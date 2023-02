Ombudsmann: Wenn unzufriedene Kunden mit einem Rechtsstreit drohen

3.2.2023 – Im Mittelpunkt des 31. vom VGA ausgerichteten Neujahrsempfang der Assekuranz stand der Festvortrag „Schlichtung – Mehr als Konfliktlösung“ von Wilhelm Schluckebier, Ombudsmann für Versicherungen. Die Schlichtungsstelle agiert schneller und ist kostengünstiger als Gerichte. Die bürokratischen Hürden sind gering. Die meisten Beschwerden erhält der Ombudsmann in den Sparten Leben und Rechtsschutz. Gesondert geregelt ist der Prozess, wenn Beschwerden gegen Vermittler eingereicht werden. Schluckebier empfiehlt, wichtige Punkte und individuelle Besonderheiten kurz in der Dokumentation zu vermerken.

WERBUNG

Im Mittelpunkt des 31. vom VGA Bundesverband der Assekuranz-Führungskräfte e.V. ausgerichteten Neujahrsempfangs der Assekuranz in Frankfurt am Main stand der Festvortrag „Schlichtung – Mehr als Konfliktlösung“ von Wilhelm Schluckebier, Ombudsmann für Versicherungen. In dieser als eingetragener Verein organisierten Schlichtungsstelle sind sowohl Versicherer als auch Vermittler dabei.

Außergerichtliche Streitbeilegung empfehlen

Wilhelm Schluckebier (Archivbild: Brüss)

Wer kennt sie nicht, die unzufriedenen Kunden, die mit der Einschaltung ihres Rechtsanwalts drohen, falls ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Gibt es keine Einigung, kostet ein Gerichtsverfahren Nerven, Zeit und Geld. Ein Ausweg: Die Einschaltung des Ombudsmanns für Versicherungen.

„Die Schlichtung birgt die Chance, den Konflikt in den dafür geeigneten Fällen für die Beteiligten schnell zu lösen. Und das auf unbürokratischem Weg, also mit einfachen Mitteln. Für die Verbraucher kostenfrei, für die Unternehmen kostengünstig. Von den Vermittlern erheben wir de facto keine Kosten“, zählte Ombudsmann Schluckebier drei wesentliche Vorteile auf.

Sein praktischer Vorschlag: dem unzufriedenen Kunden diese außergerichtliche Streitbeilegung empfehlen. „Selbst wenn sich die Beteiligten am Ende und im Ergebnis nicht auf den Schlichtungsvorschlag einlassen, haben sie eine sachkundige Einschätzung des Falls in Händen.“

Geballte Kompetenz und Unabhängigkeit

Ohne bürokratische Hürden und ohne Rechtsbeistand können sich ungerecht behandelt fühlende Kunden per Telefon, Fax, E-Mail, Onlineformular oder Postbrief an den Ombudsmann wenden. Bearbeitet werden die Eingänge von insgesamt 45 Mitarbeitern, davon 22 Volljuristen. Satzungsgemäß ist der Ombudsmann unabhängig und keinerlei Weisungen unterworfen.

Er muss die Befähigung zum Richteramt haben und besondere Erfahrungen im Bereich Versicherungen vorweisen können. Auch darf er in den letzten drei Jahren vor Antritt des Amts nicht hauptberuflich für ein Versicherungs-Unternehmen tätig gewesen sein.

Wilhelm Schluckebier, seit April 2019 im Amt (VersicherungsJournal 18.3.2019), war viele Jahre mit verschiedenen Aufgaben in der Justiz betraut, unter anderem als Richter in Hessen und beim Generalbundesanwalt. Von 2006 bis November 2017 gehörte er dem Ersten Senat des Bundes-Verfassungsgerichts an. Hier war er als Berichterstatter auch mit den Verfahren aus dem Rechtsgebiet des Versicherungswesens befasst.

Beschwerden über zu hohe Kosten in Leben häufen sich

Die meisten Beschwerden erhält der Ombudsmann in den Sparten Leben und Rechtsschutz – jeweils über 3.000 pro Jahr (23.1.2023). Ein Thema: Unzufriedenheit mit der Kostenbelastung von Lebens- und Rentenversicherungs-Verträgen. Was wird in einem solchen Fall unternommen?

„Wir prüfen, ob die berechneten Kosten mit den getroffenen Vereinbarungen, also den Bedingungen, sowie mit den Produktinformations-Blättern im Einklang stehen und rechnen auf der Grundlage der uns von den Versicherern zur Verfügung gestellten Berechnungsgrundlagen nach. Letztere werden nicht an die Beschwerdeführer weitergegeben“, erklärte Schluckebier.

Danach wird dem Beschwerdeführer das Ergebnis mitgeteilt und möglichst verständlich erläutert. Unabhängige Überprüfung und Darlegung sollten ihre Wirkung nicht verfehlen. Und falls der Beschwerdeführer nach Auffassung des Schlichters im Recht ist, beispielsweise Fehler bei der Leistungsbearbeitung passiert sind, wird das meist vom Versicherer umgehend korrigiert.

Für Beschwerden gegen Vermittler gibt es ein eigenes Verfahren

Mit ihrem Beitritt zum Trägerverein nehmen die Mitgliedsunternehmen freiwillig am Schlichtungsverfahren teil. Die Erfolgsquote liegt in der Lebensversicherung bei rund 30 Prozent, in den anderen Sparten durchschnittlich bei 45 Prozent.

Gesondert geregelt ist der Prozess, wenn Beschwerden gegen Vermittler eingereicht werden (24.1.2023). „Für die Vermittler ist eine Pflicht zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren durch Verordnung begründet“, so Heinrich Schluckebier. Das Ergebnis ist aber nicht bindend. Der Ombudsmann kann nur Empfehlungen aussprechen und Vorschläge unterbreiten.

Individuelle Besonderheiten dokumentieren

Ein aktueller Fall: Ein unerfahrener Käufer erwirbt einen hochpreisigen Gebrauchtwagen, kreditfinanziert, und schließt im Autohaus eine Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung ab. Kurz darauf: Totalschaden. Der Versicherer zahlt 26.500 Euro. Die Ablösesumme für den Darlehensvertrag betrug 41.000 Euro. Auf die Deckungslücke und deren Absicherungsmöglichkeit war nicht hingewiesen worden.

Hier gab es Anhaltspunkte für einen gesteigerten Beratungsbedarf. Allein schon die Risikosituation legt dies nahe. Ähnlich wäre es, wenn ein unerfahrener Hauseigentümer in einem gefährdeten Gebiet bei Abschluss einer Gebäudeversicherung nicht über die Einschlussmöglichkeit von Elementarschäden aufgeklärt werden würde. Beide Kunden würden sich zu Recht beschweren.

Der Ombudsmann berichtete, dass in solchen Fällen die Beratungsprotokolle oft nur aus Kreuzen auf Checklisten bestehen. Damit seien sie im Konfliktfall wenig aussagekräftig. Im Extremfall führt dies zu einer Beweislastumkehr zuungunsten des Versicherers oder Vermittlers. Schluckebier empfiehlt, wichtige Punkte und individuelle Besonderheiten kurz in der Dokumentation zu vermerken.