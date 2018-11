Pflegebeiträge steigen 2019 auf breiter Front

27.11.2018 – Ende der Woche wird im Deutschen Bundestag die Anhebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegeversicherung beschlossen. Der Gesundheitsausschuss hat diesbezüglich zu einer öffentlichen Verbändeanhörung eingeladen. Der GKV-Spitzenverband wie auch der PKV-Verband verwiesen auf die einhergehenden verbesserten Leistungen in der Pflegeversicherung, erwarten aber für die kommenden Jahre Beitragsstabilität.

Die erweiterten Leistungen der Pflegeversicherung müssen vom kommenden Jahr an über höhere Beiträge in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) und der privaten Pflegeversicherung (PPV) finanziert werden. Der Deutsche Bundestag wird am Donnerstag eine Erhöhung des Pflegebeitrags um 0,5 Prozentpunkte zum 1. Januar 2019 beschließen.

Da der Leistungsumfang der Pflege-Teilkaskoversicherung in der SPV und PPV gleich ist, werden auch die individuellen Beiträge in der privaten Krankenversicherung (PKV) steigen.

Verbändeanhörung

Zu einer öffentlichen Verbändeanhörung zu dem entsprechenden „Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Beitragsanpassung“ (Bundestagsdrucksache 19/5464) hatte am Montag der Gesundheitsausschuss eingeladen.

Für den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) ist die Anhebung des Beitragssatzes in der SPV um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent angesichts der Leistungsausweitungen nachvollziehbar. Damit könne wohl bis zum Jahr 2022 Beitragsstabilität gewährleistet werden. Allerdings dürfe das regelmäßige Anheben des Beitragssatzes in kurzen Zeitabständen nicht zur Regel werden.

Beiträge in der SPV steigen ab Januar um rund 20 Euro

Wie der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) in seinem Erklärstück zur Beitragsanpassung ausführt, steigen durch die Erhöhung auf 3,05 (Kinderlose: 3,3) Prozent für den Durchschnittsverdiener in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die Pflegebeiträge um rund 20 Euro auf etwa 106 Euro im Monat. Die letzte Beitragsanpassung in der SPV war erst Anfang 2017 von 2,35 auf 2,55 (Kinderlose von 2,60 auf 2,80) Prozent vorgenommen worden.

Nach einer Übersicht des PKV-Verbands müssen Kinderlose in der SPV ab Januar bis zu 149 Euro und alle anderen GKV-Versicherten bis zu 138 Euro im Monat für die Pflegeabsicherung bezahlen. Für einen privatversicherten Arbeitnehmer, der 1995 beim Start der Pflegeversicherung 35 Jahre alt war, fällt dann ab kommenden Jahr ein Beitrag von etwa 54 Euro im Monat an.

Beitragsentwicklung in der Pflegeversicherung; * jeweils zum 1. Januar (Bild: PKV-Verband)

Beitrag nicht höher als in der SPV

Die Beiträge zur privaten Pflegeversicherung seien in den allermeisten Fällen deutlich niedriger als in der gesetzlichen Pflegeversicherung, erklärte der PKV-Verband. Und sofern man seit mindestens fünf Jahren in der PPV versichert sei, liege der Beitrag in keinem Fall höher als in der SPV.

Mit der Beitragsanpassung für 2019 in der PPV seien sowohl die deutlich verbesserten Leistungen der Pflegeversicherung als auch der niedrige Zins für die gesamte Vertragslaufzeit einkalkuliert worden. Sollte der Rechnungszins konstant bleiben, sei dafür in der Zukunft keine weitere Beitragsanpassung erforderlich.

Ertragsausfälle bei den Zinsen müssen über Beiträge ausgeglichen werden

Über die Alterungsrückstellungen legen die privaten Pflegeversicherer einen großen Anteil der Beiträge auf dem Kapitalmarkt an. Mit diesen Rücklagen sollen die lebenslang garantierten Pflegeleistungen und das im Alter steigende Pflegerisiko abgesichert werden.

„Um die garantierten Leistungen der PPV solide abzusichern, muss die kapitalgedeckte Vorsorge der PPV-Versicherten am Ende eine entsprechende Deckungssumme erreichen“, schreibt der PKV-Verband. Gesetzlich vorgeschrieben sei, dass bei Zinsausfällen die Vorsorge sprich die Beiträge erhöht werden müssten. Davon seien Privatversicherte jetzt ebenso betroffen wie andere Sparer auch.

Gleichwohl würden die Zinserträge der Alterungsrückstellungen schon heute dazu beitragen, dass die Beiträge in der PPV bei gleichem Leistungsumfang für die allermeisten Versicherten deutlich günstiger seien als in der SPV.

Die SPD hatte sich in der jüngsten Gesundheitsdebatte offen gezeigt, die SPV in eine Vollkasko-Versicherung zu ändern. Wie das finanziert werden soll, blieb allerdings offen.