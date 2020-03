Pandemie sorgt für einen Schub in der Telemedizin

25.3.2020 – Einheiten des Gesundheitswesens und Krankenversicherer reagieren mit virtuellen Angeboten auf die Pandemie. Gesellschaften wie die Inter, die Allianz, die Bayerische und die Barmenia bieten Kunden jetzt zusätzliche telemedizinische Leistungen.

In Zeiten von Corona geht niemand gerne zum Arzt. Telemedizinangebote scheinen daher eine gute Alternative zum Besuch in der Praxis zu sein. Die privaten Krankenversicherer stellten in den vergangenen Tagen diverse zusätzliche Leistungen für ihre Versicherten vor (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.3.2020).

Telefonische Krankschreibung für 14 Tage möglich

Oberstes Gebot in diesen Zeiten: Die Ansteckungsgefahr durch Covid-19 so gering wie möglich zu halten. Das Gesundheitswesen reagierte bereits mit einigen Regeländerungen. So wird Medicproof, der medizinische Dienst der privaten Krankenversicherung (PKV), vorerst keine Pflegebegutachtung im Wohnbereich der Antragsteller durchführen.

Damit solle die Übertragungsgefahr durch das Corona-Virus verringert werden, teilt der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) mit (24.3.2020).

Neue Regeln gibt es auch für Patienten mit leichten Erkrankungen der Atemwege. Sie können sich ab sofort nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt für bis zu 14 Tage krankschreiben lassen. Das teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) am Dienstag auf ihrer Website mit. Zuvor waren es nur sieben Tage gewesen (17.3.2020).

Eine telefonische Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit sei auch möglich, wenn der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Patienten müssen dafür also nicht in die Praxis gehen, so die KBV.

Inter: Infos über Corona-Line

In die Richtung, den persönlichen Kontakt zu vermeiden, gehen auch die Telemedizinofferten der privaten Anbieter. Die Inter Krankenversicherung AG hat seit Dienstag eine sogenannte „Corona-Line“ eingerichtet. Für Kunden des Krankenversicherers soll es hier telefonisch ab sofort, rund um die Uhr, Antworten auf medizinische Fragen geben.

Das Angebot der Gesellschaft umfasst beispielsweise folgende Leistungen:

ärztliche Videoberatung und Nennung von Covid-19-Teststellen,

Informationen zur Sicherstellung der Pflege sowie Lieferung von Hilfs- und Heilmitteln gemäß Verordnung,

Organisation von verordneten Medikamenten und Organisation von Lebensmitteln (Essen auf Rädern).

Allianz: Expertenhotline für Versicherte

Die Allianz private Krankenversicherungs-AG bietet ihren Versicherten einen kostenfreien Telefonservice bei Fragen zu Corona-Virus an: „Bin ich erkrankt?“, „Was muss ich tun, wenn ich Erkältungs- und Grippesymptome habe?“, „Wann muss ich zum Arzt?“ und Ähnliches soll beantwortet werden.

Bei solchen Fragen könnten Versicherte rund um die Uhr und jeden Tag bei der bereits eingeführten Expertenhotline „Doc-on-Call“ (28.10.2020) anrufen. Den Service können sowohl die Voll- als auch die Zusatzversicherten der Gesellschaft nutzen. Für Kunden der Reisekranken-Versicherungen gilt das Angebot nicht.

Bayerische und Barmenia: neuer Telemedizin-Tarif

Die Versicherungsgruppe die Bayerische bietet zusammen mit ihrem Kooperationspartner Barmenia Krankenversicherung AG (13.12.2018) ab sofort einen Telemedizintarif an, „mit dem sich Kunden ohne die Gefahr einer Ansteckung medizinisch beraten lassen können“, heißt es in einer Mitteilung.

Der „Mediapp-Tarif“ funktioniert über die gleichnamige App „Medgate“. Versicherte erhalten „an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für sich und ihre Familien eine Beratung und Behandlung durch Fachärzte und Kinderärzte“, so die Bayerische. Gesetzlich oder privat Versicherte können den Tarif für 9,80 Euro pro Monat buchen.

Eine vorherige Gesundheitsprüfung gebe es nicht. Kinder sind bis 16 Jahre kostenfrei mitversichert. Der Tarif kann monatlich gekündigt werden.