Pensionswerke erzielen attraktive Renditen

2.2.2018 – Laut einer Modellrechnung von Willis Towers Watson stiegen die Pensionsvermögen der DAX-Unternehmen 2017 leicht von 250 auf 254 Milliarden Euro. Der Deckungsgrad erhöhte sich von 63 auf knapp 65 Prozent. Für das DAX-Portfolio beziehungsweise das MDAX-Portfolio wurde eine Rendite in Höhe von 3,7 Prozent beziehungsweise 4,5 Prozent errechnet. Vom Betriebsrenten-Stärkungsgesetz erwarten die Experten weiteren Schwung für die bAV.

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) gilt seit Jahren als wichtigstes Zusatzangebot von Unternehmen für ihre Mitarbeiter. Laut einer Erhebung der Unternehmensberatung Willis Towers Watson (WTW) bestätigten dies mehr als drei Viertel (77 Prozent) der befragten Unternehmen. Attraktiv ist die bAV nicht zuletzt wegen der soliden Aufstellung der meisten Pensionswerke.

Pensionsvermögen der DAX-Unternehmen gestiegen

Die Pensionsvermögen der DAX-Unternehmen stiegen im Jahr 2017 erneut leicht an von 250 auf 254 Milliarden Euro. Nach der seit Jahren von WTW durchgeführten Modellrechnung ging der Wert der Leistungen, zu denen sich die Unternehmen verpflichtet haben, zwar leicht zurück von 398 auf 392 Milliarden Euro. Dafür sorgte der minimale Anstieg des Rechnungszinses von 1,8 auf 1,85 Prozent.

Der Ausfinanzierungsgrad stieg von 63,0 im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.3.2017) auf 64,9 Prozent. Dieser Wert ist der Quotient aus Planvermögen und Pensionsverpflichtungen. Nach der Langzeitbeobachtung schwankt der Deckungsgrad leicht.

Insgesamt haben die Unternehmen ihre für Rentenzahlungen reservierten Vermögenswerte in der letzten Dekade stetig ausgebaut. WTW erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt. Die Entwicklung bei den MDAX-Unternehmen sei ähnlich.

Rendite von 3,7 beziehungsweise 4,5 Prozent erwirtschaftet

Auf Nachfrage nannte WTW einige vorläufige Zahlen zu den Erträgen im Planvermögen. Für das DAX-Portfolio beziehungsweise das MDAX-Portfolio wurde eine Rendite in Höhe von 3,7 Prozent beziehungsweise 4,5 Prozent errechnet.

Dies dürfte einerseits dem Aktienanteil, der im Vorjahr mit 22 Prozent beziffert wurde, zu verdanken sein. Im gesamten Jahresverlauf konnten institutionelle Investoren an den weltweiten Aktienmärkten 6,9 Prozent erzielen. Andererseits legte der zur Renditeermittlung verwendete Immobilienindex um 13,4 Prozent zu.

Ungünstige Zinsentwicklung prognostiziert

„Diese erfreulich stabile Entwicklung verschafft den bAV-Verantwortlichen in den Unternehmen Luft, jetzt die für die Zukunft wichtigen Weichen zu stellen“, erklärte Thomas Jasper, Leader Retirement Western Europe von WTW. Jetzt gelte es, die Weiterentwicklung des Rechnungszinses genau im Blick zu behalten.

Heinke Conrads, seit Anfang 2018 Leiterin des Geschäftsbereichs Retirement Deutschland und Österreich, ergänzte: „Ob und wann der für die internationale Bilanzierung der Pensionsverpflichtungen anzusetzende Zins wieder steigen wird, lässt sich derzeit noch nicht genau abschätzen. Klar ist jedoch, dass sich der nach dem HGB anzusetzende Zins in den kommenden Jahren vorhersehbar ungünstig entwickeln wird.“

Unternehmen sollten sich auf BRSG vorbereiten

Vom Betriebsrenten-Stärkungsgesetz, das Anfang 2018 in Kraft getreten ist, erwarten die Experten weiteren Schwung für die bAV. Mit dem neuen Gesetz kämen aber auch neue Aufgaben auf die Unternehmen zu. Dazu zählt insbesondere die Pflicht, bAV-Beiträge, die ihre Mitarbeiter aus eigenem Entgelt einbringen, künftig um mindestens15 Prozent des Umwandlungsbetrages als Zuschuss aufzustocken.

„Hierauf sollten sich die Unternehmen frühzeitig vorbereiten“, sagte Conrads. Beide Experten betonten: „Eines der wichtigsten Ziele des BRSG ist die weitere Verbreitung der bAV. Hier können Unternehmen nun durch Pensionspläne, in die ihre Mitarbeiter automatisch aufgenommen werden, viel erreichen.“

Opting-out würde zusätzlichen Schwung bringen

Das sogenannte Opting-out, für das sich unter anderem auch der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. einsetzt, kann gegenwärtig auf tarifvertraglicher Basis vereinbart werden (VersicherungsJournal 27.2.2017, 22.2.2017). In diesem Fall müssen die Beschäftigten der Aufnahme in die bAV widersprechen, wenn sie nicht daran teilnehmen möchten.

„Hier sind die Sozialpartner am Zug – sie sollten eine Grundlage schaffen, auf der Opting-out-Regelungen in möglichst vielen Unternehmen eingeführt werden können. Geschieht das, wird die weitere Verbreitung der bAV deutlich an Fahrt aufnehmen“, sagte Jasper.

Laut einer WTW-Umfrage aus dem Jahr 2016 würden es mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter (72 Prozent) begrüßen, in einen solchen Pensionsplan aufgenommen zu werden (VersicherungsJournal 22.3.2017). Allerdings wären nur 43 Prozent bereit, höhere monatliche Abzüge in Kauf zu nehmen, um eine höhere Rente zu erhalten.