jahren schrumpft marktweit der Bestand an Vollversicherten (VersicherungsJournal 18.5.2020, 29.1.2020). Auch der Bruttoneuzugang lag trotz mehrfach leichter Zuwächse zuletzt immer noch deutlich unter dem von 2012 und der Jahre davor (14.6.2019).

Noch liegen für die private Krankenversicherung keine 2019er-Marktdaten vor

In den Abschlussaufwendungen spiegelt sich dies nicht unbedingt wieder. Offizielle Branchendaten für 2019 hat der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) allerdings noch nicht veröffentlicht.

Auch im Map-Report Nummer 916 – „Bilanzrating private Krankenversicherung 2019“ werden die Aufwendungen in absoluter Höhe weder marktweit noch auf Ebene der einzelnen Gesellschaften ausgewiesen.

Offenbar keine Trendumkehr bei den Abschlussaufwendungen

Auf Basis des durchschnittlichen Abschlusskostensatzes (Abschlussaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttobeiträge) von 6,52 Prozent und einem Prämienaufkommen von über 40 Milliarden Euro lassen sich die Abschlussaufwendungen zumindest grob errechnen. Diese liegen in einer Größenordnung von etwa 2,6 Milliarden Euro.

Für 2018 wird im PKV-Zahlenportal ein Wert von circa 2,55 Milliarden Euro ausgewiesen. Den Daten zufolge sind die Abschlussaufwendungen allein von 2014 auf 2018 um etwa 100 Millionen Euro angestiegen.

Scheinbar wird das sinkende Neugeschäft mit steigenden Kosten eingekauft. Reinhard Klages, Chefredakteur Map-Report

Damit ist man im Vergleich zu den Jahren 2009 bis 2011 – also kurz vor Einführung des Provisionsdeckels (VersicherungsJournal 31.10.2011) – aktuell nicht mehr allzu weit entfernt von den damaligen Werten. In der Spitze waren es über 2,75 Milliarden Euro.

Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages kommentiert diese Entwicklung wie folgt: „Trotz Deckelung der Abschlusskosten und offenbar schwachem Neugeschäft sind die Aufwendungen für Vertragsabschlüsse in den vergangenen Jahren kaum gesunken. Scheinbar wird das sinkende Neugeschäft mit steigenden Kosten eingekauft.“

Abschlusskostensatz der PKV zuletzt ohne größere Schwankungen

Betrachtet man den durchschnittlichen Abschlusskostensatz (Abschlussaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttobeiträge), zeigt sich ein etwas anderes Bild.

Zwar waren hier zuletzt zwei Anstiege in Folge (von 6,28 über 6,34 auf 6,52 Prozent) zu beobachten. Allerdings lag der Wert in den vergangenen sechs Jahren ohne größere Schwankungen relativ konstant zwischen 6,3 und 6,5 Prozent. In den Jahren vor dem Provisionsdeckel wurden regelmäßig Quoten von acht Prozent und darüber gemessen.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Beitragseinnahmen im Gegensatz zu den Abschlussaufwendungen kontinuierlich zugenommen haben. Allein seit 2010 summiert sich das Prämienplus auf fast ein Viertel.

Je nach Versicherer zwischen zwei und 20 Prozent

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaft zeigt sich den Map-Report-Daten zufolge auch für das vergangene Jahr eine immense Spannbreite bei den Abschlusskostenquoten.

Diese lagen zwischen fast 20 Prozent bei der auf Zusatzpolicen spezialisierten Ergo Krankenversicherung AG (früher Ergo Direkt; 28.3.2019) und knapp zwei Prozent bei der Freie Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (2.9.2020).

Detail-Analyse nicht möglich

Eine genaue Analyse der Zusammenhänge ist an dieser Stelle mangels verfügbarer Daten nicht möglich.

Denn Zahlen zu den Abschlussaufwendungen sowie zu den Beiträgen (woraus sich die Abschlusskostenquote errechnet) werden von den Anbietern meist nur insgesamt und nicht aufgeschlüsselt nach Voll- und Zusatzversicherung veröffentlicht. Gleiches gilt auch für Zahlen zum Bruttoneugeschäft in der Vollversicherung.

